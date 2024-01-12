Показывать, а не рассказывать: как работает эффект дословности

Его механизм подробнее объясняется в этом исследовании . Но если у вас мало времени и вы просто хотите понять, как использовать это когнитивное искажение в маркетинге, изучите следующие советы.

Человеческий мозг любит простые пути. Один из способов сделать информацию запоминающейся — упростить и упорядочить информацию. Это явление называется эффектом дословности.

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Показывать, а не рассказывать

Говорят, картинка стоит тысячи слов. Но дело в том, что легче запомнить картинку, чем тысячу слов.

Если вам нужно донести что-то до аудитории и клиентов, постарайтесь при возможности продемонстрировать следующее:

отзывы и тематические исследования;

продукт в процессе использования;

фотографии или видео в формате «до и после».

Использовать яркие, выразительные лозунги

Запоминающиеся слоганы и джинглы также хорошо работают благодаря эффекту дословности.

Если вы сможете выразить все, что ваш продукт делает для клиента, в простом слогане из 4-5 слов, вы намного опередите конкурентов.

Фото в тексте: Stacked Marketer

С другой стороны, если вы не можете сделать это в 4-5 словах, используйте проверенные приемы копирайтинга для заголовков и слоганов.

Один из самых распространенных: «Как [решить проблему] и не [распространенный контраргумент]». Например, «Как похудеть и не уморить себя голодом».

Вызывать эмоции

Это вишенка на торте любой успешной маркетинговой кампании.

Если сообщение вызывает у аудитории сильные эмоции, у вас больше шансов запомниться. Конечно, этому способствуют визуальные эффекты и яркие слоганы. Но вызывать эмоции — это нечто большее.

История может быть смешной. Вдохновляющей. И даже пугающей.

Подумайте о том, какие эмоции должен вызывать продукт, поищите примеры других продуктов, которые провели запоминающиеся кампании, и начните работать над собственной.

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