Эффект Галатеи: как побудить клиента поверить в себя и пользу вашего продукта

Ожидания влияют на результаты — так работает эффект Галатеи. Если человек уверен, что может достичь цели, то он, скорее всего, ее достигнет. Разбираемся, как применять это в маркетинге.
Согласно древнегреческой мифологии, кипрский скульптор Пигмалион влюбился в созданную им статую по имени Галатея, и благодаря его вере и желанию она ожила. С помощью этой истории современные психологи объясняют, какой силой обладает вера в себя и как она может приводить к позитивным изменениям.
Эффект Галатеи — явление, при котором вера человека в свои способности повышает его производительность.
В рамках эксперимента 1969 года психологи Роберт Розенталь и Ленор Джейкобсон сказали учителям, что некоторые ученики обладают особыми интеллектуальными способностями и могут превзойти своих сверстников. Однако им не сообщили, что эти ученики были выбраны случайным образом.
Тем не менее учителя стали оказывать этим ученикам больше поддержки и внимания, в результате чего те заметно повысили свою успеваемость — это было самоисполняющееся пророчество.
С точки зрения учителей сработал, как назвал это Розенталь, «эффект Пигмалиона». Ученики же были «Галатеями».
Как использовать это в маркетинге? Представьте, что ваша аудитория — это Галатея. Сделайте так, чтобы продукт помогал клиентам поверить в себя и расширял их возможности.
Сделайте клиента героем истории
Лучший способ «оживить» пользователей — повысить их уверенность в успехе. Для этого в рекламе позиционируйте клиента как героя и показывайте, как он достигает своих целей с помощью продукта.
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Идентичность бренда: зачем нужна и как формируется
Так, Airbnb помогает потенциальным клиентам представить, как они живут «в любой точке мира», а затем предоставляет им средства, чтобы воплотить это в реальность.
Скриншот: Airbnb
Такой подход повышает не только уверенность в себе у аудитории, но и вероятность того, что она будет взаимодействовать с брендом в будущем.
Представьте продукт как источник возможностей
«Вчера ты говорил, что начнешь завтра» — такая реклама позиционирует Nike как инструмент, способствующий личному и профессиональному росту.
Фото в тексте: Nike
Создавайте маркетинговые кампании, которые побуждают потребителей поверить в свои способности и стремления. При этом продукт должен быть представлен как важный инструмент, помогающий достичь этих целей.
Рассказывайте истории успеха
Реальные истории клиентов показывают, как другие достигли своих целей, используя продукт или услугу.
Скриншот: Headspace
На скриншоте выше человек утверждает, что благодаря определенному продукту ему удалось поднять беговые тренировки на новый уровень.
Это подталкивает людей к мысли о том, что если они начнут использовать этот продукт, то их показатели тоже улучшатся. В то же время они поверят в свой потенциал, а также будут рассматривать продукт как катализатор для его достижения — это еще одно самоисполняющееся пророчество.
Фото на обложке: Gorynvd /
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