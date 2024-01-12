Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Истории

Показывать, а не рассказывать: как работает эффект дословности

Истории
Елена Лиханова
Елена Лиханова

Старший редактор RB.RU

Елена Лиханова

Человеческий мозг любит простые пути. Один из способов сделать информацию запоминающейся — упростить и упорядочить информацию. Это явление называется эффектом дословности.

Его механизм подробнее объясняется в этом исследовании. Но если у вас мало времени и вы просто хотите понять, как использовать это когнитивное искажение в маркетинге, изучите следующие советы.

Показывать, а не рассказывать: как работает эффект дословности

Читайте по теме:

Эффект Галатеи: как побудить клиента поверить в себя и пользу вашего продукта

Проверьте свои пуши: если показатели ниже этих, пора что-то менять

Сопротивляться невозможно: как работает эффект распознавания лиц

Показывать, а не рассказывать

Говорят, картинка стоит тысячи слов. Но дело в том, что легче запомнить картинку, чем тысячу слов.

Если вам нужно донести что-то до аудитории и клиентов, постарайтесь при возможности продемонстрировать следующее:

  • отзывы и тематические исследования;
  • продукт в процессе использования;
  • фотографии или видео в формате «до и после».

Использовать яркие, выразительные лозунги

Запоминающиеся слоганы и джинглы также хорошо работают благодаря эффекту дословности.

Если вы сможете выразить все, что ваш продукт делает для клиента, в простом слогане из 4-5 слов, вы намного опередите конкурентов.

красный билборд McDonald's на фоне голубого неба

Фото в тексте: Stacked Marketer

С другой стороны, если вы не можете сделать это в 4-5 словах, используйте проверенные приемы копирайтинга для заголовков и слоганов.

Один из самых распространенных: «Как [решить проблему] и не [распространенный контраргумент]». Например, «Как похудеть и не уморить себя голодом».

Вызывать эмоции

Это вишенка на торте любой успешной маркетинговой кампании.

Если сообщение вызывает у аудитории сильные эмоции, у вас больше шансов запомниться. Конечно, этому способствуют визуальные эффекты и яркие слоганы. Но вызывать эмоции — это нечто большее. 

Сравнивай и выбирай курсы обучения самым востребованным профессиям в интернете в каталоге курсов маркетинга.

История может быть смешной. Вдохновляющей. И даже пугающей.

Подумайте о том, какие эмоции должен вызывать продукт, поищите примеры других продуктов, которые провели запоминающиеся кампании, и начните работать над собственной.

Источник.

Фото на обложке: Efetova Anna / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Какой корпоративный дизайн выбрать, чтобы подчеркнуть достижения компании: сквиркл-, гласс- или неоморфизм
  2. 2 Тренды SEO: что будет популярно в 2024 году
  3. 3 Сравнительный анализ площадок для таргетированной рекламы
  4. 4 Маркетинг 2024: главные тренды и неочевидные наблюдения
  5. 5 Как построить личный бренд в LinkedIn, чтобы он привлекал инвесторов, клиентов и работодателей
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

12 января 2024

S3E

14 января 2024

Технокубок

15 января 2024

Знай наших

Все ВОЗМОЖНОСТИ