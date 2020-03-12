Оценки станут строже, но капитал для стартапов найдется. Венчурные инвесторы — о финансовом кризисе

Падение рынков, рубля и цен на нефть продолжают входить в топ самых обсуждаемых тем. Мы узнали у венчурных инвесторов, повлиял ли на них «черный понедельник», что этот спад значит для бизнеса и стоит ли стартапам переживать за свое будущее финансирование.

Егор Абрамов, инвестиционный директор фонда Fort Ross Ventures

Кратковременные шоки на финансовых рынках не имеют какого-либо существенного влияния именно на рынок венчурного капитала. Это связано с тем, что инвестиционные циклы на рынке достаточно длинные — измеряются годами, а ликвидность низкая, то есть нельзя быстро избавиться от инвестиций либо же наоборот купить. И этот эффект можно наблюдать исторически — на примере кризисов, длящихся не более 1–2 лет.

Наоборот, иногда кризис может только помочь появиться успешным стартапам, которые будут обращать проблемы людей в их преимущества. Так, например, случилось с Airbnb, который был основан в 2008 году.

Что все это значит для российского бизнеса, сложно сказать. Российский венчурный рынок и так находится не в лучшей форме в последнее время, а резкие скачки курса валют для российских компаний могут создать дополнительные сложности. Но, в любом случае, если эта ситуация не будет продолжительной, то можно ожидать, что сильного влияния на венчурный рынок в итоге не будет.

Стоит ли стартапам опасаться, что это негативно скажется на перспективах финансирования? Это вполне вероятно в краткосрочной перспективе. Например, один из наиболее известных в мире венчурных фондов, Sequoia Capital, даже выпустил памятку под названием Coronavirus: The Black Swan of 2020 и разослал всем своим портфельным компаниям.

Там, в частности, говорится о том, что стартапам стоит «затянуть пояса» в ближайшее время, потому что у них могут быть проблемы с достижением бизнес-планов и, как следствие — с привлечением финансирования в необходимом объеме. На мой взгляд, это хорошие советы и всем стартапам стоит с ними ознакомиться.

Александр Чачава, управляющий партнер Leta Capital

Венчурные фонды имеют другие циклы — не такие, как финансовые рынки. Кризис влияет на настроение венчурных инвесторов в том смысле, что они готовятся к удлинению сроков выхода и подъему следующих фондов, а значит — инвестируют медленнее. Но не более того.

Для российского экспортного технологического бизнеса такие потрясения не страшны — наоборот. Низкий курс рубля дает преимущество в конкуренции за персонал с локальными компаниями. Кризис — хорошее время для создания нового стартапа.

Александр Журавлев, портфельный директор AltaIR Capital и управляющий директор AltaClub

Обесценивание рубля на AltaIR Capital никак не сказалось — мы инвестируем в международные компании, все наши активы в долларах. Есть компании, основанные предпринимателями российского происхождения, однако это американские, израильские или европейские компании. Поэтому ситуация на российском рынке не влияет на их активность.

Большинство венчурных сделок происходит в долларах, и большинство фондов (любых стадий) уже собрано, они имеют средства для инвестирования. Поэтому венчурный рынок фактически не зависит от колебаний на фондовом рынке.

Инвестировать в венчур — значит грамотно диверсифицировать свой инвестиционный портфель и защищать себя в том числе от волатильности фондового рынка.

Константин Синюшин, сооснователь the Untitled Ventures

Я считаю, что любой кризис традиционных инвестиционных инструментов выгоден для венчурной отрасли, поскольку представляет инвесторам во все более выгодном свете идею большей диверсификации вплоть до венчурных инвестиций. А это значит, что мы в венчурный рынок должны наблюдать приток, а не отток капитала.

В целом для бизнеса в России мы не видим особенных проблем, если это не продажа импортных товаров, которая действительно страдает от каждого снижения курса рубля.

Зато для экспорта это снижение — буквально подарок судьбы, поскольку повышается конкурентоспособность на мировом рынке по ценам. Например, мы снова сможем продать много пшеницы.

Стартапам надо опасаться, если вся их выручка в рублях, а отчетность перед инвесторами — в долларах. Они в этом случае не смогут расти так быстро, как обещали инвесторами и могли бы при старом курсе.

Дарья Машенкова, Head of Deal Advisory SharpLake

Если экономика входит в рецессию, то прежде всего это отражается на способности VC привлечь капитал от LPs (limited partners). В условиях продолжительного спада венчурные фонды, изначально характеризующиеся высоким уровнем риска, становятся менее привлекательными для инвесторов (LPs).

А так как большинство VC привлекают деньги каждые 2–4 года, то в случае рецессии уменьшается как количество VC-фондов, так и денег под управлением. Здесь мы не говорим про dry powder Свободные средства — уже собранные, но еще не размещенные в качестве инвестиций. прошлых лет.

Помимо VC, есть ангелы и family offices, чьи настроения становятся более консервативными в период экономического спада, а следовательно, привлечь капитал у них становится сложнее.

Прежде всего мы увидим влияние на фондовом рынке, и в случае, когда оценки технологических публичных компаний снижаются, аналогичное и происходит и на private markets, так как они базируются на бенчмарках и мультипликаторах public markets. Также сама стоимость капитала вырастет в связи с вышеуказанной сложностью его привлечения. Все это влияет на более трезвые оценки компаний ранних стадий.

Таким образом, поднимать инвестиции может быть действительно дороже: стартапы будут привлекать меньше денег за раунд, оценки будут прохладными, а инвесторы будут желать больший процент в капитале компаний.

Важно помнить про свой runway и сократить ненужные расходы, которые его увеличивают, а также сфокусироваться на развитии, так как капитал для растущих компаний найдется.

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