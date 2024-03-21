Как открыть IT-компанию в России с нуля

Развитие информационных технологий в России и налоговые льготы от государства предлагают новые возможности для запуска бизнеса. Рассказываем, что необходимо знать перед тем, как открыть компанию, чем занимаются IT-предприятия и какие ошибки чаще всего допускают предприниматели.
Содержание
- Чем занимаются ИТ-компании
- С чего начать
- Как зарегистрировать IT-компанию и какие документы понадобятся
- Какие коды ОКВЭД соответствуют ИТ-организации
- Можно ли открыть ИТ-компанию в статусе ИП
- Налоговые льготы для ИТ-компаний в 2024 году
- Ошибки на этапе открытия
Чем занимаются ИТ-компании
К области информационных технологий относят экономическую деятельность, связанную с разработкой программного обеспечения, услугами по обработке данных, размещению и защите информации.
В IT-компаниях работают разработчики ПО, сайтов, софта для смартфонов, облачных платформ и других цифровых продуктов, инженеры кибербезопасности, системные администраторы, инженеры машинного обучения, архитекторы новых систем и другие специалисты.
Условно компании в ИТ можно разделить на три направления:
- Продуктовые. Такие участники рынка создают собственный продукт — результат бизнеса, который приносит прибыль. Это программы, сервисы, приложения для ноутбуков и платформ. Как правило, айтишники работают в узкой нише и осваивают конкретные технологии.
- Аутсорс. Эти предприятия оказывают услуги: разрабатывают и обслуживают сайты, создают приложения на заказ, занимаются цифровой трансформацией бизнеса, кибербезопасностью, облачными технологиями и другими сферами ИТ. Специалисты обладают широкими компетенциями и переключаются между разными задачами.
- Поставщики технических услуг. Компании из этого сегмента занимаются поставкой оборудования (компьютеров, серверов, ноутбуков) и настройкой техники на местах.
Крупные корпорации и холдинги могут позволить себе содержать ИТ-отделы — структурные подразделения, ответственные за информационную инфраструктуру, компьютерные системы и сети, безопасность ресурсов и автоматизацию рабочих процессов.
Сферы деятельности IT-компаний постоянно расширяются, совершенствуются методы работы, создаются новые продукты. Актуальный тренд — искусственный интеллект. Наработки в этой сфере внедряют организации разного масштаба и профиля — от банков до медучреждений.
Информационные технологии проникают во все отрасли экономики, поэтому и востребованность услуг таких компаний постоянно растет. Это значит, что запуск бизнеса в этой сфере открывает вполне реальные финансовые перспективы.
С чего начать
Перед тем как открыть IT-компанию, предстоит проделать большую работу. Чем лучше вы подготовитесь, тем проще будет управлять бизнесом. Нужно решить, будете ли вы вести дело в одиночку или искать партнеров, сколько человек нанять и какой доход ожидать.
Шаг 1: определиться с продуктом и проанализировать конкурентов
Первым делом решите, какой продукт или услугу будете предоставлять, и оцените рынок. Полезную информацию можно найти у рейтинговых агентств: они сравнивают компании по обороту, числу проектов и среднему чеку. Подробные сведения есть в базах данных — например, в реестре российского ПО или перечне участников «Сколково».
Читайте по теме:
Начинаем с нуля: что такое Zero-based и как его внедрить компании, которая устала тратить деньги впустую
Что такое бизнес-план и как его составить
Изучение конкурентов поможет понять, какие ниши еще свободны. С уходом зарубежных фирм с российского рынка многие места остались незаполненными, что дает шанс для новых IT-компаний. Здесь есть возможности, которых нет в других отраслях экономики — компании могут заниматься поставкой оборудования, производством ПО для ноутбуков и мобильных устройств, разработкой облачных сервисов.
Шаг 2: изучить целевую аудиторию
Поставщик ИТ-услуг может найти клиентов в любой сфере, но стоит обращать внимание на специализацию. Правильное позиционирование поможет понять целевую аудиторию компании.
Необходимо составить максимально точный портрет потенциального потребителя:
- в какой сфере работают ваши заказчики;
- сколько денег они готовы потратить;
- есть ли у них региональная привязка или поле деятельности — вся страна (весь мир);
- каковы основные и дополнительные потребности клиентов.
Выйти на серьезных заказчиков на начальном этапе и без предварительной подготовки — трудная задача для новой компании. Сначала придется работать с малым и средним бизнесом. Постепенно репутация будет расти, клиенты станут более крупными, а задачи — более масштабными.
Как зарегистрировать IT-компанию и какие документы понадобятся
IT-компанией может считаться юрлицо, которое ведет деятельность, попадающую под соответствующий ОКВЭД. Наиболее целесообразно выбрать организационно-правовую форму ООО.
Для регистрации IT-компании нужно собрать пакет документов:
- заявление на открытие по установленной форме;
- копии паспортов учредителя или учредителей;
- протокол собрания учредителей;
- устав — можно выбрать типовую форму документа;
- учредительный договор, если в ООО несколько партнеров;
- чек об оплате госпошлины (4 тысячи рублей), если компания регистрируется в ФНС или МФЦ (при регистрации онлайн пошлина не оплачивается);
- документы, подтверждающие наличие юридического адреса.
Документы можно подать разными способами:
- онлайн через Госуслуги или сайт ФНС (без госпошлины);
- через ФНС — предварительно потребуется распечатать все документы;
- через МФЦ;
- через нотариуса;
- почтой:
- через представителя с оформленной нотариальной доверенностью.
Для подачи онлайн потребуется электронная подпись. Регистрация в офлайн занимает три рабочих дня, в онлайн-формате процесс происходит быстрее.
