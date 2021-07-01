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Месячный доход майнеров биткоина и Ethereum снизился вдвое

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Месячный доход майнеров биткоина и Ethereum снизился вдвое. В июне добытчики самой популярной и дорогой криптовалюты заработали $835 млн, а месяцем раньше, в мае – $1,45 млрд. Падение заработка связано с действиями властей Китая и падением котировок.

Месячный доход майнеров биткоина и Ethereum снизился вдвое

Доход майнеров Ethereum снизился на 53% – с рекордных $2,35 млрд в мае до $1,1 млрд в июне. Добытчики биткоина заработали на 42% меньше – $835 млн в июне против $1,45 млрд в мае, пишет The Block.

Падение выручки майнеров связано в падением котировок криптовалют. В мае стоимость биткоина достигала $58,7 тысяч, в июне падала вплоть до полугодового минимума – $31,6 тысяч. Ethereum в мае достигал исторического ценового максимума – $4,1 тысяч, в июне падал до $1,7 тысяч.

Также на доходе майнеров сказались жесткие ограничения, введенные китайскими властями в отношении криптовалют. 70% предприятий в Китае, добывающих монеты, прекратили работу.

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Фото: Shutterstock.com

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