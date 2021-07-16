Чтобы сдержать инфляцию: в США задумались разрешить оплату налогов биткоинами

Инфляция в США подбирается к рекордной, и власти решили прибегнуть к радикальным мерам в попытках ее сдержать. Они задумались над тем, чтобы разрешить оплату налогов биткоинами. Говорят, что это «единственное верное решение».
Пока о таких планах заговорили только в одном городе – Джексоне в штате Теннесси. Биткоинами, а потом, возможно, и LiteCoin и Ethereum, задумались разрешить оплачивать налоги, а также платить ими зарплату городским служащим.
«Инфляция достигла 6,3% за два года. 172,8% за всю мою жизнь. С каждым годом наш доллар стоит все меньше. Ситуация не меняется. Есть только одно решение», – написал мэр города Джексона Скотт Конгер в Twitter.
Биткоин в качестве средства оплаты коммунальных услуг ранее разрешили использовать в городе Уиллистон, планы о его введении в финансовую систему стоят в Майами.
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