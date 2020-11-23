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Истории

Сотрудник не справляется с работой. Как дать обратную связь и сохранить рабочие отношения

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор

Дарья Сидорова

Постоянно поддерживать производительность сотрудников непросто. Еще сложнее сделать это в режиме удаленной работы. Если подчиненный не справляется с работой, не стоит торопиться с выводами и обвинять его в безответственном отношении — ситуацию нужно рассмотреть с разных сторон и правильно дать фидбэк. Вот как это сделать.

Сотрудник не справляется с работой. Как дать обратную связь и сохранить рабочие отношения

Выявите слабые места

Причинами снижения производительности сотрудника могут быть не только отсутствие инициативы и безответственность.

  • Проанализируйте, как организована работа внутри компании. Возможно, вы используете технологии, которые уже устарели, классифицируете информацию в неудобном формате или проводите слишком много встреч в Zoom.
  • Определите, какие факторы могут повлиять на продуктивность сотрудника. Эта информация пригодится для личного разговора с ним. По словам специалиста по менеджменту Рона Каруччи, такой подход помогает установить доверительные отношения. «Сотруднику будет приятно узнать, что вы рассмотрели ситуацию с его точки зрения», — утверждает он.

Оцените собственный стиль руководства

Помимо недостатков в организации работы, нужно также обратить внимание и на собственные лидерские качества. «Хороший руководитель должен уметь признать, что он мог стать причиной снижения продуктивности подчиненного», — объясняет Каруччи.

Для этого задайте себе несколько вопросов.

  • Четко ли вы сформулировали ожидания от команды? 
  • Регулярно ли проверяете ход работы? 
  • Предоставляете ли необходимую поддержку и ресурсы, чтобы сотрудники могли правильно выполнять обязанности?

Лидерам нужно уметь задавать себе подобные вопросы, чтобы выявить недостатки в своем стиле управления и предупредить возможные проблемы.

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Обсудите проблему с сотрудником лично

После того, как первые два пункта будут выполнены, можно перейти к личному разговору. Каруччи рекомендует провести видеоконференцию — так будет легче понять друг друга по интонации и выражению лица.

  1. Для начала узнайте, как у него дела, и справляется ли он с объемом работы.
  2. Затем изложите проблему, которую хотите решить. На этом моменте лидеры часто совершают ошибку: сразу переходят к советам по исправлению ситуации. Вместо этого, попробуйте выслушать собеседника.
  3. Спросите, почему, по его мнению, возникла конкретная проблема, а затем позвольте подробно описать ситуацию. Однако это не означает, что нужно снимать с него ответственность, особенно если он пытается переложить ее на кого-то другого.

Главная цель этого разговора заключается не в том, чтобы высказать недовольство, а в том, чтобы найти лучший способ решить возникшую проблему. Таким образом вы демонстрируете сотруднику свое доверие и уверенность в его способности стать лучше. «Показав подчиненному, что вы спокойно относитесь к ошибкам, если они будут исправлены, вы даете ему силы решить проблему самостоятельно», — добавляет Каруччи.

Повысьте уровень ответственности в команде

Как правило, когда кто-то из членов команды не справляется с работой, его коллеги обращаются за помощью к руководителю вместо того, чтобы предложить свою поддержку напрямую.

Однако ответственность в организации несет не только руководитель. Важно, чтобы каждый член команды понимал свою роль и был готов решать проблемы самостоятельно.

Как утверждает Каруччи: «Главная роль руководителя заключается в том, чтобы помогать своим подчиненными быть лучшей версией себя».

В эти непростые времена ответственность друг перед другом играет не менее важную роль, чем работа с максимальной продуктивностью.

Источник.

Фото на обложке: r.classen / Shutterstock

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