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Назван способ обезопасить деньги на картах

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Никита Стаценко
Никита Стаценко

Редактор. RB.RU

Алена Шаповалова

Есть несколько способов уберечь накопления от мошенников и хранить деньги максимально безопасно и удобно, рассказала в интервью радио Sputnik финансовый консультант, генеральный директор компании «Организация личных финансов» Алена Никитина. Сберегательный счет и периодическая смена карт поспособствует защите средств.

Назван способ обезопасить деньги на картах

Специалист отметила, что злоумышленникам достаточно знать данные банковской карты, чтобы добраться до сбережений. При наличии подозрений о том, что эта информация могла попасть в руки мошенников, сразу стоит перевыпустить карту. По словам специалиста, это один из простых и надежных способов обезопасить деньги — регулярно перевыпускать карту, с которой вы осуществляете расчеты. Он работает, даже если карта попала в какие-то базы или вы ее где-то «засветили».

«Если человек боится, можно блокировать карту каждый год. Карта выпускается на два-три года, ее можно бесплатно перевыпускать, так меняются данные карты, иногда сам номер», — уточнила финансовый консультант.

Никитина также сказала, что средства имеет смысл держать на разных картах. При этом одну из них можно использовать только для онлайн-расчетов. Также можно открыть сберегательный счет, который не предполагает использования банковской карты.


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Фото: byswat/Shutterstock

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