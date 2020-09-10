Учеба и жизнь в Сеуле глазами русской: «Льгот у студентов нет, но вуз может дать скидку на обучение»

Милена рассказала, как поступить в Университет Хонгик, почему тут интересно учиться и чем привлекает Сеул.

Средняя стоимость обучения в университете — 300 тысяч рублей за семестр, но хорошо успевающим студентам и иностранцам вуз делает скидки. А вот льгот, как в России, у студентов нет.

Милене Полуяхтовой 25 лет. Последние полтора года она живет и учится в Сеуле, где изучает арт-бизнес в Университете Хонгик. «Сначала мне сказали, что я не поступила, но через несколько дней позвонили, чтобы сообщить о зачислении», — рассказывает Милена.

Как я оказалась в Южной Корее

Я родилась в Улан-Удэ, затем мы с семьей жили в Екатеринбурге, а когда я была в четвертом классе — переехали в Мытищи. Я поступила в МГУ, чтобы изучать историю искусств, и там же однажды написала работу по медиаискусству Южной Кореи. Пока писала, поняла, что хотела бы глубже погрузиться в историю и культуру этой страны.

Об обучении в Южной Корее я задумалась в 2017 году, когда была там на каникулах — тогда я готовилась к четвертому курсу и решила посмотреть страну и начать учить корейский язык. Сперва я взяла трехнедельный блок уроков, чтобы просто понять, зайдет язык или нет. В декабре 2018 года я приехала в Корею во второй раз, уже на более длительный курс. И третий этап изучения языка был летом: по итогу я получила сертификат, который давал право поступления в местный вуз.

У меня было желание учиться бизнесу в сфере искусства, а поездки помогли понять, что я уже не очень-то и хочу в магистратуру МГУ. Родители были не против моего поступления в Хонгик. А у меня даже не было мысли о том, что эта цель недостижима. Если ты хочешь чего-то, то просто бери и делай.



Hongik University. Источник фото: smapse.ru



Подача заявлений в вузы осуществляется централизованно через специальный сайт. Для поступления мне надо было прикрепить копии диплома бакалавра, рекомендацию от одного преподавателя, гарантии оплаты, сертификат о знании корейского и английского языков, мотивационное письмо. После этого меня пригласили на интервью: спросили, почему я хочу учиться именно на этом факультете. На тот момент я уже была в Сеуле, поэтому все проходило офлайн. Но если ты далеко, можно прислать оригиналы по почте. Интервью у меня было в мае, а результаты пришли в июне. В аккаунте было написано, что я не прошла — конечно, я очень расстроилась, но решила, что поступлю на весенний семестр. Но через несколько дней мне позвонили и сказали, что меня взяли. Я плакала! Так что, если в начале вы получили отказ, есть шанс, что это решение не окончательное. На территории университета «Мой вуз находится в центре города» Хонгик — частный университет. В Корее большинство вузов частные, но это никак не влияет на качество образования. Мой вуз находится в районе Хондэ на популярной туристической улице, в самом центре креативной тусовки города — это район клубов, магазинов с модной одеждой и ярких людей: только в этом районе есть место, где молодые танцоры и певцы показывают свои таланты. Еще тут много школ и колледжей творческих специальностей. У университета есть два кампуса, один на Хондэ, другой — в пригороде. Но сам по себе университет не очень большой, хотя внутри есть библиотека, две столовые, галерея, музей. Общежитие платное и слишком маленькое. За комнату нужно буквально драться — заявки подаются в определенные дни и все места занимают сразу. Я сама снимаю комнату неподалеку.

Как я выбрала вуз? Когда я изучила информацию о южнокорейских университетах, поняла, что Хонгик славится своей культурой, и там учились и преподавали многие современные южнокорейские художники.



Сеул. Источник фото: Unsplash.com / @yohoney





Сколько иностранцев в университете и дают ли студентам льготы

Корея известна российской молодежи большей частью благодаря K-pop — местной поп-культуре, поэтому в Южную Корею приезжает много русских девочек. Университет Хонгик, а особенно — мой факультет, часто выбирают китайские студенты.

Вообще, число иностранцев зависит от факультета и времени поступления. На моем потоке 20 корейцев, примерно 50 китайцев и одна француженка. Профессора относятся доброжелательно ко всем, и никаких трудностей не возникает. У нас даже есть дублирующие предметы специально для иностранцев, где информация на корейском подается упрощенно.

У корейцев очень ценится образование: тут даже люди творческих профессий учатся в магистратуре и аспирантуре.

Обучение платное — около 300 тысяч рублей за семестр, но можно получить грант. За хорошую успеваемость и финансово необеспеченным студентам вуз дает скидку в 30% на оплату. Я получила скидку в размере миллиона вон (около 60 тыс. руб. — Прим.) на первый семестр.

