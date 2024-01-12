Показывать, а не рассказывать: как работает эффект дословности

Человеческий мозг любит простые пути. Один из способов сделать информацию запоминающейся — упростить и упорядочить информацию. Это явление называется эффектом дословности.
Его механизм подробнее объясняется в этом исследовании. Но если у вас мало времени и вы просто хотите понять, как использовать это когнитивное искажение в маркетинге, изучите следующие советы.
Читайте по теме:
Эффект Галатеи: как побудить клиента поверить в себя и пользу вашего продукта
Проверьте свои пуши: если показатели ниже этих, пора что-то менять
Сопротивляться невозможно: как работает эффект распознавания лиц
Показывать, а не рассказывать
Говорят, картинка стоит тысячи слов. Но дело в том, что легче запомнить картинку, чем тысячу слов.
Если вам нужно донести что-то до аудитории и клиентов, постарайтесь при возможности продемонстрировать следующее:
- отзывы и тематические исследования;
- продукт в процессе использования;
- фотографии или видео в формате «до и после».
Использовать яркие, выразительные лозунги
Запоминающиеся слоганы и джинглы также хорошо работают благодаря эффекту дословности.
Если вы сможете выразить все, что ваш продукт делает для клиента, в простом слогане из 4-5 слов, вы намного опередите конкурентов.
Фото в тексте: Stacked Marketer
С другой стороны, если вы не можете сделать это в 4-5 словах, используйте проверенные приемы копирайтинга для заголовков и слоганов.
Один из самых распространенных: «Как [решить проблему] и не [распространенный контраргумент]». Например, «Как похудеть и не уморить себя голодом».
Вызывать эмоции
Это вишенка на торте любой успешной маркетинговой кампании.
Если сообщение вызывает у аудитории сильные эмоции, у вас больше шансов запомниться. Конечно, этому способствуют визуальные эффекты и яркие слоганы. Но вызывать эмоции — это нечто большее.
История может быть смешной. Вдохновляющей. И даже пугающей.
Подумайте о том, какие эмоции должен вызывать продукт, поищите примеры других продуктов, которые провели запоминающиеся кампании, и начните работать над собственной.
Фото на обложке: Efetova Anna /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Какой корпоративный дизайн выбрать, чтобы подчеркнуть достижения компании: сквиркл-, гласс- или неоморфизм
- 2 Тренды SEO: что будет популярно в 2024 году
- 3 Сравнительный анализ площадок для таргетированной рекламы
- 4 Маркетинг 2024: главные тренды и неочевидные наблюдения
- 5 Как построить личный бренд в LinkedIn, чтобы он привлекал инвесторов, клиентов и работодателей
ВОЗМОЖНОСТИ
12 января 2024
14 января 2024
15 января 2024