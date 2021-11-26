Дарья рассказала, как начинающему специалисту найти работу в Италии, сколько может зарабатывать UX-специалист, почему в Европе сложно занять руководящую позицию в молодом возрасте и по какой причине она переехала в Комо.

Работа и жизнь в Италии: «UX-специалист может зарабатывать 40 тысяч евро в год»

«Мне всегда нравилось делать вещи лучше и удобнее», — говорит про себя Дарья Кошелева. Эта любовь к прекрасному и мотивировала Дарью переехать из Сургута в Милан, где она изучала дизайн в Politecnico di Milano — крупном техническом университете. Сейчас девушка занимается UX-исследованиями в Applause.

Я родилась и выросла в Сургуте — это город в Ханты-Мансийском автономном округе, который еще называют нефтяной столицей России. Многие жители стремятся работать на предприятиях, которые занимаются нефтью и газом, так как это дает стабильный заработок. В Сургуте холодная и длинная зима, из-за сильных морозов дети часто не ходят в школу. Помню случаи, когда на улице было минус 56 градусов.

Мне всегда нравилось делать вещи лучше и удобнее — так началась моя любовь к дизайну. Я считаю, что во всем нужно учиться у лучших. В этом плане европейский дизайн считается эталоном, а центром его развития признана Италия. Поэтому после бакалавриата в Уральском государственном архитектурно-художественном университете я решила продолжить обучение в Италии.

Зимний Сургут

Я нашла магистерскую программу и получила грант, который покрывает расходы на обучение талантливых студентов. Так в 2012 году я оказалась в Politecnico di Milano, который входит в топ вузов по архитектуре и дизайну и считается одним из лучших технических университетов Италии.

После окончания университета молодые специалисты ищут работу самостоятельно. Это происходит через нетворк, LinkedIn, сообщества выпускников. При поиске работы нужно учитывать нюансы с визой. Если вам удастся быстро найти работу, студенческий вид на жительство можно конвертировать в стандартный ВНЖ. Если нет — можно работать не более 20 часов в неделю по студенческому ВНЖ: он выдается на срок, превышающий период обучения.

Обычно молодых специалистов принимают в качестве стажеров на 3-6 месяцев с символической оплатой труда.

В магистратуре я стала сотрудничать со стартапом ELSE Corp., который разрабатывает SaaS-платформу для модных брендов. Мой дипломный проект был сделан на базе компании и описывал фреймворк создания UX виртуального шопинга в модном ритейле. Я увлеклась темой, затем мне предложили стать частью коллектива. Через год я возглавила команду дизайнеров.





В Милане





«Тут нереально к 30 годам стать топ-менеджером»



Моя история — исключение из правил: я стала управлять командой в 25 лет.

Если в России у многих есть цель к 30 годам стать топ-менеджером, и это реально, то в Италии такое практически невозможно. Тут к 30 годам только завершают обучение. Стандартный путь корпоративного сотрудника выглядит так: стажировка, младший специалист, старший специалист, управленческая должность. И только после 10 лет работы вы можете стать директором.

К тому моменту у меня был опыт работы, я пришла в компанию уже с нужными компетенциями. Еще я была проактивной и успешно справлялась с задачами. Руководитель видел мои результаты, поэтому возраст не стал препятствием к повышению.

На собеседовании смотрят не только на технические навыки, но и на то, как ваша деятельность повлияла на развитие компании. Поэтому я советую рассказывать не о том, что ты делал, а о том, как ты помог компании в достижении стратегических целей. Также смотрят на карьерную стратегию и профессиональные цели. А частая смена работодателей может быть воспринята как негативно, так и нейтрально.





В в ELSE Corp



Как я перешла от дизайна к UX

Через пару лет работы в стартапе я задумалась, куда хочу двигаться. И решила углубиться в UX-исследования. Сейчас я работаю в Applause — это мировой лидер в области краудтестинга и цифрового качества со штатом в 1400 сотрудников. Компания предоставляет брендам возможности для тестирования продукта и получения обратной связи от пользователей. У европейского отделения офис в Берлине, но сотрудники и клиенты разбросаны по всему миру.

Конкретно в нашем подразделении UX-исследований работает около 50 человек. Наши клиенты — соцсети, сервисы, банки, конкретные названия не могу перечислить из-за NDA. Так как команда и клиенты находятся в разных часовых поясах, у меня гибкий график работы. Встречи могут быть и днем, и вечером. Working hours commitment определяется для каждого сотрудника индивидуально в зависимости от объема и количества проектов.

Как в Италии относятся к личному времени? Когда я работала в стартапе, мы иногда выходили и в выходные — просто потому, что это требовалось для роста проекта. Иногда в выходные может прийти email: работодатель приветствует, если ты на связи.





В Милане

Сколько может заработать UX-специалист

В пандемию спрос на IT-специальности вырос. UX-исследования как отдельную дисциплину начали выделять относительно недавно. Раньше компании искали универсального специалиста, который занимался бы и дизайном, и исследованиями. Но сейчас бизнес понимает, что эффективнее вовлекать в работу человека, который специализируется только на исследованиях.

Сколько может получать в Италии специалист на этой должности? Примерно 25-40 тысяч евро в год, при этом зарплата в международной компании не будет отличаться от итальянской, они индексированы в соответствии с местным рынком.