У студентов не везде есть льготы, например, проезд оплачивается полностью. Частные компании и некоторые государственные музеи могут предоставить скидку, но ожидать бесплатного входа или дешевого общежития, как в России, не стоит.

Вид на Сеул с одного из холмов

«Каждый студент составляет расписание сам»

В Южной Корее ты выбираешь предметы и составляешь расписание под себя: например, в первый семестр у меня были занятия по 3-5 часов по будням, во втором семестре я была загружена с 10 до 18 часов в понедельник, среду и четверг с небольшими перерывами на обед, а вторник и пятница были выходными днями. Если студент хочет, он может выбрать пары и в субботу. Не скажу, что у нас много домашних заданий. Скорее, ты готовишься к докладу и пролистываешь материал к следующей лекции.

В университете очень любят презентации. Как иностранка я должна была посетить два вводных урока о том, как делать презентации и доклады — у них даже есть лекции про это! И еще я прошла курс по корейскому языку продвинутого уровня.

У нас действует стобалльная система оценок. Но как составляется оценка — зависит от преподавателя. Например, у меня был преподаватель, который учитывал посещение (15%), индивидуальную презентацию (35%) и письменное оформление этого доклада в конце семестра (50%). В семестр можно брать не больше трех предметов. При этом каждый семестр список предметов меняется, поэтому все прослушать просто невозможно.

Можно ли списать на экзамене? В магистратуре к студентам относятся более лояльно, чем в бакалавриате: в начале учебного года просят не переживать и получать удовольствие. Если увидят, как ты списываешь, то, конечно, поставят низкий балл. Но и так в магистратуре никто не списывает: здесь собрались люди, которым важно в первую очередь получить знания по предмету.

Студенческий ланч

Можно ли совмещать учебу и работу

Лекции построены так: сперва теория, а потом задание на усвоение теории. Университет сам не дает практику, разве что во время каникул мы можем сходить в музей, театр или на концерт. Во время пандемии коронавируса университетский департамент по иностранным студентам сделал бесплатным посещение любого музея с обедом за счет вуза.

Некоторые студенты совмещают учебу и работу. Например, моя знакомая француженка. И она говорит, что это сложно — у нас интенсивный учебный процесс. Поэтому я решила сосредоточиться только на университете.

Вылететь из корейского вуза сложно. При этом пересдать предмет нельзя: просто в следующем семестре ты выбираешь другие дисциплины. Если не успеешь прослушать нужное число предметов, придется оплатить дополнительно еще семестр и все доучить. На старших курсах со студентами проводят отдельные занятия по специфике и поиску работы в Корее, есть ярмарки вакансий.

Второй семестр я провела за компьютером, поэтому о студенческой жизни могу сказать мало. В первом семестре у нас был «тимбилдинг»: мы выехали за город, жили в отеле, знакомились друг с другом и два дня посещали музеи бесплатно.



В местном кафе «Просила родителей прислать гречку» Самое важное, что есть в студенческой жизни — это весенние фестивали и концерты, на которые приглашают звезд K-pop. Все это проходит на территории кампуса, а вход доступен только студентам. Для меня эта поездка — первый большой опыт самостоятельной жизни. Я тут одна, поэтому решала все вопросы сама, да еще на чужом языке. Это расширило мои взгляды на мир. За полтора года я уже адаптировалась, стало даже немного скучно. Возможно, виноват коронавирус: приходится сидеть весь день в маленькой комнатке. Я начала чувствовать себя более уверенно, перестала бояться нового и неизведанного. Теперь хочу больше путешествовать и узнавать мир. Я скучаю по России, даже иногда смотрю русские телепередачи. Как-то попросила родителей отправить мне по почте гречку — тут это деликатес, продается только в русском районе и очень дорого стоит.

Спортивная площадка в университете Про аренду жилья Сеул — дорогой город, цены тут выше, чем в Москве. Но здесь есть бюджетное жилье для студентов, которое называется гошивон — такой тип размещения появился в 80-х годах. Обычно в комнатах гошивона все скромно и есть только самое необходимое — кровать, стул, стол, шкаф и холодильник, а кухню и ванную комнату ты делишь с другими жильцами. Я живу в семиэтажном здании, где на последних двух этажах гошивон, а на других — разные компании и сервисы, есть, например, боксерский клуб. Именно в моем гошивоне нет общей гостиной — только кухня и коридор.

Вообще, если бюджет позволяет, можно найти комнату с собственными душем и туалетом. И за расположение окон тоже берут плату! Тут, как в Гонконге, есть комнаты без окон.

В гошивоне можно пользоваться стиральной машиной, готовить на кухне. А рис, кимчхи, рамен и питьевая вода включены в стоимость.

За аренду студии можно платить помесячно, как мы привыкли в России. А можно выплатить хозяину всю стоимость аренды жилья, а затем платить только за ЖКУ. В конце срока аренды тебе возвращают залог.