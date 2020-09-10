Учеба и жизнь в Сеуле глазами русской: «Льгот у студентов нет, но вуз может дать скидку на обучение»
Милене Полуяхтовой 25 лет. Последние полтора года она живет и учится в Сеуле, где изучает арт-бизнес в Университете Хонгик. «Сначала мне сказали, что я не поступила, но через несколько дней позвонили, чтобы сообщить о зачислении», — рассказывает Милена.
Средняя стоимость обучения в университете — 300 тысяч рублей за семестр, но хорошо успевающим студентам и иностранцам вуз делает скидки. А вот льгот, как в России, у студентов нет.
Милена рассказала, как поступить в Университет Хонгик, почему тут интересно учиться и чем привлекает Сеул.
Как я оказалась в Южной Корее
Я родилась в Улан-Удэ, затем мы с семьей жили в Екатеринбурге, а когда я была в четвертом классе — переехали в Мытищи. Я поступила в МГУ, чтобы изучать историю искусств, и там же однажды написала работу по медиаискусству Южной Кореи. Пока писала, поняла, что хотела бы глубже погрузиться в историю и культуру этой страны.
Об обучении в Южной Корее я задумалась в 2017 году, когда была там на каникулах — тогда я готовилась к четвертому курсу и решила посмотреть страну и начать учить корейский язык. Сперва я взяла трехнедельный блок уроков, чтобы просто понять, зайдет язык или нет. В декабре 2018 года я приехала в Корею во второй раз, уже на более длительный курс. И третий этап изучения языка был летом: по итогу я получила сертификат, который давал право поступления в местный вуз.
У меня было желание учиться бизнесу в сфере искусства, а поездки помогли понять, что я уже не очень-то и хочу в магистратуру МГУ. Родители были не против моего поступления в Хонгик. А у меня даже не было мысли о том, что эта цель недостижима. Если ты хочешь чего-то, то просто бери и делай.
Hongik University. Источник фото: smapse.ru
Подача заявлений в вузы осуществляется централизованно через специальный сайт. Для поступления мне надо было прикрепить копии диплома бакалавра, рекомендацию от одного преподавателя, гарантии оплаты, сертификат о знании корейского и английского языков, мотивационное письмо. После этого меня пригласили на интервью: спросили, почему я хочу учиться именно на этом факультете. На тот момент я уже была в Сеуле, поэтому все проходило офлайн. Но если ты далеко, можно прислать оригиналы по почте. Интервью у меня было в мае, а результаты пришли в июне.
В аккаунте было написано, что я не прошла — конечно, я очень расстроилась, но решила, что поступлю на весенний семестр. Но через несколько дней мне позвонили и сказали, что меня взяли. Я плакала! Так что, если в начале вы получили отказ, есть шанс, что это решение не окончательное.
«Мой вуз находится в центре города»
Хонгик — частный университет. В Корее большинство вузов частные, но это никак не влияет на качество образования.
Мой вуз находится в районе Хондэ на популярной туристической улице, в самом центре креативной тусовки города — это район клубов, магазинов с модной одеждой и ярких людей: только в этом районе есть место, где молодые танцоры и певцы показывают свои таланты. Еще тут много школ и колледжей творческих специальностей.
У университета есть два кампуса, один на Хондэ, другой — в пригороде. Но сам по себе университет не очень большой, хотя внутри есть библиотека, две столовые, галерея, музей. Общежитие платное и слишком маленькое. За комнату нужно буквально драться — заявки подаются в определенные дни и все места занимают сразу. Я сама снимаю комнату неподалеку.
Сеул. Источник фото: Unsplash.com / @yohoney
Сколько иностранцев в университете и дают ли студентам льготы
Корея известна российской молодежи большей частью благодаря K-pop — местной поп-культуре, поэтому в Южную Корею приезжает много русских девочек. Университет Хонгик, а особенно — мой факультет, часто выбирают китайские студенты.
Вообще, число иностранцев зависит от факультета и времени поступления. На моем потоке 20 корейцев, примерно 50 китайцев и одна француженка. Профессора относятся доброжелательно ко всем, и никаких трудностей не возникает. У нас даже есть дублирующие предметы специально для иностранцев, где информация на корейском подается упрощенно.
У корейцев очень ценится образование: тут даже люди творческих профессий учатся в магистратуре и аспирантуре.
Обучение платное — около 300 тысяч рублей за семестр, но можно получить грант. За хорошую успеваемость и финансово необеспеченным студентам вуз дает скидку в 30% на оплату. Я получила скидку в размере миллиона вон (около 60 тыс. руб. — Прим.) на первый семестр.
У студентов не везде есть льготы, например, проезд оплачивается полностью. Частные компании и некоторые государственные музеи могут предоставить скидку, но ожидать бесплатного входа или дешевого общежития, как в России, не стоит.
