Как открыть IT-компанию в России с нуля

Развитие информационных технологий в России и налоговые льготы от государства предлагают новые возможности для запуска бизнеса. Рассказываем, что необходимо знать перед тем, как открыть компанию , чем занимаются IT-предприятия и какие ошибки чаще всего допускают предприниматели.

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Чем занимаются ИТ-компании

К области информационных технологий относят экономическую деятельность, связанную с разработкой программного обеспечения, услугами по обработке данных, размещению и защите информации.

В IT-компаниях работают разработчики ПО, сайтов, софта для смартфонов, облачных платформ и других цифровых продуктов, инженеры кибербезопасности, системные администраторы, инженеры машинного обучения, архитекторы новых систем и другие специалисты.

Условно компании в ИТ можно разделить на три направления:

Продуктовые. Такие участники рынка создают собственный продукт — результат бизнеса, который приносит прибыль. Это программы, сервисы, приложения для ноутбуков и платформ. Как правило, айтишники работают в узкой нише и осваивают конкретные технологии.

Такие участники рынка создают собственный продукт — результат бизнеса, который приносит прибыль. Это программы, сервисы, приложения для ноутбуков и платформ. Как правило, айтишники работают в узкой нише и осваивают конкретные технологии. Аутсорс. Эти предприятия оказывают услуги: разрабатывают и обслуживают сайты, создают приложения на заказ, занимаются цифровой трансформацией бизнеса, кибербезопасностью, облачными технологиями и другими сферами ИТ. Специалисты обладают широкими компетенциями и переключаются между разными задачами.

Эти предприятия оказывают услуги: разрабатывают и обслуживают сайты, создают приложения на заказ, занимаются цифровой трансформацией бизнеса, кибербезопасностью, облачными технологиями и другими сферами ИТ. Специалисты обладают широкими компетенциями и переключаются между разными задачами. Поставщики технических услуг. Компании из этого сегмента занимаются поставкой оборудования (компьютеров, серверов, ноутбуков) и настройкой техники на местах.

Крупные корпорации и холдинги могут позволить себе содержать ИТ-отделы — структурные подразделения, ответственные за информационную инфраструктуру, компьютерные системы и сети, безопасность ресурсов и автоматизацию рабочих процессов.

Сферы деятельности IT-компаний постоянно расширяются, совершенствуются методы работы, создаются новые продукты. Актуальный тренд — искусственный интеллект. Наработки в этой сфере внедряют организации разного масштаба и профиля — от банков до медучреждений.

Информационные технологии проникают во все отрасли экономики, поэтому и востребованность услуг таких компаний постоянно растет. Это значит, что запуск бизнеса в этой сфере открывает вполне реальные финансовые перспективы.

С чего начать

Перед тем как открыть IT-компанию, предстоит проделать большую работу. Чем лучше вы подготовитесь, тем проще будет управлять бизнесом. Нужно решить, будете ли вы вести дело в одиночку или искать партнеров, сколько человек нанять и какой доход ожидать.

Шаг 1: определиться с продуктом и проанализировать конкурентов

Первым делом решите, какой продукт или услугу будете предоставлять, и оцените рынок. Полезную информацию можно найти у рейтинговых агентств: они сравнивают компании по обороту, числу проектов и среднему чеку. Подробные сведения есть в базах данных — например, в реестре российского ПО или перечне участников «Сколково».

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Что такое бизнес-план и как его составить

Изучение конкурентов поможет понять, какие ниши еще свободны. С уходом зарубежных фирм с российского рынка многие места остались незаполненными, что дает шанс для новых IT-компаний. Здесь есть возможности, которых нет в других отраслях экономики — компании могут заниматься поставкой оборудования, производством ПО для ноутбуков и мобильных устройств, разработкой облачных сервисов.

Шаг 2: изучить целевую аудиторию

Поставщик ИТ-услуг может найти клиентов в любой сфере, но стоит обращать внимание на специализацию. Правильное позиционирование поможет понять целевую аудиторию компании.

Необходимо составить максимально точный портрет потенциального потребителя:

в какой сфере работают ваши заказчики;

сколько денег они готовы потратить;

есть ли у них региональная привязка или поле деятельности — вся страна (весь мир);

каковы основные и дополнительные потребности клиентов.

Выйти на серьезных заказчиков на начальном этапе и без предварительной подготовки — трудная задача для новой компании. Сначала придется работать с малым и средним бизнесом. Постепенно репутация будет расти, клиенты станут более крупными, а задачи — более масштабными.

Как зарегистрировать IT-компанию и какие документы понадобятся

IT-компанией может считаться юрлицо, которое ведет деятельность, попадающую под соответствующий ОКВЭД. Наиболее целесообразно выбрать организационно-правовую форму ООО.

Для регистрации IT-компании нужно собрать пакет документов:

заявление на открытие по установленной форме;

копии паспортов учредителя или учредителей;

протокол собрания учредителей;

устав — можно выбрать типовую форму документа;

учредительный договор, если в ООО несколько партнеров;

чек об оплате госпошлины (4 тысячи рублей), если компания регистрируется в ФНС или МФЦ (при регистрации онлайн пошлина не оплачивается);

документы, подтверждающие наличие юридического адреса.

