ТОП-5 ошибок при запуске бизнеса

Все эти риски невозможно предотвратить, но вполне реально их минимизировать, если заранее подготовится и продумать план действий. Эксперт по экономической безопасности в «Контур.Фокусе» Антон Яковлев делится неочевидными ошибками, которые допускают владельцы молодого бизнеса и советами, как их избежать.

В интернете можно найти множество кейсов, как кто-то без особых усилий запустил успешный бизнес и разбогател. Но в реальности все не так просто. Предприниматели, особенно те, у кого мало опыта, часто сталкиваются со сложностями. Перед запуском бизнеса нужно быть готовым к тому, что возникнут проблемы с налоговой, попадется ненадежный контрагент, сорвет сделку или задолжает деньги.

Ошибка №1: Перед запуском бизнеса не проводят коммерческую разведку

Чтобы бизнес был успешным, недостаточно просто придумать идею и реализовать ее. Сначала нужно проверить, пользуется ли она спросом у потребителей, какую выручку подобный бизнес приносит другим компаниям, в каких регионах он более востребован.

Ответить на вопросы позволяет коммерческая разведка — процесс сбора легальной информации о сфере бизнеса, в которой вы планируете работать. Проводить коммерческую разведку можно как самостоятельно, так и нанимая специалистов.

При этом, если решите нанять людей со стороны, имейте в виду, что они не заинтересованы в успешности вашего бизнеса, могут не знать различных особенностей вашей сферы. Поэтому проводить разведку все же рекомендуем самостоятельно.

Самое простое — изучить информацию в интернете: посмотреть, сколько компаний работает в этой отрасли или на площадке, куда вы собираетесь выходить, изучить поисковые запросы пользователей и динамику рынка, почитать экспертные статьи, связанные с будущим бизнесом. Также будет полезно:

Определить целевую аудиторию и географию бизнеса

Допустим, вы хотите открыть магазин женской одежды в Екатеринбурге. Ваша целевая аудитория — замужние женщины от 35 до 65 лет, у которых есть один ребенок или несколько детей. Они работают из офиса и особо не следят за трендами, но хотят выглядеть красиво при ограниченном временном и финансовом ресурсе.

Чем детальнее вы сможете определить целевую аудиторию, тем понятнее будет портрет покупателя и то, как выстраивать маркетинг. Анализ территории позволит детальнее изучить, кто станет вашим потенциальным клиентом, как с ним правильно общаться и через какие каналы коммуникации.

Изучить официальную статистику

Ежегодно Росстат делится информацией о средней стоимости и потреблении конкретных товаров. Изучая статистику, можно сделать вывод не только о востребованности бизнеса, но и о его сезонности, а также о спросе на конкретной территории.

Допустим, вы планируете открыть туристическое агентство со специализацией на зарубежных турах. Отчет Росстата свидетельствует о том, что с января по сентябрь 2023 года россияне совершили 19,7 млн поездок в другие страны.

Причем, самый активный сезон для путешествий за рубеж пришелся на период с июня по сентябрь — за это время россияне совершили почти 10 млн поездок. В топе самых популярных стран для путешествий оказались Абхазия, Турция и Казахстан.

Изучить исследования по отрасли

Такие исследования проводят отраслевые ассоциации, разные ведомства и агентства, а также сервисы, предоставляющие аналитику рынка. Например, РБК, Gfk, Euromonitor, J’son, Data Insight, TNS, Consumer Barometer и Автостата.

Что касается туротрасли, то по данным сервиса Контур.Фокус, она активно развивается в российских регионах. Наиболее заметное увеличение турбизнеса замечено на Северном Кавказе, Дальнем Востоке и в Сибири, куда поток туристов вырос более чем в полтора раза с 2022 по 2023 год.

Исследование поможет понять,, какие регионы будут пользоваться повышенным спросом, если решите заниматься внутренним туризмом.

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Ошибка №2: Забывают о конкурентном анализе

В отличие от коммерческой разведки, конкурентный анализ предполагает сбор и оценку информации именно о конкурентах, а не в целом о сфере бизнеса. Конкурентный анализ помогает понять, какой объем рынка занимают конкуренты, какие у них преимущества и проблемы, за какую цену они предлагают свои товары и услуги.

Провести конкурентный анализ можно двумя способами:

бесконтактным, под которым подразумевается изучение конкурентов без непосредственного контакта с ним и его сотрудниками: анализ отзывов в интернете, сайта, страниц на маркетплейсах;

контактным, который включает в себя общение с действующими или бывшими сотрудниками конкурента, тайную закупку или найм тайного покупателя.

