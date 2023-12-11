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Истории

Сопротивляться невозможно: как работает эффект распознавания лиц

Истории
Елена Лиханова
Елена Лиханова

Старший редактор RB.RU

Елена Лиханова

Изображение человеческого лица может как привлечь внимание к определенным элементам, так и отвлечь от них. Вот как использовать этот эффект на практике. 

Сопротивляться невозможно: как работает эффект распознавания лиц

Наш мозг запрограммирован на то, чтобы находить лица среди всех других объектов. Мы не можем сопротивляться этому импульсу.

Исследования показывают, что дети двух дней от роду ориентируются на лицо или конфигурации, похожие на лицо, а не на другие, столь же сложные стимулы.

Мы обрабатываем лица иначе, чем объекты и текст. В этом процессе задействована сложная и распределенная нейронная система, состоящая из множества областей.

Для маркетологов это может быть как преимуществом, так и недостатком.

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Стратегически располагайте лица

Если на лендинге изображено лицо, это будет первое, на что обратят внимание пользователи.

Но всегда ли это нужно? Или вы хотите, чтобы посетители сначала посмотрели на заголовок, в котором содержится ценностное предложение?

Все сервисы и компании, связанные с релокацией, на одной карте

В большинстве случаев маркетологи используют для передачи сообщения текст и другие изображения. Поэтому проведите тесты, чтобы понять, как присутствие лиц будет влиять на конверсию.

Подчеркивайте самое важное

С момента своего рождения мы учимся фокусироваться на человеческих лицах.

И если лица выделяются для нас больше всего, то глаза — это первое, на что мы обращаем внимание, заметив лицо.

Поэтому, если на сайте используются лица, пусть их взгляд будет направлен на самые важные элементы — кнопку CTA или форму для заполнения. А негативные элементы, например цену, располагайте за пределами взгляда.

глаза — это первое, на что мы обращаем внимание, заметив лицо

Скриншот: Psychology of Marketing

На скриншоте выше хороший пример того, как не нужно делать. Замечаете, что глаза отведены от заголовка?

Управляйте вниманием

Согласно исследованиям, если в рекламе используются лица, которые смотрят в сторону, это привлекает больше внимания пользователей.

Да, лица в рекламе и баннерах тоже работают.

Используйте лица, чтобы управлять вниманием

Рекламу слева заметили 91,7% людей, а рекламу справа — лишь 8,3%. Скриншот: Psychology of Marketing

И согласно эксперименту, проведенному Adwerx, реклама с изображением лиц привлекла в 11 раз больше внимания, чем реклама без лиц.

Источник.

Фото на обложке: Unsplash

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