Виды бизнеса и чем они отличаются друг от друга

Существует несколько видов предпринимательской деятельности, которые отличаются между собой масштабом и направлением. Прежде чем открыть свое дело, важно разобраться с нюансами, особенностями каждой разновидности. В статье расскажем, какие виды бизнеса можно открыть с нуля и по каким критериям выбирать сферу деятельности.

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Какие есть виды бизнеса и чем они отличаются друг от друга

По масштабу весь бизнес можно разделить на микропредприятия, малый, средний либо крупный.

К какой категории относится предприятие, определяют по ряду критериев:

размеру выручки,

количеству сотрудников,

числу необоротных активов,

широте охвата.

Есть и другое деление: по типу деятельности.

Выделяют 3 главных направления:

производство,

перепродажу,

сферу услуг.

Многие предприниматели работают сразу по 2 или даже всем 3 направлениям. Дополнительно иногда выделяют страховой, посреднический, финансовый бизнес. Но их можно причислить к видам сферы услуг.

Производственный бизнес считается более сложным. Он требует большого вложения ресурсов.

Для его работы требуется соблюдение 5 условий. Это:

Земля. Сюда относят земельный участок, а также любые природные ресурсы, которые применяются в ходе производственной деятельности. Например, древесина или металл, из которых изготавливают товар. Капитал. Деньги и иные ценности, которые были созданы людьми. Например, помещение, в котором располагается оборудование. Труд. Работники, которые обладают нужными знаниями и навыками. Это все сотрудники, а также сторонние лица, у которых были заказаны отдельные услуги, например, реклама бизнеса. Информация. Сведения которые нужны для запуска производственного бизнеса. Важна обратная связь от клиентов, отзывы, которые помогают анализировать спрос и потребности ЦА. Предпринимательский талант. Способности самого бизнесмена, его черты характера и лидерские качества. Сюда же входят умение организовать работу, быстро принимать решение в кризисных и форс-мажорных ситуациях, способность планировать, устойчивость к стрессу.

Нередко компании, которые производят различные предметы и изделия — не участвуют в продаже. Это затрудняет получение отзывов и предложений со стороны покупателей. Подход оправдан, если товар постоянно пользуется спросом, а острая конкуренция отсутствует.

В ситуациях, когда на спрос сильно влияют обстоятельства, лучше объединить производственную деятельность с торговлей либо услугами. Легко спрогнозировать спрос и на основе полученных сведений планировать развитие.

К недостаткам относятся большие вложения на начальных этапах, из-за которых требуется больше времени для окупаемости бизнеса. Кроме того, требуются посредники, чтобы наладить обратную связь с покупателями.

Торговля позволяет ограничиться минимальными вложениями на старте. Нужно найти товар, на который есть спрос, после чего закупить партию по оптовой цене и продавать по розничной. Заняться такой деятельностью можно в режиме онлайн. Видом интернет-бизнеса является, например, торговля на маркетплейсах.

Для первой закупки предпринимателю нужна сумма, которой у него может не быть. Но в такой ситуации можно взять заем в банке. Условия кредитов для предпринимателей, на развитие бизнеса отличаются от потребительских. Но предварительно придется регистрировать ООО или ИП, чтобы получить доступ к подобным предложениям от финансовых организаций.

Кроме капитала важны склад и торговая точка. Продавать можно и без физического магазина, в режиме онлайн. Например, на маркетплейсе, с помощью социальных сетей или через свой сайт. Начинающие предприниматели нередко хранят товары дома, что также позволяет сэкономить на аренде коммерческого помещения.

Выбрать этот вид деятельности может человек, который не обладает навыками ведения бизнеса. Можно легко перейти на продажи нового товара, если спрос на старый начнет падать. Но предприниматели остаются в зависимости от производства и логистики. Если изделия производят небольшими партиями, а их транспортировка требует много времени и усилий, трудно будет выйти на высокий доход с продаж.

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Открыть можно и бизнес в сфере услуг. В этой ситуации предприниматель продает знания или навыки. При этом затраты минимальны. Можно создать свои курсы макияжа или обучать танцам. Главное, чтобы на ваши умения был спрос.

Предприниматель может открыть дело в виде интернет-бизнеса или в режиме офлайн, например, открыть салон красоты или фитнес-студию. Можно продавать свои профессиональные навыки — чинить бытовую технику, учить вождению или выполнять за людей некоторые обязанности, например, оказывать услуги клининга или подбирать нянь для детей.

Еще один вариант — франшиза. Покупающий эффективную бизнес-модель откроет свою точку под именем бренда, а продавцу будет отчислять роялти.

Главный недостаток подобного малого бизнеса в том, что его сложно масштабировать. Для оказания большей части услуг нужны люди, которые обладают специальными навыками. Заменить их бывает затруднительно.

Также может требоваться специальное оборудование, а значит, вложения в его покупку или аренду. Например, придется найти швейные машины для работы ателье. Или посуду, печи и холодильники для приготовления выпечки.

По каким критериям выбрать подходящий вам бизнес

Чаще всего предприниматели решают открыть свой бизнес следующим образом:

Монетизируют хобби. Например, домохозяйка, которая шьет игрушки для своих детей, решает делать их на заказ. Уходят после нескольких лет работы в найме. Например, мастер маникюра решает открыть свой салон, а механик — автосервис. Решают некоторую проблему бизнесом. Часто человек сталкивается с ней лично. Например, беременная женщина не может найти красивую одежду для кормления грудью и начинает сначала шить ее сама, а затем продавать. Повторяют чужую удачную модель. Например, покупают франшизу или патент на технологию. Или могут просто скопировать бизнес-модель другой компании.