Перейдем к алгоритму конкурентного анализа.

Шаг 1. Идентифицируйте конкурентов: определите компании, которые предлагают аналогичные продукты или услуги вашей компании.

Шаг 2. Соберите всю возможную информацию о них из открытых источников: веб-сайты, СМИ, отзовики, бухгалтерская отчетность, картотека арбитражных дел и так далее.

Шаг 3. Проанализируйте цены на продукты или услуги конкурентов и попытайтесь определить их стратегию ценообразования.

Шаг 4. Проанализируйте маркетинговые стратегии: изучите способы продвижения продуктов или услуг конкурентов, их активность в социальных сетях, рекламные кампании и маркетинговые акции. Можете использовать такие инструменты анализа как AppAnnie, AdBeat, Sensor Tower и SimilarWeb.

Шаг 5. Проанализируйте продукты и услуги конкурентов: сравните качество, функциональность и другие характеристики продуктов или услуг конкурентов с вашими..

Шаг 6. Проведите SWOT-анализ: выделите сильные и слабые стороны конкурентов, а также возможности и угрозы, с которыми они сталкиваются.

После всех этих шагов вы сможете сформулировать маркетинговую стратегию, которая позволит вашей компании стать конкурентоспособной и успешной на рынке.

Ошибка №3: Не задумываются о юридическом оформлении

Скачивать шаблоны договоров из интернета — плохая идея. Публичные шаблоны никогда не будут учитывать вашу специфику, различные нюансы, существующие именно в вашей сфере. Например, уровень шума или доступность для людей с ограниченными возможностями.

Нередко использование чужих шаблонов приводило не только к тому, что компания не могула доказать свою правоту в суде, но и к непреднамеренному нарушению прав своих партнеров. Лучше один раз воспользоваться услугами юриста и создать один или несколько типовых договоров, а затем пользоваться ими с незначительными изменениями.

Кроме того, нельзя пренебрегать юридическим оформлением различных прав и отношений с работниками. Под правами подразумеваются, например, объекты дизайна, ноу-хау, ТУ и рецептуры. А под правилами — работа с конфиденциальной информацией и персональными данными, а также включение в трудовой договор пункта про авторские права.

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Ошибка №4: Пренебрегают интеллектуальной собственностью

Мало кто знает, что при регистрации фирмы в ФНС ее название становится средством индивидуализации и обладает исключительными правами в отношении того вида деятельности, для каких ОКВЭДов она была зарегистрирована.

Исключение одно — если точно такую же фирму раньше не зарегистрировал кто-то другой. В таком случае вас могут по решению суда заставить изменить наименование, а заодно и вывеску, сайт, логотип и, возможно даже, аннулировать товарный знак.

Прежде чем активно использовать какой-то бренд, название, вывеску, не поленитесь проверить, не пользуется ли ими кто-то другой; даже если все креативы вы придумали сами. Так вы сможете избежать споров, которые могут разорить ваш бизнес на старте.

Дело в том, что в спорах из-за товарных знаков закон предусматривает возможность подать иск на сумму до 5 млн рублей даже без доказательства причиненного ущерба.

Ошибка №5: Верят партнерам на слово и не проверяют контрагентов

«Зачем заключать официальный договор с партнером, если он — муж двоюродной сестры. Это же обычная формальность, да и ему будет выгоднее работать со мной "в черную"», — с подобной ошибкой сталкивается множество предпринимателей.

Даже если ваш контрагент родственник, друг, знакомый или просто хороший человек, это не гарантирует того, что в рабочих отношениях у вас не возникнут конфликты.

Пренебрегать проверкой контрагента — глобальная ошибка, ведь это один из самых важных этапов сотрудничества. С виду компания может выглядеть надежно: у нее красивый офис, стильные соцсети и сайт, довольные сотрудники на фотографиях. Однако в действительности она утопает в долгах и бесконечных судах с другими партнерами.

Для самостоятельной проверки достаточно будет просмотреть арбитражные дела компании, проанализировать бухгалтерскую отчетность за разные годы, узнать,: нет ли у контрагента исполнительных производств, не находится ли он в процессе банкротства или ликвидации. Получить эту информацию можно на сайтах государственных ведомств.

Проверить партнеров на благонадежность можно как с помощью открытых источников, так и с помощью специальных сервисов. Например, таких как Контур.Фокус. Сервис собирает все важные сведения о компании в карточке и анализирует ее, вам же остается только изучить собранную информацию.

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