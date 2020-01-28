Составлен рейтинг самых популярных стран для «покупки» гражданства

Специалисты Moscow Sotheby’s International Realty проанализировали итоги программ приобретения второго гражданства за инвестиции в 2019 году и разработали индекс их популярности. О результатах исследования компания рассказала Rusbase.

Среди критериев оценки стран использовались такие, как необходимый объем инвестиций, качество жизни, уровень экономического развития, система налогообложения, свобода передвижения, сроки обработки заявлений, качество паспорта, возможность выхода из инвестиций.

Мальта (69 баллов)

Паспортная программа Мальты получила наибольшее количество баллов в рейтинге. Получение паспорта Мальты возможно при комплексной инвестиции: безвозмездный взнос в правительственный фонд в размере 650 тысяч евро, 25 тысяч евро за супруга/супругу и каждого несовершеннолетнего ребенка (50 тысяч евро за ребенка в возрасте 18−26 лет и финансово зависимого родителя).

Еще 150 тысяч евро инвестируются на 5 лет в государственные облигации, акции, ценные бумаги. Также 350 тысяч евро нужно вложить в покупку жилой недвижимости или в течение 5 лет арендовать недвижимость на острове.

Преимущества:

гражданство Мальты позволяет свободно перемещаться по странам Шенгенского союза, а также по территории Великобритании, США, Австралии и Канады;

паспорт Мальты дает возможности для ведения бизнеса при выгодной системе налогообложения. При этом проживать на территории государства не обязательно.

Недостатки:

Мальта отклоняет в среднем каждую четвертую поданную заявку;

к инвесторам предъявляются строгие требования, а срок выдачи паспорта может затянуться до полутора лет;

если Мальта откажет в выдаче гражданства, принять участие в паспортной программе другого государства, например, Кипра, уже не получится.

Кипр (68 баллов)

Стать киприотом можно, вложив либо 2 млн евро в жилую недвижимость, либо 2,5 млн евро в коммерческую недвижимость или в проекты, уже участвовавшие в программе.

В мае 2019 года в программе произошли изменения: теперь нужно дополнительно сделать безвозмездный взнос в размере 75 тысяч евро в государственный фонд исследований и инноваций и еще 75 тысяч в программу строительства доступного жилья для граждан Кипра.

Преимущества:

возврат инвестиций через пять лет (1,5 млн евро при инвестировании 2 млн евро). Отсутствие требований по обязательному проживанию;

паспорт дает все права граждан Евросоюза;

развитая инфраструктура и растущая экономика страны.

Недостатки:

на практике получение гражданства Кипра занимает больше времени, чем декларируется правительством. По данным Moscow Sotheby’s International Realty, вместо шести месяцев процедура может растянуться до 10−12 месяцев;

лицам, связанным с политикой, уделяется пристальное внимание;

на решение о выдаче паспорта может повлиять работа инвестора в компании, попавшей в санкционные списки.

Гренада и Доминика (по 58 баллов)

Преимущества:

отсутствие требований по обязательному проживанию в стране;

отсутствие налога на мировой доход;

дивиденды;

возможность оформления долгосрочных виз в США и Канаду;

граждане Гренады могут посещать без визы государства Шенгенского соглашения, Великобританию и Китай;

паспорт Гренады дает возможность получения визы Е2 США. После оформления гражданства, проинвестировав в свой бизнес от $100 тысяч на территории США, можно подать документы на бизнес-визу и через один−два месяца получить ее. Виза выдается на пять лет, граждане Гренады могут жить с ней в США без ограничения по времени в течение этого срока, а затем могут продлить статус.

Сент-Китс и Невис (57 баллов)

Инвестиционная программа действует с 1984 года и является старейшей среди стран Карибского бассейна. Сент-Китс и Невис потребует от будущего гражданина от $150 тысяч инвестиций. Гражданство можно получить по ускоренной процедуре, оплатив по $25 тысяч за каждого заявителя.

По прогнозам Moscow Sotheby's International Realty, в 2020 году ожидается высокий спрос на недавно запущенную программу гражданства Черногории. Самым популярным направлением для россиян, по оценкам компании, останется Кипр, где получить гражданство Евросоюза можно быстрее всего.

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