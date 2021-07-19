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Истории

США превратились в новый майнинговый центр. И вот почему

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор отдела «Истории».

Дарья Сидорова

Задолго до введения запрета на майнинг биткоина китайские криптоэнтузиасты уже массово покидали страну. Согласно последним данным Кембриджского университета, они, вероятнее всего, направлялись в США.

Вскоре штаты превратились во второй по величине майнинговый центр на планете. В апреле 2021 года в США насчитывалось около 17% всех майнеров биткоина в мире. Их количество выросло на 151% по сравнению с сентябрем 2020 года.

США превратились в новый майнинговый центр. И вот почему

По словам основателя Blockcap и Core Scientific Дарина Файнштейна, последние полтора года США наблюдают значительный рост майнинговой инфраструктуры. Последние данные Кембриджского университета показывают: незадолго до запрета майнинга на Китай приходилось 46% мирового хешрейта (общая вычислительная мощность сети биткоин). Еще в сентябре 2019 года этот показатель составлял 75,5%. 

По словам Фреда Тиля из Marathon Digital, на данный момент 500 тысяч майнинговых ферм готовы к переносу в США. Если это произойдет, то к концу 2022 года на Северную Америку будет приходиться около 40% глобального хешрейта.

Как США превратились в новый майнинговый центр

В течение многих лет штаты наращивали свой хостинговый потенциал. В конце 2017 года биткоин рухнул, и на более широком рынке началась многолетняя криптозима. В то время крупные биткоин-фермы не пользовались особым спросом. Американские майнинговые операторы воспользовались возможностью приобрести их по более дешевой цене, чтобы создать майнинговую экосистему в стране.

«Публичные майнеры смогли привлечь капитал для крупных покупок»‎, — рассказал Майк Колайер, CEO Foundry, которая помогла доставить майнинговое оборудование стоимостью более $300 млн в Северную Америку. По его словам, такие компании, как криптомайнинговый оператор Core Scientific, на протяжении всей криптозимы продолжали строить хостинговое пространство.

Колайер добавляет, что большая часть нового оборудования, произведенного с мая по декабрь 2020 года, была отправлена в США и Канаду.

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Алекс Браммер из Luxor Mining, криптовалютного пула для продвинутых майнеров, отмечает: развитие рынков капитала и финансовых инструментов в майнинговой индустрии также сыграло важную роль в ее быстром становлении в США. Он утверждает, что многие американские операторы смогли быстро расширяться, обеспечив себе финансирование благодаря многолетней рентабельности и существующему капиталу.

Но и пандемия сыграла свою роль. Она остановила значительную часть экономики, но стимулирующие выплаты оказались полезны для американских компаний. Инженер по майнингу биткоина Брэндон Арванаги объясняет: печатание денег в этот период увеличило объем свободного капитала и интерес к крупномасштабным инвестициям, что во многом могло привести к росту майнинга биткоина за пределами Китая.

Какие преимущества предлагают штаты

Переход майнеров в США начался в начале 2020 года. Доминирование Китая в этой сфере начало ослабевать еще до введения запретов. По словам Файнштейна, США привлекали майнеров такими возможностями, как географическая, политическая и юрисдикционная стабильность, а также защита прав частной собственности.

Кроме того, в США также находятся одни из самых дешевых источников энергии на планете, многие из которых возобновляемые. Поскольку энергия, как правило, является единственной переменной затрат для майнеров, они заинтересованы в переходе на наиболее дешевые варианты.

Тиль ожидает, что большинство новых майнеров, которые перебираются в Северную Америку, будут использовать возобновляемые источники или газ, который компенсируется кредитами за возобновляемую энергию.

Партнер-основатель Castle Island Ventures Ник Картер отмечает, что майнинг в США не является полностью возобновляемым. Однако американские майнеры чаще выбирают экологичные способы и приобретают квоты. Такую миграцию Картер считает положительной и утверждает, что перенос хешрейта в США, Канаду и Россию приведет к уменьшению выбросов углерода.

Источник.

Фото на обложке: BeataGFX / Shutterstock

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