При выборе подходящей сферы важно учесть ряд факторов:

Внешние. К этой группе относятся действующие законы, экономическая ситуация в стране и в мире, наличие конкурентов. Последний фактор можно не учитывать, если у бизнесмена сильное УТП. Товары или услуги, которые непросто повторить, помогают отстроиться от других компаний в выбранной нише. Внутренние. В эту группу входят предпочтения и интересы самого предпринимателя, к примеру, знания, умения, опыт, средства и ресурсы. Нужно учитывать особенности характера. Например, интроверту проще будут даваться виды интернет-бизнеса в сфере торговли, где не придется постоянно взаимодействовать с людьми.

Нужно учитывать организационно-правовые нюансы. В зависимости от разновидности бизнеса определяется система налогообложения. А в кризисные периоды важно сохранить максимальную свободу при принятии решений.

Важно оценить ограничения и правила, которые действуют для разных видов бизнеса. В некоторых сферах требуются лицензии, подтверждающие право заниматься выбранной деятельностью. Стоит ознакомиться с условиями их получения.

Изучить следует и программы поддержки среднего и малого бизнеса, которые действуют в регионе. Например, могут предлагаться специальные условия по кредиту. Или предприниматель может бесплатно сам обучаться на тренингах, отправлять сотрудников на тематические лекции и семинары.

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Нужно оценить знания и навыки, которые уже были получены. Открывать бизнес проще в сфере, которая знакома изнутри. Например, если мастер маникюра понимает желания клиентов, сотрудников салона, разбирается в косметических средствах и оборудовании, ему не придется разбираться в этих нюансах, если он решит открыть салон красоты. Выбирая незнакомую сферу, бизнесмен будет вынужден изучать ее с нуля, на что нужны силы и время.

Учитывать стоит личные интересы. Если предприниматель при открытии бизнеса хочет не только заработать денег, но и решить проблему клиентов, продвигать идеи, в которые сам верит, ему будет проще развивать компанию.

Если сотрудники разделяют взгляды начальника, верят в миссию компании, у них появится дополнительная мотивация для работы. Кроме того, такой подход привлекает клиентов.

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Нужно оценить, какие ресурсы требуются для открытия различных бизнесов. Возможно, в некоторых интересующих сферах свое дело стоит открыть уже сейчас. Но если ресурсов не хватает, можно их найти. Например, привлечь инвесторов. Или открывать бизнес вдвоем с человеком, у которого есть стартовый капитал.

Важно проанализировать спрос на товар или услугу. Например, если в небольшом населенном пункте уже работает несколько компаний-конкурентов, найти клиентов будет сложнее. Привлечь людей в такой ситуации возможно с помощью уникального предложения, которое закроет их потребности. И наоборот, если спрос высокий, а конкурентов мало, легко быстро окупить вложения в бизнес, обзавестись постоянными клиентами.

Можно разработать товар или услугу, которые ранее не существовали. Для этого нужно составить точный портрет целевой аудитории: ее пола и возраста, интересов, проблем, доходов.

Если предложить потенциальным клиентам решение, то вложения в бизнес быстро окупятся. Продавать можно и бизнес-модель. Но не всегда новые предложения приобретают популярность. Поэтому стоит узнать реакцию ЦА на новое решение их проблемы, прежде чем открывать бизнес.

Изучать важно и экономическую обстановку, прогнозы по ее дальнейшему развитию. Этот фактор влияет на рост или падение спроса на товары и услуги. Меняться могут и цены на сырье.

Какие виды бизнеса можно открыть с нуля

Некоторые виды бизнеса открывать с нуля проще, поскольку они требуют меньше вложений, быстрее окупаются и не требуют лицензирования.

Новичкам подходит франшиза. При этом опытный предприниматель делится правом использовать его бизнес-модель в обмен на роялти. Стоимость франшиз зависит от сферы деятельности. Важно ознакомиться с условиями, которые придется соблюдать.

Франчайзеры могут вводить штрафы, если показатели партнера ниже установленной нормы. Проводятся регулярные проверки, контроль за работой точки. Самостоятельно принимать решения по поводу бизнеса купивший франшизу предприниматель не может. Например, рекламную кампанию придется согласовывать с франчайзером.

Можно заняться пассивным бизнесом. Например, сдавать квартиры посуточно или на длительный срок, заниматься сетевым маркетингом. Недостаток такого подхода — высокий порог входа. Чтобы сдавать квартиру, ее придется сначала купить. Но иногда ресурс уже есть и тогда открыть бизнес удастся с минимальными вложениями. Такой источник доход подходит в качестве дополнительного.

Нередко с нуля открывают товарный бизнес. Организовать перепродажу товаров проще, чем открывать производство. Вложений на начальных этапах потребуется немного, первые закупки можно сделать на 10 тыс.– 20 тыс. рублей.

Затем выставить выбранные предметы на продажу на маркетплейсах или воспользоваться социальными сетями. Пока магазин небольшой, легко справляться самостоятельно, не нанимая сотрудников. При правильном выборе товара вложения окупятся за первый месяц.

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