Треккинг в горах





Правила small talk в Италии

Итальянцы — открытые люди. Они любят общение и не упускают возможности поболтать.

Это распространяется и на рабочую среду. Коллеги любят обедать вместе, а после рабочего дня идут на аперитив. Такие встречи обычно сопровождаются поверхностными разговорами о быте, вкусовых предпочтениях или чем-то в этом роде. С одной стороны, это позволяет найти собеседника даже в незнакомой компании, с другой — повторюсь, что это очень поверхностные темы.

Понимание итальянского культурного кода помогает выстраивать отношения с коллегами. Например, тут есть свой small talk: «Come stai? Tutto bene?» — «У тебя все хорошо?». Обычно в России об этом спрашивают, когда ты плохо выглядишь. В Италии это способ начать разговор.

В ответ принято кратко рассказать о том, что сейчас у тебя происходит или чем ты занимаешься в последнее время, какие ближайшие планы. Также нужно поинтересоваться делами собеседника. Этот диалог скорее жест вежливости, чем искренний интерес к вам, но ответить коротко «Все ок» будет невежливо.



Если вас пригласят на обед для обсуждения деловых вопросов, лучше не приходить сытым — это может быть воспринято как неуважительный жест. Ведь еда в Италии имеет особое значение, и если вас приглашают в гости, значит, хотят произвести впечатление, в том числе кулинарными навыками.

Любопытно, что в России работу из дома называют «удаленка». Англоязычные коллеги используют термин remote work, а в Италии это smart working. То есть у итальянцев нет для этого какого-то своего слова.





На World Usability Congress с UX-лидером Craig Tomlin



Про налоги

Рабочие контракты делятся на бессрочные и краткосрочные. Сперва человека нанимают на испытательный срок длиной в несколько месяцев. За это время как работник, так и работодатель могут прекратить сотрудничество без указания причины. После заключения контракта уволить человека сложно.

В Италии прогрессивный налог: чем больше твоя зарплата, тем больше ты платишь в казну, — и в целом уровень налогов выше, чем в России.

Так, человек с доходом до 15 тыс. евро в год платит 23% подоходного налога, с зарплатой в 28–55 тыс. евро в год — 38%. Больше всего платят те, чей годовой доход выше 75 тыс. евро — целых 43%. Учитывайте, что при трудоустройстве в контракте будет прописана годовая ставка, которая разбивается на 13 или 14 частей без вычета налогов. Фрилансеры тоже отчитываются перед налоговой.



За наемных сотрудников налоги обычно платит работодатель, но если у вас есть дополнительный доход или нужно получить налоговый вычет, документы придется подавать самостоятельно. При этом можно определить часть налога в пользу НКО или социальных организаций, которые занимаются образованием, экологией и т.д.

В Италии проверяют транзакции, поэтому тут сложно скрыть часть прибыли и не заплатить налоги. Банки также контролируют процесс: если раньше можно было без объяснений положить на счет или снять 3000 евро, то сейчас сумма снижена до тысячи.

У каждого итальянца есть госстраховка, куда входит бесплатный вызов скорой и прием терапевта. Во время пандемии можно бесплатно сделать прививку и сдать по прилете ПЦР-тест. За остальные процедуры, например, помощь профильного специалиста и анализы, придется доплатить — их страховка покроет только частично. Общий анализ крови стоит от 40 до 60 евро, а прием врача по госстраховке обойдется в 20-40 евро.





Вид на Комо



Плюсы Милана

На работе

Почему я переехала в Комо

Милан считается самым предпринимательским и промышленным городом в Италии: там много международных компаний, высокий уровень жизни. Возможно, потому что он находится ближе к границам.В Италии даже есть негласное разделение на «северян» и «южан». Если в Милане ты быстро забегаешь в бар и выпиваешь кофе за один глоток, то в Риме за чашкой кофе беседуют. Южане более расслабленные, громкие. Метро в Милане работает быстрее и покрывает бóльшую часть города, чем в Риме. Италия — религиозная страна, даже в местных школах преподают религиоведение. Поэтому церковные праздники очень важны для жителей. Например, вся страна отдыхает 1 ноября — в День Всех Святых. Большие праздники принято отмечать с семьей и близкими друзьями.

Милан — это все же мегаполис, поэтому в какой-то момент я решила переехать на природу. С 2017 года я живу в городе Комо около одноименного озера. Это дорогое место. Город находится практически на границе со Швейцарией, часть жителей работает там и зарабатывает в два-три раза больше, при этом живет «по итальянским ценам». Город окружен горами, в 40 минутах езды от него — Милан, в полутора часах езды на авто — Лигурийское море.

Тут потрясающая природа и есть все условия для активного отдыха — от трекинга в горах до виндсерфинга. Comaschi (жители Комо) любят fare una passeggiata — прогуливаться вдоль озера. Гуляют гораздо чаще, чем купаются. Сперва меня это удивило, но потом я поняла почему: в озере всегда прохладная вода, а крутой берег не позволяет организовать много пляжей.

Введение ограничений в пандемию изменило настроение в городе: многие компании обслуживали только туристов... Несмотря на то, что государство частично возмещает издержки, многие бизнесы закрылись, не сумев пережить пик пандемии. Но сейчас, к счастью, ситуация нормализуется — Комо стал встречать туристов из Евросоюза.

Фото: личный архив героини