«Пусть подают в суд»: как Маск сокращает расходы в Twitter

О том, что сейчас происходит внутри компании и как действует Маск и его ближайшее окружение — рассказало издание Financial Times.

В феврале из Twitter были уволены более 200 человек. Всего с того момента, как Илон Маск приобрел компанию в октябре прошлого года, она лишилась половины из 7,5 тыс. своих сотрудников. Сокращение персонала — одна из многих мер, которые миллиардер предпринял, пытаясь поправить финансовое состояние Twitter.

В ноябре прошлого года Маск сформировал «переходную команду» для Twitter. Ее возглавил Стив Дэвис, который также занимает должность CEO Boring Company, принадлежащей Маску. Эта команда, среди прочего, участвовала в принятии решений об увольнении сотрудников. Она также взаимодействует с поставщиками, арендодателями и партнерами Twitter, пытаясь пересмотреть условия контрактов.

Необходимость сократить расходы связана с тем, что в конце марта компания должна внедрить для сотрудников новые пакеты компенсации, включающие акции, рассказывают два человека, знакомые с ситуацией.

По их словам, сейчас Twitter рассчитывает новую оценку для компании, чтобы определить стоимость обыкновенных акций — от нее зависит и стоимость опционов персонала. Один из источников говорит, что оценка, вероятно, будет намного ниже, чем цена покупки в $44 млрд.

На конференции инвесторов, организованной Morgan Stanley в начале марта, Маск рассказал, что сократил недолговые расходы компании до $1,5 млрд с $4,5 млрд, которые, по его словам, в противном случае он бы понес в 2023 году. Он добавил, что Twitter может стать прибыльной уже во втором квартале.

Тем не менее текущие и бывшие сотрудники ставят под сомнение такой бессистемный подход. Некоторые опасаются, что в дальнейшем компания столкнется с юридическими и нормативными проблемами, которые дорого ей обойдутся. Кроме того, на платформе стало больше технических неполадок.

Как рассказывает бывший старший сотрудник Twitter, попавший под последние сокращения, Маск всегда говорит: «Пусть подают в суд». «Это очень краткосрочное мышление», — считает он.

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По словам близких к Маску людей, он привел в Twitter менеджеров из своей бизнес-империи, поскольку не доверяет предыдущему руководству и опасается, что недовольные сотрудники попытаются саботировать бизнес.

Рядовые сотрудники Twitter и некоторые банкиры ожидают, что Маск выберет нового CEO и команду руководителей из своего ближайшего окружения. Впрочем, многие инсайдеры Twitter утверждают, что у этих людей нет опыта работы с соцсетями и потребительскими приложениями.

Дэвис, аэрокосмический эксперт, бывший сотрудник SpaceX и давний друг Маска, занял должность, по обязанностям напоминающую главного операционного директора. Вместе с Джеймсом Маском, двоюродным братом владельца Twitter, который руководит разработкой платформы, он принимал решения по поводу сокращений. В процессе также участвовал Джаред Берчалл, управляющий семейным офисом Маска.

Уменьшить расходы любой ценой

Последние сокращения затронули основателей стартапов, которые Twitter приобрел до прихода Маска. Теперь компания должна им крупные пакеты компенсации.

Среди них:

Эстер Кроуфорд, бывший директор по управлению продуктами, которой изначально предложили возглавить направление по внедрению платежей в Twitter;

Мартин де Куйпер, бывший старший менеджер по продуктам;

Харалдур Торлейфссон, исландский предприниматель, продавший Twitter свою компанию Ueno в 2021 году.

Дэвис, руководящий переходной командой, работает над сокращением повседневных расходов компании, а также изучает ее лицензионные соглашения и политику, утверждают источники, знакомые с ситуацией. По словам одного человека, недавнее решение сделать доступ к API Twitter платным было принято под руководством Дэвиса.

В управлении Twitter также заняты инвесторы, участвовавшие в ее приобретении.

По словам пяти человек, знакомых с ситуацией, среди них — Пабло Мендоса, управляющий директор Vy Capital, компании из Дубая, которая вложила в покупку $700 млн из $44 млрд. Вместе с Сурилом Кантария, основателем Savvy, Мендоса взаимодействовал с текущими поставщиками Twitter.

К ним относятся арендодатели, SaaS-компании (Salesforce, Adobe и Slack), поставщики страховых услуг, службы безопасности, услуги по прокату лимузинов и даже специалисты по лечению бесплодия, сообщают два источника.

Некоторые контракты, которые были обязательными, Мендоса и Кантария решили пересмотреть, другие — просто расторгли.

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Во время переговоров Мендоса часто пытался убедить поставщиков в том, что может потерять работу, говорит другой источник. Тем не менее они прошли относительно успешно, и некоторые платежи удалось снизить на 50-90%. Мендоса отказался от комментариев.

Тем временем Кантария и Джеймс Маск работали над тем, чтобы закрыть один из трех центров обработки данных Twitter. На конференции инвесторов Morgan Stanley это посчитали крупной победой Маска, но по мнению критиков, в результате может усилиться техническая нестабильность платформы.

Еще один человек из ближайшего окружения Маска — Омид Афшар, давний руководитель Tesla, который некоторое время управлял заводом Gigafactory в Остине, Техас. Он присоединился к Twitter в конце прошлого года, и вскоре сотрудники прозвали его «укротителем Илона», поскольку он способен улучшить переменчивое настроение миллиардера.

В Twitter Афшар решает «самые крупные и острые вопросы», в том числе занимается сокращением затрат на инфраструктуру, рассказывают источники. Два человека сообщают, что недавно он участвовал в напряженных переговорах с Amazon и Google по поводу контрактов, включающих крупные счета за облачные сервисы. На конференции инвесторов Маск сказал, что эта статья расходов уменьшилась на 40%.

В то же время на Twitter уже подал в суд за неуплату ее арендодатель из Сан-Франциско. Компания также может столкнуться с коллективными исками от бывших сотрудников, заявляющих, что они не получили полные выходные пособия во время массовых увольнений.

«[Маск] делает все это, откладывая возможные издержки, чтобы исполнить победный танец», — говорит один из бывших старших сотрудников.

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