«Венчурный бизнес — это история про партнерство». Зачем инвестору вступать в клубы и как найти свой стартап?

Контрибьютор Екатерина Карпова собрала несколько тенденций, о которых говорили эксперты в рамках специальной программы, организованной командой SberUnity — платформы для объединения участников венчурного рынка — на AdVentureLand Conf. Профессионалы венчурной индустрии обсудили, чем выгодно участие в клубах и почему сегодня в VC-сообществах говорят больше об увлечениях, чем о бизнесе.

Для того, чтобы находить потенциально интересные сделки, нужно знать, как развивается рынок VC, чего ожидают игроки, как они находят партнеров и как работают со стартапами. Эту информацию можно получить только через нетворк с другими участниками рынка.

Лучшие сделки приходят благодаря нетворку

Дмитрий Сутормин

Бизнес-ангел, управляющий партнер Yellow Rockets

Я могу дать три совета, которые помогут получить доступ к интересным сделкам.

Первое: вступить в клуб инвесторов или фонд — у них всегда есть свои рассылки и закрытые чаты.

Второе: работать над репутацией — важно быть полезным и стартапам, и сообществу инвесторов.

Третье: формировать личный Pipeline.

Для этого можно смотреть разные акселераторы, объявить конкурс или рассказать в соцсетях, что вы ищите стартапы. Можно также сотрудничать с портфельными компаниями, которые будут рекомендовать вас фаундерам других проектов как правильного инвестора.

Пандемия перевела коммуникацию в онлайн, за счет чего число сделок на глобальном уровне увеличилось

Рената Джордж

Управляющий партнер MR Ventures

Раньше многие фаундеры старались переехать в Долину, так как инвесторы предпочитали вкладываться в тех, кто находится на расстоянии короткой поездки на авто.

Но в связи с пандемией и онлайн-режимом работы необходимость быть географически близко к инвестору отпала, поэтому многие уехали из Калифорнии, а сами сделки без проблем совершаются дистанционно.

Компаниям и фондам по-прежнему выгодно объединяться, чтобы сокращать расходы на поиск и внедрение стартапов.

Наталья Магидей

Руководитель стартап-экосистемы «Сбера»

Сегодня в нашу стартап-экосистему входят около десятка проектов: инвестклуб, стартап-сообщество, акселераторы для разных аудиторий, трек по работе с молодежным предпринимательством и единая платформа, где все участники могут взаимодействовать друг с другом напрямую — SberUnity.

Помимо финансовых целей, стартап-экосистема «Сбера» ставит перед собой задачу продвигать повестку технологического предпринимательства и объединять рынок.

Мы берем на себя функцию такой «розетки», которая вставляет стартап в других желающих. Каждый набор акселератора у нас есть партнеры из фондов, компаний, которым мы показываем стартапы в первую очередь. Будущее венчурного рынка в кооперации, а не конкуренции.

В Sber500 есть практика, когда за неделю до демо-дня презентации стартапов отправляются фондам и клубам, с которыми мы сотрудничаем. Это сделано для того, чтобы у фаундеров было время обсудить детали с теми инвесторами, которые проявили интерес, до того, как на них обрушится всеобщее внимание.

Евгений Джамалов

Директор по инновациям «Магнит»

Мы не инвесторы, но считаем инвестициями те вложения, которые делаем в стартап. Потом мы обязуемся заплатить фонду полную стоимость за пилот.

Нет такого стартапа, который можно внедрить сразу. Ты все равно взращиваешь его и кастомизируешь решение. У нас есть свои трекеры, которые помогают проектам расти.

Стартапам не всегда нужен полный цикл акселератора: иногда он уже умеет продавать, у него есть продукт, но ему может не хватать какой-то узкой экспертизы. Тогда мы предоставляем ее стартапу.

Тренд на соинвестирование

Денис Ефремов

Принципал венчурного фонда Fort Ross Ventures

Венчурный бизнес — это история про партнерство. Партнерство венчурного инвестора с предпринимателем и венчурных инвесторов между собой.

Поэтому соинвестирование — это грамотная стратегия, которая интересна всем участникам рынка: фаундерам — сформировать композицию раунда из инвесторов с разными компетенциями, которые в чем-то могут быть полезны, а инвесторам — разделить риски и также привлечь партнерство по принципу полезности.

Именно так это и работает и в США, и в Израиле, где мы много и давно инвестируем. Мы также ищем соинвесторов в раунды по принципу полезности прежде всего для фаундера.

Иван Золочевский

CEO Altaclub

Не так давно в стартапы на поздних стадиях стали вкладываться соинвесторы. Я вижу в этом прагматичную попытку заработать там, где раньше заработать не удавалось, так как без соинвестирования инвестору не хватит ресурсов вложиться в стартап на поздних раундах.



У сообщества инвесторов выше толерантность к рискам: они могут поверить в стартап на ранней стадии. Впоследствии эти сообщества инвесторов становятся менее полезными, если они не лидируются фондом.

После новых раундов их доля уменьшится, а это значит, что соинвесторы уже не смогут помочь ни деньгами, ни советом.

Виталий Полехин

Президент Investoro

Конкуренция за лучшие сделки мотивирует объединяться инвесторов и идти в сообщества, где есть люди или организации с хорошим pipeline.

Игорь Калошин

Сооснователь и директор Angelsdeсk

Клубы помогают быстро найти соинвесторов. Например, если сделка мне кажется стоящей, я выставляю ее в клуб, мы делаем рассылку по всем участникам, 30% из которых проявляют интерес. Дальше они уже объединяются и задают вопросы фаундеру.

VC-комьюнити, где не только работают, но и вместе проводят время

Евгений Галиахметов

Основатель инвестиционного холдинга Altergate, сооснователь Angelsdeck

Люди устают общаться между собой только на рабочие темы. Работа в венчуре связана с большим напряжением, поэтому когда появляются дополнительные активности, участники клуба с удовольствием принимают в них участие, так как это позволяет перезагрузить голову.

У нас в клубе всегда есть инициативные люди, которые спрашивают: «Кто любит гольф, сквош или вейксерф?». И тут же создают чат для любителей гольфа. «Кто любит регаты?» И появляется чат для тех, кому это интересно.



Человек — социальное существо, которое стремится объединиться в группы по интересам. И это положительно сказывается на будущих сделках, потому что когда люди узнают друг друга, у них создается определенный уровень доверия, что помогает вести бизнес.

Ренат Батыров

Генеральный директор технопарка «Сколково»

Венчур — это вообще про доверие. А доверие появляется после совместного времяпрепровождения. Заработать вместе денег — это цель. А дополнительные активности — средство для появления доверия.





Максим Шеховцов

Управляющий партнер Genezis Technology Capital, основатель Tech Investors Club

Наши участники — русскоязычные инвесторы и бизнес-ангелы. У нас нет задачи закрывать конкретные сделки, скорее, мы фокусируемся на общем интересе. И венчур — это то, что объединяет людей в клубе.

Мы собираемся раз в квартал на завтрак и обсуждаем дела. С этого года мы также проводим закрытые тематические компании с разными компаниями, например, с РВК, МФТИ, «Сколтехом» и не только. А потом вдруг чудесным образом у меня или моих коллег закрываются сделки.

Фото на обложке: Shutterstock / Life and Times