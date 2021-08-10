Базовый доход для бездомных: чем закончился эксперимент в Сан-Франциско

Некоммерческая организация Miracle Messages, расположенная в Сан-Франциско, работает с людьми, оставшимися без жилья. Организация решила провести простой эксперимент и в течение полугода выдавала группе подопечных базовый доход в размере $500. Она обнаружила, что даже небольшие суммы денег могут изменить жизнь этих людей.

Miracle Messages закрепляет за каждым бездомным друга-волонтера. Он еженедельно пишет и звонит своему подопечному, чтобы предложить поддержку. Кроме того, волонтеры помогают бездомным людям связаться с членами семьи, с которыми те утратили связь.

По словам CEO и основателя Miracle Messages Кевина Адлера, волонтеры часто сообщали, что некоторым из их подопечных требуется немного денег, чтобы решить проблемы, которые мешают им найти жилье.

Ранее в Ванкувере проводился эксперимент, в рамках которого 50 людям, живущим на улице, выдали по $7 тысяч, что помогло им встать на ноги. Вдохновившись этим примером, Miracle Messages решила попробовать то же самое, но в меньшем масштабе.

На пилотный проект было пожертвовано $50 тысяч. Организация попросила волонтеров предложить подходящих участников, а затем отобрала небольшую группу из 15 человек и выдавала им по $500 в месяц в течение полугода. К эксперименту не допускались те, кто на данным момент борется с зависимостью или находится на ранней стадии лечения.

Участников предупредили, что выданные деньги нельзя тратить на наркотики и прочую незаконную деятельность. В остальном они были не ограничены. К примеру, одна женщина потратила часть средств на предметы первой необходимости, а остальное пожертвовала обратно Miracle Messages. По ее словам, она сделала это для себя, чтобы «вновь испытать возможность поддержать дело, в которое я верю».

Участники расходовали средства на товары первой необходимости: еду, лекарства и транспорт. Один человек завел служебную собаку, а другой помог дочери оплатить колледж. И несмотря на относительно небольшой размер помощи, более трети из них смогли найти себе жилье.

46% участников заявили, что средства помогли им снизить стресс и беспокойства, связанные с финансами.

Рэй, который попросил не называть его фамилии, смог уехать из штата и заплатить свою долю арендной платы за дом, в котором он живет с другом. Он утверждает, что без этих денег ему было трудно удовлетворять повседневные потребности и при этом откладывать на постоянное жилье.

Элизабет, которая раньше работала учительницей, потеряла жилье, так как в процессе лечения рака была вынуждена уйти с работы. Она воспользовалась средствами, что поселиться в доме для престарелых с небольшой ежемесячной платой. Другая женщина сняла одноместный номер в отеле и приобрела предметы первой необходимости, такие как кастрюли и сковородки.

Однако не все прошло безупречно. К примеру, одна женщина не участвовала в программе, так как легла в больницу и не смогла открыть банковский счет. А другой человек боролся с зависимостью. Но в целом, полученных результатов оказалось достаточно: сейчас Miracle Messages собирает средства, чтобы продолжать и расширять программу.

Адлер утверждает, что развитие настоящих отношений между волонтерами и их подопечными — важный элемент, обеспечивающий успех программы. Друзья-волонтеры помогают определить тех, кто расходует средства наиболее эффективно, и предоставить им поддержку.

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