США превратились в новый майнинговый центр. И вот почему

Вскоре штаты превратились во второй по величине майнинговый центр на планете. В апреле 2021 года в США насчитывалось около 17% всех майнеров биткоина в мире. Их количество выросло на 151% по сравнению с сентябрем 2020 года.

Задолго до введения запрета на майнинг биткоина китайские криптоэнтузиасты уже массово покидали страну. Согласно последним данным Кембриджского университета, они, вероятнее всего, направлялись в США.

По словам основателя Blockcap и Core Scientific Дарина Файнштейна, последние полтора года США наблюдают значительный рост майнинговой инфраструктуры. Последние данные Кембриджского университета показывают: незадолго до запрета майнинга на Китай приходилось 46% мирового хешрейта (общая вычислительная мощность сети биткоин). Еще в сентябре 2019 года этот показатель составлял 75,5%.

По словам Фреда Тиля из Marathon Digital, на данный момент 500 тысяч майнинговых ферм готовы к переносу в США. Если это произойдет, то к концу 2022 года на Северную Америку будет приходиться около 40% глобального хешрейта.

Как США превратились в новый майнинговый центр

В течение многих лет штаты наращивали свой хостинговый потенциал. В конце 2017 года биткоин рухнул, и на более широком рынке началась многолетняя криптозима. В то время крупные биткоин-фермы не пользовались особым спросом. Американские майнинговые операторы воспользовались возможностью приобрести их по более дешевой цене, чтобы создать майнинговую экосистему в стране.

«Публичные майнеры смогли привлечь капитал для крупных покупок»‎, — рассказал Майк Колайер, CEO Foundry, которая помогла доставить майнинговое оборудование стоимостью более $300 млн в Северную Америку. По его словам, такие компании, как криптомайнинговый оператор Core Scientific, на протяжении всей криптозимы продолжали строить хостинговое пространство.

Колайер добавляет, что большая часть нового оборудования, произведенного с мая по декабрь 2020 года, была отправлена в США и Канаду.

Алекс Браммер из Luxor Mining, криптовалютного пула для продвинутых майнеров, отмечает: развитие рынков капитала и финансовых инструментов в майнинговой индустрии также сыграло важную роль в ее быстром становлении в США. Он утверждает, что многие американские операторы смогли быстро расширяться, обеспечив себе финансирование благодаря многолетней рентабельности и существующему капиталу.

Но и пандемия сыграла свою роль. Она остановила значительную часть экономики, но стимулирующие выплаты оказались полезны для американских компаний. Инженер по майнингу биткоина Брэндон Арванаги объясняет: печатание денег в этот период увеличило объем свободного капитала и интерес к крупномасштабным инвестициям, что во многом могло привести к росту майнинга биткоина за пределами Китая.

Какие преимущества предлагают штаты

Переход майнеров в США начался в начале 2020 года. Доминирование Китая в этой сфере начало ослабевать еще до введения запретов. По словам Файнштейна, США привлекали майнеров такими возможностями, как географическая, политическая и юрисдикционная стабильность, а также защита прав частной собственности.

Кроме того, в США также находятся одни из самых дешевых источников энергии на планете, многие из которых возобновляемые. Поскольку энергия, как правило, является единственной переменной затрат для майнеров, они заинтересованы в переходе на наиболее дешевые варианты.

Тиль ожидает, что большинство новых майнеров, которые перебираются в Северную Америку, будут использовать возобновляемые источники или газ, который компенсируется кредитами за возобновляемую энергию.

Партнер-основатель Castle Island Ventures Ник Картер отмечает, что майнинг в США не является полностью возобновляемым. Однако американские майнеры чаще выбирают экологичные способы и приобретают квоты. Такую миграцию Картер считает положительной и утверждает, что перенос хешрейта в США, Канаду и Россию приведет к уменьшению выбросов углерода.

Источник.