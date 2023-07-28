Почему в Конгрессе США прошли слушания об НЛО

Идея о том, что власти США якобы знают о существовании инопланетян и даже контактируют с ними, долгое время оставалась одним из сюжетов теорий заговора. Однако сейчас эта тема всерьез обсуждается в Конгрессе и привлекает внимание широкой общественности. Разбираемся, как это произошло.

Трое бывших военнослужащих США заявили, что им непосредственно известно о встречах с неопознанными летающими объектами.

В среду они дали показания перед Конгрессом на слушаниях об угрозах национальной безопасности, которые могут представлять такие явления.

Палата представителей США призывает исполнительную власть и военных предоставить больше информации о так называемых неопознанных аномальных явлениях (англ. unidentified anomalous phenomena, UAP).

Этот термин употребляется как альтернатива аббревиатуре НЛО, которая массово используется в популярной культуре и часто ассоциируется с пришельцами и научно-фантастическими сюжетами.

Кто давал показания?

Райан Грейвс, бывший пилот военно-морского флота , который рассказал о столкновении с UAP во время учебных полетов. Сейчас он занимает пост исполнительного директора организации по защите безопасности воздушного пространства Americans for Safe Aerospace.

, который рассказал о столкновении с UAP во время учебных полетов. Сейчас он занимает пост исполнительного директора организации по защите безопасности воздушного пространства Americans for Safe Aerospace. Отставной коммандер Дэвид Фравор , один из пилотов военно-морского флота, заметивших знаменитый объект в форме драже Tic Tac, снятый на видео в 2004 году во время полета у побережья Южной Калифорнии. Фравор — бывший командир эскадрильи «Черные тузы» Военно-морского флота.

, один из пилотов военно-морского флота, заметивших знаменитый объект в форме драже Tic Tac, снятый на видео в 2004 году во время полета у побережья Южной Калифорнии. Фравор — бывший командир эскадрильи «Черные тузы» Военно-морского флота. Дэвид Груш, бывший сотрудник Военно-воздушных сил и разведки, который был членом предыдущей оперативной группы Пентагона, изучавшей UAP. В июне Груш дал интервью NewsNation и обвинил правительство США в сокрытии информации, о которой ему стало известно как сотруднику Национального разведывательного управления. Это ведомство управляет американскими спутниками-шпионами.

В материале — ключевые темы слушания.

Инопланетное транспортное средство и загадочные «биоматериалы»

В июне Груш заявил, что Пентагон стремится скрыть секретную программу «поиска потерпевших аварию» транспортных средств нечеловеческого происхождения.

По его словам, в распоряжении ведомства до дюжины инопланетных космических кораблей, а в некоторых случаях и тела пилотов.

Эти утверждения вновь были озвучены во время слушаний. Груш заявил, что США, вероятно, были осведомлены о том, что он охарактеризовал как «нечеловеческую» деятельность, начиная с 1930-х годов. Груш, который называл этих пилотов нечеловеческими «биоматериалами», сказал, что ему известно об этом из бесед и интервью с 40 людьми, многие из которых, по его словам, все еще работают в программе.

Он сказал, что ему было отказано в доступе к этим программам, и обвинил военных в злоупотреблении денежными средствами ради сокрытия информации от Конгресса.

Свидетели описывают летающие объекты, совершающие необъяснимые маневры

Грейвс рассказал, что во время полета пилоты наблюдали темно-серые или черные кубы внутри прозрачных сфер.

Грейвс был пилотом F-18, дислоцированного в Вирджиния-Бич в 2014 году, когда его эскадрилья сообщила о столкновении с таинственными, жуткими объектами. Как он вспоминал, у них не было крыльев и видимых устройств для передвижения, и они не испускали инфракрасного излучения.

Сообщения о подобных явлениях поступали в течение восьми лет, и «насколько я знаю, они все еще (происходят)», — заявил он.

Грейвс также описал инцидент 2003 года на военно-воздушной базе Ванденберг в Калифорнии, в ходе которого подрядчики Boeing наблюдали, как красный квадрат размером с футбольное поле приблизился к базе со стороны океана и примерно на 45 секунд завис на небольшой высоте, а затем скрылся за горами.