Если бизнес хочет воспользоваться льготами, понадобиться обратиться в Министерство цифрового развития, чтобы пройти аккредитацию. Это занимает до 15 дней. Заявление можно подать на портале Госуслуг.
Какие коды ОКВЭД соответствуют ИТ-организации
При регистрации предприятия указывают вид экономической деятельности по ОКВЭД. Один код выбирают как основной, остальные — дополнительные. Претендовать на аккредитацию в Минцифры могут компании, которые ведут деятельность по следующим направлениям:
- 62.01 — разработка, ПО, тестирование и поддержка программ;
- 62.02 — консультации в отрасли ИТ, проектирование и разработка компьютерных систем;
- 62.09 — деятельность, связанная с вычислительной техникой, в том числе восстановление компьютеров после поломок, настройка оборудования, установка программ;
- 62.02.1 — проектирование, администрирование и планирование компьютерных сетей;
- 62.02.4 — подготовка компьютерных систем к эксплуатации;
- 62.02.13 — сопровождение компьютерных систем;
- 63.11.1 — создание и эксплуатация баз данных и информационных платформ.
Это основной список ОКВЭД для ИТ-бизнеса. Есть и другие коды, которые можно совмещать с указанными. Например, создание информационных систем можно комбинировать с исследованиями в сфере биотехнологий.
Если деятельность компании не будут совпадать с ее профилем — могут применить штрафные санкции со стороны ФНС или заблокировать транзакции через банковские структуры.
IT-отдел, который приносит прибыль, а не убытки
Российская практика M&A в разработке ПО: как снизить риски и создать для продуктов дополнительную ценность
Объем выручки по профильному ОКВЭД должен составлять не менее 70%. Компания обязана указывать сведения о профиле деятельности на официальном сайте.
Постановка на налоговый учет для ИТ-предприятий стандартная. Универсальный вариант — УСН (упрощенная система налогообложения). Патентной системой есть смысл пользоваться, если годовая выручка превышает 1 млрд рублей.
Можно ли открыть ИТ-компанию в статусе ИП
Любой ИП вправе заниматься ИТ-бизнесом, применяя коды, указанные выше. Однако индивидуальные предприниматели не могут пройти аккредитацию в Минцифры и не вправе рассчитывать на государственные льготы. Это значит, что IT-компаниям лучше выбирать формат ООО.
Если никакие льготы вам не нужны, можно выбирать ИП и даже самозанятость, если годовой доход не превышает 2,4 млн рублей.
Налоговые льготы для ИТ-компаний в 2024 году
Льготы для IT-компаний действуют с 2020 года. Изначально в этой отрасли снизили налог на прибыль и страховые отчисления, и с каждым годом список мер расширялся — сегодня представителям отрасли доступно множество вариантов поддержки. Это произошло по той причине, что информационные технологии стали все более востребованы в стране на фоне введения экономических санкций со стороны Запада.
Для стимулирования отрасли введены следующие послабления:
- Добавлены новые коды деятельности, относящиеся к сфере ИТ, в дополнении к существующим.
- IT-компании полностью освобождены от налогов на прибыль до 31 декабря 2024 года.
- Сотрудники предприятий освобождены от уплаты НДФЛ.
- Налоговые органы не проверяют ИТ-компании.
- Работникам отрасли доступна льготная ипотека. При этом лимиты по возрасту увеличены и снижены требования по уровню доходов.
- Сотрудники имеют право на отсрочку от службы в армии и мобилизации.
- Для иностранных специалистов упрощено трудоустройство в российских компаниях и получение ВНЖ.
- Компании получают гранты и целевое финансирование за разработку важных для страны проектов.
- Кредиты для бизнеса в ИТ-отрасли выдаются по ставке 3% с государственным субсидированием.
- Доступ к госзаказам открыт без торгов.
Список льгот регулярно обновляется.
Подробно о том, как получить льготы и какие российские компании могут рассчитывать на бонусы, можно прочитать по ссылке: Государственная поддержка IT бизнеса: актуальные меры и законы
Ошибки на этапе открытия
В первую очередь IT-компании стоит обеспечить защиту прав на программное обеспечение, приложения и другие продукты. Это особенно актуально для бизнеса, который разрабатывает и внедряет инновационные технологии.
Помните, что любой код — это полноценный объект авторского права. По умолчанию он принадлежит разработчику, но есть нюансы, о которых начинающие программисты забывают. Надежную защиту дает лицензия, в которой прописаны ограничения на эксплуатацию авторского продукта.
Заказчики могут потребовать передачу кода в собственное пользование. Это значит, что разработанной программой распоряжаться больше нельзя. Если вы используете код в новых проектах, заказчик вправе подать в суд за нарушение авторского права.
Если руководитель заказывает код своим сотрудникам, их отношения регулирует гражданско-правовой договор, по которому права на разработку передаются организации.
Необходимо во всех случаях позаботиться об интересах компании, иначе на разных этапах разработки, внедрения и передачи цифровых продуктов могут возникнуть сложности.
Фото на обложке: Rawpixel.com /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Меры поддержки ИТ-бизнеса в России
- 2 Как зарегистрировать товарный знак в Саудовской Аравии
- 3 Почему вам не подойдут стандартные формы договоров из интернета
- 4 «Мы возвращаем авторам ценность их работ». CEO сервиса защиты авторского права — о развитии LegalTech в России
- 5 «Для стремящихся к гармоничной жизни»: стартап-гид по Таиланду
ВОЗМОЖНОСТИ
25 марта 2024
25 марта 2024
27 марта 2024