Документы можно подать разными способами:

онлайн через Госуслуги или сайт ФНС (без госпошлины);

через ФНС — предварительно потребуется распечатать все документы;

через МФЦ;

через нотариуса;

почтой:

через представителя с оформленной нотариальной доверенностью.

Для подачи онлайн потребуется электронная подпись. Регистрация в офлайн занимает три рабочих дня, в онлайн-формате процесс происходит быстрее.

Если бизнес хочет воспользоваться льготами, понадобиться обратиться в Министерство цифрового развития, чтобы пройти аккредитацию. Это занимает до 15 дней. Заявление можно подать на портале Госуслуг.

Какие коды ОКВЭД соответствуют ИТ-организации

При регистрации предприятия указывают вид экономической деятельности по ОКВЭД. Один код выбирают как основной, остальные — дополнительные. Претендовать на аккредитацию в Минцифры могут компании, которые ведут деятельность по следующим направлениям:

62.01 — разработка, ПО, тестирование и поддержка программ;

62.02 — консультации в отрасли ИТ, проектирование и разработка компьютерных систем;

62.09 — деятельность, связанная с вычислительной техникой, в том числе восстановление компьютеров после поломок, настройка оборудования, установка программ;

62.02.1 — проектирование, администрирование и планирование компьютерных сетей;

62.02.4 — подготовка компьютерных систем к эксплуатации;

62.02.13 — сопровождение компьютерных систем;

63.11.1 — создание и эксплуатация баз данных и информационных платформ.

Это основной список ОКВЭД для ИТ-бизнеса. Есть и другие коды, которые можно совмещать с указанными. Например, создание информационных систем можно комбинировать с исследованиями в сфере биотехнологий.

Если деятельность компании не будут совпадать с ее профилем — могут применить штрафные санкции со стороны ФНС или заблокировать транзакции через банковские структуры.

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Объем выручки по профильному ОКВЭД должен составлять не менее 70%. Компания обязана указывать сведения о профиле деятельности на официальном сайте.

Постановка на налоговый учет для ИТ-предприятий стандартная. Универсальный вариант — УСН (упрощенная система налогообложения). Патентной системой есть смысл пользоваться, если годовая выручка превышает 1 млрд рублей.

Можно ли открыть ИТ-компанию в статусе ИП

Любой ИП вправе заниматься ИТ-бизнесом, применяя коды, указанные выше. Однако индивидуальные предприниматели не могут пройти аккредитацию в Минцифры и не вправе рассчитывать на государственные льготы. Это значит, что IT-компаниям лучше выбирать формат ООО.

Если никакие льготы вам не нужны, можно выбирать ИП и даже самозанятость, если годовой доход не превышает 2,4 млн рублей.

Налоговые льготы для ИТ-компаний в 2024 году

Льготы для IT-компаний действуют с 2020 года. Изначально в этой отрасли снизили налог на прибыль и страховые отчисления, и с каждым годом список мер расширялся — сегодня представителям отрасли доступно множество вариантов поддержки. Это произошло по той причине, что информационные технологии стали все более востребованы в стране на фоне введения экономических санкций со стороны Запада.

Для стимулирования отрасли введены следующие послабления:

Добавлены новые коды деятельности, относящиеся к сфере ИТ, в дополнении к существующим.

IT-компании полностью освобождены от налогов на прибыль до 31 декабря 2024 года.

Сотрудники предприятий освобождены от уплаты НДФЛ.

Налоговые органы не проверяют ИТ-компании.

Работникам отрасли доступна льготная ипотека. При этом лимиты по возрасту увеличены и снижены требования по уровню доходов.

Сотрудники имеют право на отсрочку от службы в армии и мобилизации.

Для иностранных специалистов упрощено трудоустройство в российских компаниях и получение ВНЖ.

Компании получают гранты и целевое финансирование за разработку важных для страны проектов.

Кредиты для бизнеса в ИТ-отрасли выдаются по ставке 3% с государственным субсидированием.

Доступ к госзаказам открыт без торгов.

Список льгот регулярно обновляется.

Подробно о том, как получить льготы и какие российские компании могут рассчитывать на бонусы, можно прочитать по ссылке: Государственная поддержка IT бизнеса: актуальные меры и законы

Ошибки на этапе открытия

В первую очередь IT-компании стоит обеспечить защиту прав на программное обеспечение, приложения и другие продукты. Это особенно актуально для бизнеса, который разрабатывает и внедряет инновационные технологии.

Помните, что любой код — это полноценный объект авторского права. По умолчанию он принадлежит разработчику, но есть нюансы, о которых начинающие программисты забывают. Надежную защиту дает лицензия, в которой прописаны ограничения на эксплуатацию авторского продукта.

Заказчики могут потребовать передачу кода в собственное пользование. Это значит, что разработанной программой распоряжаться больше нельзя. Если вы используете код в новых проектах, заказчик вправе подать в суд за нарушение авторского права.

Если руководитель заказывает код своим сотрудникам, их отношения регулирует гражданско-правовой договор, по которому права на разработку передаются организации.

Необходимо во всех случаях позаботиться об интересах компании, иначе на разных этапах разработки, внедрения и передачи цифровых продуктов могут возникнуть сложности.

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