«Каждый студент составляет расписание сам»
В Южной Корее ты выбираешь предметы и составляешь расписание под себя: например, в первый семестр у меня были занятия по 3-5 часов по будням, во втором семестре я была загружена с 10 до 18 часов в понедельник, среду и четверг с небольшими перерывами на обед, а вторник и пятница были выходными днями. Если студент хочет, он может выбрать пары и в субботу. Не скажу, что у нас много домашних заданий. Скорее, ты готовишься к докладу и пролистываешь материал к следующей лекции.
В университете очень любят презентации. Как иностранка я должна была посетить два вводных урока о том, как делать презентации и доклады — у них даже есть лекции про это! И еще я прошла курс по корейскому языку продвинутого уровня.
У нас действует стобалльная система оценок. Но как составляется оценка — зависит от преподавателя. Например, у меня был преподаватель, который учитывал посещение (15%), индивидуальную презентацию (35%) и письменное оформление этого доклада в конце семестра (50%). В семестр можно брать не больше трех предметов. При этом каждый семестр список предметов меняется, поэтому все прослушать просто невозможно.
Можно ли списать на экзамене? В магистратуре к студентам относятся более лояльно, чем в бакалавриате: в начале учебного года просят не переживать и получать удовольствие. Если увидят, как ты списываешь, то, конечно, поставят низкий балл. Но и так в магистратуре никто не списывает: здесь собрались люди, которым важно в первую очередь получить знания по предмету.
Можно ли совмещать учебу и работу
Лекции построены так: сперва теория, а потом задание на усвоение теории. Университет сам не дает практику, разве что во время каникул мы можем сходить в музей, театр или на концерт. Во время пандемии коронавируса университетский департамент по иностранным студентам сделал бесплатным посещение любого музея с обедом за счет вуза.
Некоторые студенты совмещают учебу и работу. Например, моя знакомая француженка. И она говорит, что это сложно — у нас интенсивный учебный процесс. Поэтому я решила сосредоточиться только на университете.
Вылететь из корейского вуза сложно. При этом пересдать предмет нельзя: просто в следующем семестре ты выбираешь другие дисциплины. Если не успеешь прослушать нужное число предметов, придется оплатить дополнительно еще семестр и все доучить. На старших курсах со студентами проводят отдельные занятия по специфике и поиску работы в Корее, есть ярмарки вакансий.
Второй семестр я провела за компьютером, поэтому о студенческой жизни могу сказать мало. В первом семестре у нас был «тимбилдинг»: мы выехали за город, жили в отеле, знакомились друг с другом и два дня посещали музеи бесплатно.
«Просила родителей прислать гречку»
Для меня эта поездка — первый большой опыт самостоятельной жизни. Я тут одна, поэтому решала все вопросы сама, да еще на чужом языке. Это расширило мои взгляды на мир. За полтора года я уже адаптировалась, стало даже немного скучно. Возможно, виноват коронавирус: приходится сидеть весь день в маленькой комнатке. Я начала чувствовать себя более уверенно, перестала бояться нового и неизведанного. Теперь хочу больше путешествовать и узнавать мир.
Я скучаю по России, даже иногда смотрю русские телепередачи. Как-то попросила родителей отправить мне по почте гречку — тут это деликатес, продается только в русском районе и очень дорого стоит.
Про аренду жилья
Сеул — дорогой город, цены тут выше, чем в Москве. Но здесь есть бюджетное жилье для студентов, которое называется гошивон — такой тип размещения появился в 80-х годах. Обычно в комнатах гошивона все скромно и есть только самое необходимое — кровать, стул, стол, шкаф и холодильник, а кухню и ванную комнату ты делишь с другими жильцами.
Я живу в семиэтажном здании, где на последних двух этажах гошивон, а на других — разные компании и сервисы, есть, например, боксерский клуб. Именно в моем гошивоне нет общей гостиной — только кухня и коридор.
Вообще, если бюджет позволяет, можно найти комнату с собственными душем и туалетом. И за расположение окон тоже берут плату! Тут, как в Гонконге, есть комнаты без окон.
В гошивоне можно пользоваться стиральной машиной, готовить на кухне. А рис, кимчхи, рамен и питьевая вода включены в стоимость.
За аренду студии можно платить помесячно, как мы привыкли в России. А можно выплатить хозяину всю стоимость аренды жилья, а затем платить только за ЖКУ. В конце срока аренды тебе возвращают залог.
Найти жилье можно через приложения или риелтора. Я сама быстро нашла комнату через приложение, договорилась в мессенджере и не платила риелторам. Еще можно просто заходить в гошивоны и узнавать про свободные места.
В моем районе можно снять нормальную студию за 300-350 тыс. вон в месяц (19-23 тыс. руб.)
«В Сеуле можно ходить в шортах и шлепанцах»
Сеул еще громче, чем Москва — кажется, что он никогда не спит. Тут очень насыщенная жизнь: галереи, музеи, мероприятия, клубы. Сеул засыпает в 7-10 утра, потому что в городе много тусовок. Чтобы в восемь утра попить кофе, мне надо зайти в круглосуточное кафе. В это время людей на улицах вообще нет. Корейцы любят толпой посидеть в ресторанчике, съесть мяса и выпить пива или соджу — это корейский алкогольный напиток.