Давая показания о знаменитом видеоролике с Tic-Tac, свидетелем которого Фравор был в 2004 году во время полета вблизи побережья на F/A-18F Super Hornet, он описал овальный объект как «идеально белый, гладкий, без окон» и демонстрирующий неслыханные летные возможности.

Согласно его наблюдениям, объект завис над морем, прежде чем подняться примерно на 3,5 км в воздух, затем ускорился и исчез. Минуту спустя его заметили в 97 км от этого места.

«У нас нет ничего, что могло бы остановиться в воздухе и полететь в другом направлении, —заявил Фравор. — И ничего, что могло бы... спуститься из космоса, зависнуть на три часа, а затем вернуться обратно».

На вопрос, считает ли он, что военные были бы способны сбить объект, если бы он представлял угрозу, Фравор ответил: «Он бы просто улетел за долю секунды».

Те, кто заявит о себе, могут столкнуться с серьезными последствиями

Груш признался, что с тех пор, как он стал разоблачителем, он сталкивался с личными и профессиональными репрессиями, некоторые из которых заставляли его опасаться за свою жизнь.

Сославшись на расследование, которое ведется от его имени, Груш отказался подробно рассказать об «административном терроризме», применявшимся как к нему самому, так и к бывшим коллегам.

Попытки реконструировать космический корабль пришельцев привели к травмам

Во время слушания Груш рассказал, что знаком с людьми, которые пострадали при попытке реконструировать найденный космический корабль.

«Я знаю нескольких моих коллег, которые получили физические травмы», — сказал Груш.

«Со стороны UAP или людей из федерального правительства?» — спросил представитель Эрик Берлисон.

«И то, и другое», — ответил Груш.

Хотя он намеренно избегал конкретики, Груш сказал, что он и его жена лично наблюдали нечто «очень тревожное».

Свидетели могли рассказать больше

Не менее интригует и то, о чем они решили промолчать.

Во время слушаний Груш был довольно откровенен, но в некоторых случаях предпочитал выражаться туманно. В частности, он отказаться ответить, вступало ли правительство США в прямой контакт с живым инопланетным разумом.

На вопрос о том, как он определил границы того, что он будет разглашать, Груш ответил, что это зависит от того, является ли запрашиваемая информация секретной.

Однако он неоднократно заявлял, что готов подробнее ответить на некоторые из вопросов за закрытыми дверями. Ближе к концу слушаний члены комитета Палаты представителей выразили заинтересованность во встрече с Грушем, Фравором и Грейвсом в закрытом информационном центре.

Почему это слушание состоялось именно сейчас?

НЛО и инопланетяне долгое время являлись запретной и стигматизированной темой, но чаще становятся предметом широкого обсуждения.

Сейчас интерес к ней растет, и американские представители общественности и власти пытаются узнать, вступали ли американские военные или правительство в контакт с сооружениями или существами из другого мира.

В 2017 году New York Times опубликовала обзор с подробным описанием доказательств существования секретной программы Пентагона, в рамках которой отслеживались и изучались отчеты о UAP. Программа Advanced Aerospace Threat Identification Program долгие годы не привлекала внимания, пока не вышла публикация New York Times.

В 2020 году Пентагон сам опубликовал три видеоролика с низким разрешением, на которых фигурировали эти объекты.

В этом году НАСА провело публичные слушания по поводу UAP за несколько недель до того, как сенатор Чак Шумер представил закон, требующий от Пентагона обнародовать любую собранную им информацию о неопознанных объектах. Он обязует ведомство сообщать имеющиеся у него сведения о нечеловеческом интеллекте созданному наблюдательному совету, который имел бы полномочия рассекречивать их.

Во время слушаний в НАСА в мае эксперты в области астрофизики и других дисциплин рассказали о наблюдениях UAP, изучение которых, по словам экспертов, является их обязанностью в целях безопасности воздушного пространства. Однако многие эксперты НАСА заявили, что они не верят в наличие доказательств, которые бы убедительно подтвердили, что UAP имеют внеземное происхождение.

«Я хочу подчеркнуть это громко и с гордостью, — заявил представитель НАСА Дэн Эванс после слушания, — нет абсолютно никаких убедительных доказательств существования внеземной жизни, связанной с "неопознанными объектами"».

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