Проверьте свои пуши: если показатели ниже этих, пора что-то менять

Push-уведомления, или пуши — это всплывающие сообщения, которые появляются в браузере, на рабочем столе или в области уведомлений на смартфоне. В статье мы говорим о мобильных пушах, хотя многие рекомендации применимы к другим видам уведомлений.

Пуши используют, чтобы привлечь внимание пользователя и заставить его совершить целевое действие: например, открыть приложение. Пуши ограничены по объему текста.

Помимо текста, в пуши можно добавлять изображения, эмодзи и ссылки.

Почему пуши важны

По статистике, пуш-уведомления помогают повысить уровень удержания аудитории в приложении в 10 раз. Также пуш-уведомления, отправленные новым пользователям в первые недели пользования приложениями, повышают удержание на 71% в следующие два месяца.

Более высокий уровень удержания клиента в приложении конвертируется также в более высокую прибыль. Пользователи просматривают пуши в среднем в 20% случаев, в то время как email-уведомления ― которые использует большинство бизнесов ― только в 2%. CTR (от англ. click-through rate — показатель кликабельности) пуш-уведомлений для Android составляет 4,6%; для iOS — 3,4%, для email-рассылки стандартные значения не превышают 3%. Удерживать клиента дешевле, чем привлекать новых пользователей.

Во время моей работы в FunCorp мы активно тестировали пуш-уведомления для ленты рекомендаций мемов. Мы с командой протестировали 42 гипотезы за два месяца. По итогу проведения экспериментов, сделанных на примере миллионной аудитории развлекательных приложений, за счет более эффективных пушей активация новых пользователей увеличилась на 20%, и CTR пуш-уведомлений вырос в два раза.

Какие бывают пуши

Пуши различаются по цели сообщения:

Информативное

Это сообщение, которое предоставляет вам информацию о чем-то. Например, банковское приложение может отправить вам уведомление о том, что ваш баланс на карте ниже определенной суммы. Или, наоборот, чтобы подтвердить успешную операцию.

Скриншот: nakopi-deneg.ru

Также такие сообщения вам посылают с целью побудить вас к действию. Например, приложение для фитнеса может отправить уведомление о том, что вы давно не тренировались — мол, пора вернуться в зал.

Напоминание

Пуш напоминает, что вы не завершили какую-то операцию. Например, приложение для покупки билетов может отправить уведомление о том, что у вас есть билеты в корзине, но вы не завершили покупку.

Скриншот: Telegram-канал «Золотые пуши»

Реактивация

Этот тип пуша направлен на возрождение интереса пользователя к приложению или сервису. Например, соцсеть может отправить вам уведомление о том, что у вас есть новые сообщения или запросы на добавление в друзья, чтобы привлечь ваше внимание.

«Умные» пуши

Уведомления, которые создают с помощью рекомендательных систем и ИИ. Использование этих технологий помогает персонализировать пуши, а значит повысить интерес пользователя к приложению и увеличить конверсию в целевое действие.

Главное — отправлять такие пуши в тот момент, когда пользователь может «отвалиться».

Пуш-уведомления должны быть информативными и полезными, чтобы не вызывать раздражения. Один и тот же продукт может сочетать разные типы пушей в зависимости от маркетинговых целей.

Лучшие практики по использованию пушей

Есть несколько приемов, которые помогают сделать пуши эффективным инструментом маркетинга.

Время отправки

Нет идеального времени для отправки уведомлений, но есть плохое. Большинство пользователей раздражаются, когда пуши отвлекают от работы или приходят в неподходящее время. Если у вас приложение для фитнеса, то вдохновляющее уведомление в 7 утра о том, что пора начинать пробежку, вызывает позитивные эмоции. Но только не в утро первого января ― стоить учесть праздники в своей рассылке.

Скриншот: Telegram-канал «Золотые пуши»

Пример из опыта FunCorp:

Некоторые говорят, что лучшее время для пинга пользователя ― вечер; другие утверждают, что утро. Мы провели эксперимент и решили отправлять push-уведомления на протяжении всей ежедневной активности нашей аудитории.

В последние дни уведомления, демонстрирующие лучший контент, выходили до семи раз в день. Может показаться, что это слишком часто. Однако многие пользователи открывают приложение несколько раз в день, поэтому мы рискнули и сделали ставку на частые напоминания.