В Москве принято наряжаться, а тут ты можешь гулять в шортах и шлепанцах. Большая разница в том, как люди себя ведут. Например, в Сеуле нельзя курить на улицах. Здесь очень серьезно подходят к разделению мусора: есть даже отдельные баки для одежды и определенных тканей на переработку.
В Южной Корее немного другие правила поведения. В России тебя с детства учат не чавкать, а азиаты едят очень громко. Это непривычно для русского человека.
Молодое поколение очень следит за собой — они хотят выглядеть идеально. Для парней в порядке вещей пользоваться гигиенической помадой. В Корее очень популярна пластическая хирургия, она тут недорогая и качественная.
В Сеуле рядом с офисными высотками можно встретить традиционные маленькие дома, а перед небоскребами стоят скульптуры. Меня как искусствоведа очень привлекает такое художественное разнообразие. Еще нравится, что люди ведут себя дружелюбно — если нужно, тебе обязательно помогут. Мои однокурсницы всегда спрашивают, чем мне помочь, все ли я поняла на лекциях, как у меня дела.
Конечно, европейцев считают здесь образцом красоты. Но именно меня почему-то часто принимают за кореянку.
«В Южной Корее во все блюда добавляют перец»
Я вегетарианка, и корейская кухня мне очень нравится. Правда, вместо соли корейцы добавляют в пищу красный перец, и еда с непривычки кажется очень острой.
Мое любимое блюдо — токпокки, жареные рисовые лепешки в остром соусе, и пибимпап — рис с овощами в пиале. Еще корейцы очень любят свинину, в том числе свиные потроха, и говядину. Рис — основное блюдо в азиатских странах, и Корея не стала исключением. Но самая быстрая и дешевая еда, которую любят корейцы — это лапша рамен, а идеальное сочетание на вечер — куриные крылышки с пивом.
В России принято обедать и ужинать, заедая хлебом основное блюдо. В Корее все заедают кимчхи — острыми квашеными овощами, а еще редькой и другими корейскими закусками. А вот «корейской морковки», которую мы едим в России, на самом деле в Корее нет.
Хлеб здесь считают десертом: часто он сладкий и продается в кафе.
В Южной Корее мало молочных продуктов — можно купить только йогурт и молоко, а кефира и творога нет совсем. В отличие от России, тут не очень популярна картошка, разве что в виде фри в фастфуд-ресторанах. А вот сладкий картофель, батат, — вполне обычный продукт. Цена фруктов зависит от сезона, но они стоят недешево, как и все продукты в Сеуле.
Цены в Сеуле*
- 1 л молока — 2300 вон (146 рублей)
- 1 кг огурцов — 2000 вон (126 рублей)
- 1 кг яблок— 1500 вон (95 рублей)
- 1 кг местных мандаринов — 3000 вон (190 рублей)
- Студенческий ланч в университете — 4500 вон, размер порции не ограничен (285 рублей)/
- Американо/латте — от 1500 вон до 5000 вон (около 100-300 рублей)
Холм около дома
Если говорить про кофе, то чем он дешевле, тем ужаснее. Поэтому я обычно покупаю чашку кофе за 3000-4000 вон — около 200 рублей, иногда и дороже. Многие кафе открыты для студентов, но делают наценку за твое пребывание — при этом могут дать скидку, если берешь кофе навынос. Здесь очень много кофеен — например, на одном углу могут быть целых три Starbucks. Я пристрастилась к американо со льдом, который корейцы часто пьют.
Стоимость проездного зависит от автобуса. На короткое расстояние — 500 вон (31 рубль), маршрут средней дальности — 1200 вон (76 рублей), поездка на метро по карте — 1250 вон (80 рублей). Чем дальше едешь, тем дороже.
Как город пережил коронавирус
В Корее оперативно ввели режим самоизоляции и создали сайт с картой, где можно было отслеживать места, в которых были зараженные. Поэтому удалось избежать паники. В момент самоизоляции были открыты только магазины. По улице все до сих пор обязательно ходят в масках, стоит много санитайзеров. Где-то в середине июля Сеул начал приходить в себя, но сейчас опять некоторые учреждения закрывают.
«В городе любят спорт»
В Южной Корее любят спорт. Даже бабушки с дедушками ходят заниматься на бесплатные тренажеры. В центре города у берегов Хангана есть дорожки для бегунов и велосипедистов. Корейцы любят пилатес, поэтому реклама пилатеса на каждом шагу. Также есть места, где можно поиграть в гольф, боулинг, бейсбол. В Сеуле много холмов, есть даже специальные тропинки для «восхождения»: корейцы любят хайкинг.
Если говорить про быт, то тут никто не отключает воду летом, а вместо системы центрального отопления есть подогрев пола. Еще у нас центральное кондиционирование — иногда его отключают, потому что кому-то холодно.
Фото в тексте: предоставлены героиней, если не указан источник
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