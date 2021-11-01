Почему торговые автоматы набирают популярность по всему миру

С начала пандемии нетрадиционные и нишевые автоматы, которые обычно предлагают высококачественную и специализированную продукцию, начали набирать популярность. В них можно приобрести различные товары — от накладных ресниц до лекарств по рецепту. Почему они стали популярны и как борются за устойчивое будущее — рассказываем в этом материале.

Пандемия и необходимость бесконтактного обслуживания

Milk Shack — ирландская компания, которая продает молоко в торговом автомате под брендом Wholey Cow в перерабатываемых стеклянных бутылках объемом 0,5 и 1 л. Покупателям доступны 12 вкусов — от шоколада и банана до соленой карамели.

Торговый автомат был открыт во время карантина в конце марта. «В течение двух месяцев он имел сумасшедший успех — ежедневно около него собиралась очередь из 80-90 человек», — рассказывает Томас Смит, владелец молочной фермы из графства Лаут, Ирландия.

Фото в тексте: Wholey Cow

Вместе с двумя братьями Смит содержит 180 коров. По его словам, покупателям нравится свежий местный продукт. Многие фермеры из других регионов страны приезжали в Лаут, чтобы увидеть автомат своими глазами, а затем последовали примеру.

Оборудование для пастеризации поставляет Unison Process Solutions, а торговый автомат — DF Italia. Их стоимость составляет $58-69 тысяч. Смит — не единственный владелец малого бизнеса, который дает вторую жизнь торговым автоматам в период пандемии и ограничений для традиционной торговли.

С начала карантина традиционные автоматы, которые обслуживают офисы, школы и больницы, начали терпеть убытки. В Великобритании из 24,5 тысяч сотрудников, которые их обслуживают, было уволено около 5 тысяч. В то же время нишевые автоматы с высококачественной и специализированной продукцией набирают популярность.

Руководитель Vending and Automated Retail Association Дэвид Ллевеллин утверждает, что в прошлом году автоматизированные микрорынки — небольшие супермаркеты без сотрудников — выросли на 367%. В них можно оплатить покупки с помощью приложения или через автоматическую кассу.

При этом за прошлый год продажи здоровых закусок (с менее чем 5% жира и 0,2 г соли) в торговых автоматах также выросли на 147%. И торговые автоматы становятся все разнообразнее. Например, теперь в них можно приобрести накладные ресницы (Lash Loft в Ньюкасл, Англия), парфюм (Perfumatic в России) и даже лекарства по рецепту.

Фото в тексте: Elloe West

Энрико Дона работает в Pharmaself24 — поставщике автоматов с рецептурными лекарствами, спрос на которые вырос во время пандемии. Чтобы установить такой автомат, нужно всего 3-4 часа, а фармацевты рассматривают его как «дополнительного сотрудника». Пациенты, в свою очередь, экономят время: они могут прийти, когда им удобно, ввести пин-код и забрать товар.

Торговые автоматы по всему миру

В апреле в Риме установили первый торговый автомат по приготовлению пиццы. Аппарат справляется как с «маргаритой», так и с «диаволой», а на приготовление ему нужно всего три минуты. Такую пиццу можно приобрести за $5,21-6,94.

Фото в тексте: Massimo Bucolo

В Италии на каждые 145 человек приходится один торговый автомат, а наиболее популярны среди стран Европы они в Германии. Однако обе страны уступают Японии, где установлено по одному автомату на каждые 25 человек.

Как утверждает Ллевеллин, все больше торговых автоматов теперь принимают безналичные платежи. Например, в Великобритании эту услугу предлагают 47% из них — вдвое больше, чем год назад. К тому же автоматы становятся умнее: они связаны с центральными системами управления, благодаря чему их стало легче пополнять нужными товарами.

Некоторые продукты больше подходят для такого формата продажи, чем другие. К примеру, как отмечает руководитель Aeguana Маниш Шах, парфюм можно перевозить в концентрированном виде, а затем восстанавливать в аппарате.

Андреа Госвелл, коммерческий директор компании-производителя торговых автоматов Westomatic, утверждает, что разлив напитков в многоразовые бутылки позволяет сократить число пластиковых отходов.

Фото в тексте: Westomatic

В Hydration Station от Westomatic можно наполнить свою бутылку охлажденными соками тройной фильтрации. Чтобы запустить автомат, не нужно нажимать на кнопку — достаточно просто вытянуть палец в ее направлении.

Проблемы в индустрии

В январе 2017 года в Европе вступил в силу запрет на использование самого популярного охладителя R134a. Дело в том, что это парниковый газ, один грамм которого может нагревать атмосферу в той же степени, что и 1410 г углекислого газа.

Это стало большой проблемой для индустрии торговых автоматов. Теперь производители переходят на углекислый газ — он более экологичен, однако работает под давлением, в пять раз превышающем газ в предыдущих системах.

Пандемия и борьба за экологичность меняют торговые автоматы. «Существует ряд проблем, которые непросто решить, — утверждает Дона. — Однако наша технология принесет пользу и изменит нашу деятельность в лучшую сторону».

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