Новое слово в вендинге: японская компания устанавливает автоматы со съедобными насекомыми

В префектуре Нагасаки был установлен торговый автомат с различными видами съедобных насекомых. Это уже третий по счету автомат от компании Art Studio Wao, расположенной в городе Сасебо. Она предлагает широкий ассортимент жареных и сушеных сверчков, кузнечиков и прочих насекомых.

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Торговый автомат установили на придорожном рынке и остановке Michi-no-Eki Konchu no sato Tabira в городе Хирадо, находящемся в префектуре Нагасаки. Местные жители хорошо приняли такую новинку.

В автомате можно приобрести девять видов насекомых, включая саранчу, куколки шелкопряда, жуки-плавунцы и цикад. Они продаются в небольших бутылках в охлажденном виде, а цены варьируются от $5 до $9. По заявлениям Art Studio Wao, если этих насекомых подогреть, по вкусу они будут совсем как свежеобжаренные. В ближайшем будущем линейка будет расширена.

Фото: tokyodreamlife

Это уже третий торговый автомат с насекомыми от Art Studio Wao. Предыдущие два установлены в городах Сасебо и Омура. По словам президента Art Studio Wao Тацуаки Марука, компания планирует распространить свое уникальное предложение и на остальную часть Японии.

В этом году онлайн-магазин Art Studio Wao под названием Hamaru Shokuhin занял второе место в конкурсе бизнес-планов района Сасебо с предложением стимулировать региональное развитие путем распространения съедобных насекомых.

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