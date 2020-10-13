Как США и Китай борются за технологическое лидерство

Большинство аналитиков сходятся во мнении, что технологическая конкуренция между Китаем и США продолжится вне зависимости от исхода американских выборов. Отношения между двумя странами остаются напряженными, и ни одна из них не планирует отказываться от соперничества.

На днях министерство науки и технологий Китая в очередной раз пообещало внимательно проследить за тем, как оценивается работа местных исследователей. Основное внимание будет уделено исследованиям, которые «позволят достичь реальных результатов».

Китай рассчитывает сократить технологическое отставание от США и ослабить зависимость от импортных технологий. Попытки пересмотреть оценку работ исследователей начались еще в 2018 году. Планировалось уделить больше внимания ученым званиям и полученным степеням, а не публикациям в известных журналах.

Профессор кафедры электротехники в университете Тунцзи в Шанхае Чжан Юэнь заявил, что определенный прогресс был достигнут, но некоторые ученые все еще получают награды просто за то, что их статьи были напечатаны влиятельными журналами. Он уточнил, что реформа нужна, однако некоторые критерии стоит пересмотреть.

«Если не ссылаться ни на один из четырех критериев, в том числе журнал, в котором была опубликована работа, то как ее можно оценить? Эти решения должны приниматься в очень узком научном кругу», — сказал Чжан.

Китай: низкие затраты на рабочую силу

Китай стремится к большей технологической независимости и к лидерству в активно развивающихся областях, таких как искусственный интеллект и мобильные сети следующего поколения.

В качестве плана для развития Китай использует список технологий, которые контролируются или подпадают под эмбарго в США. Президент Китайской академии наук (CAS) Бай Чуньли заявил, что Пекин хочет избежать технологического «удушения» со стороны США.

Президент Китая Си Цзиньпин уже не раз призывал к достижению большей технологической независимости. «В условиях жесткой международной конкуренции, односторонних действий и протекционизма нам нужно выработать собственный способ модернизации, развивать инновации и совершать больше технологических прорывов», — цитирует его слова, сказанные на сентябрьском научном форуме, государственное информационное агентство Синьхуа.

Президент Китая Си Цзиньпин считает, что Китай не должен зависеть от зарубежных технологий. Фото: Kaliva / Shutterstock

По данным Китая, в прошлом году расходы страны на НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) побили рекорд, достигнув $324 млрд — это 2,23% ВВП.

«Преимущества Китая в развитии науки и технологий заключаются в относительно низких затратах на рабочих, в том числе на развитие талантов, а также в коллективной силе», — заявил эксперт по научной политике Ноттингемского университета в Нинбо Цао Конг.

США: большие инвестиции и поддержка правительства

В качестве ответа Китаю США используют поддержку федеральной власти для разработки передовых технологий.

В мае американские законодатели предложили Endless Frontier Act. Согласно акту, десять технологических областей получат дополнительное финансирование в размере $100 млрд в течение пяти лет, чтобы «укрепить лидерство США и превзойти Китай». В августе Белый дом объявил о планах инвестировать $1 млрд в развитие искусственного интеллекта и квантовой информатики.

Предложение последовало за отчетом исследовательской службы Конгресса США, в котором говорилось, что, несмотря на первенство США по многим новейшим технологиям, Китай и Россия добились устойчивого прогресса.

Согласно последним доступным данным Федерации американских ученых, в 2018 году США потратили $580 млрд на НИОКР, что составило 2,8% годового ВВП. В Китае за этот же период расходы составили 2,1% ВВП. Для сравнения: в 2000 году, по данным Организации экономического сотрудничества и развития, уровень расходов США составил 2,6%, а Китая — 0,9%.

Что происходит сейчас

На фоне растущего напряжения в отношениях с США Китаю пришлось сократить некоторые из программ развития. Среди них — стратегический план Made in China 2025, направленный на развитие производственного сектора, и Thousand Talents Plan, призванный вернуть в страну уехавших специалистов.

Однако темпы роста Китая не снизились. В этом году страна инвестировала $1,4 трлн в различные разработки — от 5G и искусственного интеллекта до автономного управления.

«Одно из ключевых преимуществ Китая — разработка технологий для гигантского рынка потребительских товаров. Китай продолжит формировать технологическую политику вокруг этой сферы, чтобы гарантировать возврат инвестиций», — отметил главный экономист по Китаю из Economist Intelligence Unit Юэ Су.

Профессор Чжан Юэнь из Университета Тунцзи предупредил, что коллективизм работает не всегда. «Как либеральный, так и коллективный подход несут свои преимущества для научного развития. Коллективная сила лучше работает в прикладных инженерных проектах, — заявил он. — Для исследований, не решающих проблемы «здесь и сейчас», а направленных на решение будущих, либеральная система подходит лучше».

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«Экономическое разделение может заставить Китай прекратить процесс глобализации и сосредоточиться на собственных силах. Однако он по-прежнему зависит от иностранных технологий, таких как чипы, операционные системы и новейшее лабораторное оборудование», — считает научный сотрудник Ноттингемского университета Цао Конг.

Старший научный сотрудник Центра безопасности и новейших технологий (CSET) Тарун Чхабра подчеркнул опасность для Китая: «Если США и их союзники возьмут под контроль критически важные технологии и будут инвестировать в долгосрочную конкурентоспособность, научные и технологические амбиции Китая могут серьезно пострадать».

Прогнозы на будущее

Некоторые аналитики отмечают, что меры США по ограничению выдачи виз для ведущих китайских ученых могут способствовать развитию Китая.

«Эти меры могут вернуть научные таланты на родину», — сказал научный сотрудник CSET Закари Арнольд. По его мнению, преимущества Китая в области науки и технологий состоят в более низких затратах на квалифицированную рабочую силу и надежную систему адаптации инноваций из-за рубежа.

Тем не менее Китаю не следует ожидать прекращения технологической войны с США даже в случае победы кандидата от демократов Джо Байдена на предстоящих выборах в президенты США.

«Обеим областям [ИИ и квантовая информатика] будет уделено особое внимание независимо от того, кто победит на выборах. Вероятно, Байден предоставит еще больше ресурсов для их развития», — сказал Грегори Тесси из Исследовательского центра экономической политики при Вашингтонском университете.

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