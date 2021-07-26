Как улучшить отношения с деньгами? На помощь спешит финансовая терапия

Вопросы денег часто сопряжены со стрессом. Вероятно, вы замечали, как меняется ваше отношение к ним в зависимости от событий, например после рождения детей или переезда. Этими вопросами занимается финансовая терапия — новая область, которая изучает взаимосвязь личных финансов и психического здоровья. В отличие от некоторых существующих методов, которые направлены на изменения финансового поведения , этот подход стремится устранить эмоциональные корни стресса, связанного с планированием бюджета.

Финансовый стресс может привести к появлению фобии

Финансовые решения глубоко связаны с эмоциями, и это подтверждают ученые.

В 2000 году Даниэль Канеман получил Нобелевскую премию по экономике за исследование, в рамках которого он применил психологические идеи к экономической теории, особенно в областях рассуждений и принятия решений в условиях неопределенности. Его работа подтвердила: финансовые решения подвержены эмоциям.

По данным опроса Perk Box за 2019 год, 61% из 1139 опрошенных жителей Великобритании испытывали больше стресса из-за денег, чем из-за работы (51%) и семейных проблем (24%).

Профессор социальных наук Кембриджского университета Брендан Берчелл исследует стресс, связанный с деньгами. По его словам, финансовая фобия — реальное явление.

Этой теме посвящено не много исследований, однако известно, что финансовая фобия может проявляться по-разному. К примеру, некоторые избегают обсуждения вопросов, связанных с деньгами, а другие тратят чрезмерно большие суммы в состоянии тревожности.

Независимо от способа проявления, это может стать серьезной проблемой. Берчелл утверждает, что боязнь проверки банковского счета во многом схожа с непреодолимым ужасом перед пауками и клоунами.

По этой причине профессор считает, что традиционное консультирование не сильно помогает в лечении финансовой фобии. «‎Вы можете бесконечно объяснять, почему вам не нравятся пауки, но фобия не исчезнет», — утверждает он.

По мнению Берчелла, работа с профессионалами, специализирующимися на лечении фобий, — многообещающий подход. Он выделяет когнитивно-поведенческую терапию (КПТ) — форму разговорной терапии, которая помогает вносить изменения путем исследования коренных проблем. Это один из структурированных методов, используемых финансовыми терапевтами.

Когда-то Кэрри Рэттл занимала руководящую должность на Уолл-стрит, а сейчас работает финансовым терапевтом. Она соглашается с эффективностью этого подхода. Во время предыдущей работы Рэттл поняла: логически объяснять людям, что именно нужно делать, не помогает. Именно это наблюдение заставило Рэттл сменить сферу деятельности.

Лицензированный финансовый терапевт и социальный работник Линдси Брайан-Подвин для лечения финансовых проблем клиентов использует ценностно-ориентированный подход. Это один из видов КПТ, в рамках которого проводится переоценка того, что важно человеку. Затем решения реорганизуются на основе этих ценностей.

Брайан-Подвин не дает клиентам общие советы, например «‎сократите расходы на рестораны». Вместо этого она побуждает их задуматься о том, какие именно траты приносят им наибольшую ценность. Она считает, что это позволяет получать лучшую эмоциональную отдачу от расходов.

Рэттл помогает шопоголикам выбраться из долгов. Она применяет такие подходы КПТ, как психодинамика, обсуждение денежных вопросов и выявление моделей поведения. «‎Определение эмоциональных триггеров — ключ к самоконтролю», — считает она. Это помогает сделать паузу в стрессовый момент и подойти к вопросу в более спокойном состоянии.

Этот подход особенно важен для пар, испытывающих проблемы с финансами. Данные показывают: стресс, связанный с деньгами, часто приводит к разводу.

Терапия эффективна, но это не единственное решение

Финансовая терапия — относительно новая область. Сейчас эти услуги оказывают преимущественно в США, а специалистам предстоит еще многое узнать о ее эффективности. При этом некоторые эксперты по-прежнему уверены, что устранение финансового стресса может потребовать более глубоких подходов, чем целенаправленная финансовая терапия.

Берчелл верит в эффективность лечения финансовой фобии, однако не рассматривает ее только как отдельную проблему. По его словам, это явление часто переплетается с другими психологическими проблемами, которые также требуют решения.

Берчелл подчеркивает: пока мало известно о том, как эти подходы работают в долгосрочной перспективе, а связь финансов и эмоций еще мало исследована.

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