Меры поддержки ИТ-бизнеса в России

В статье вы узнаете, какие российские компании могут рассчитывать на льготы и что сделать, чтобы ими воспользоваться.

Снижение налоговых ставок, льготная ипотека для сотрудников и отсрочка от армии для молодых специалистов — лишь некоторые из мер, направленных на поддержку отечественного IT-бизнеса.

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Какие есть льготы и что нужно, чтобы их получить

У российских IT-компаний есть возможность значительно снизить свои налоговые и административные обязательства с помощью льгот от правительства. Все меры поддержки должны стимулировать развитие сферы, укрепить ее конкуренцию и привлечь новые инвестиции.



Налоговые льготы:

Освобождение от налога на прибыль , начиная с года, когда компания получила аккредитацию, и далее по итогам каждого налогового периода.

, начиная с года, когда компания получила аккредитацию, и далее по итогам каждого налогового периода. Сниженные страховые взносы составляют 7,6% в пределах определенного лимита, который с 1 января 2024 года установлен в размере 2 225 000 рублей.





Мораторий на проверки:

Государство отменило множество проверок, включая налоговые, чтобы стимулировать создание новых рабочих мест.

Гранты:

В программу поддержки IT-сектора выделяются средства на разработку и внедрение новых проектов. Существует несколько организаций, предоставляющих такую поддержку, включая РФФИ, «Сколково» и Фонд содействия инновациям.

Льготы для сотрудников IT-компаний

Сотрудники могут рассчитывать на льготные условия по ипотеке — до 5% годовых.

Постановлением Правительства №490 от 28.03.2022 г. был установлен порядок освобождения специалистов в области IT от службы в армии.

Льготы по налогам и взносам

В 2024 году для IT-сферы действуют особые налоговые условия:

Нулевая ставка налога на прибыль, согласно законодательству (статья 284, пункт 1.15 Налогового кодекса РФ),

Сниженные ставки по страховым взносам, упомянутые в статьях 427 Налогового кодекса РФ.

Специальный тариф страховых взносов на 2023-2024 годы установлен на уровне 7,6% от выплат, не превышающих максимально установленную сумму, которая с 1 января 2024 года равна 2 225 000 рублей (по постановлению Правительства РФ № 1883 от 10.11.2023).

Если выплаты превышают этот лимит, страховые взносы также не взимаются.

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Чтобы воспользоваться этими мерами поддержки, компании нужно:

Получить аккредитацию в Минцифры России как IT-компания, что регулируется постановлением Правительства РФ от 30.09.2022 № 1729. Иметь не менее 70% доходов от IT-деятельности в общем объеме доходов для налога на прибыль.

Льготы по налогу на прибыль начинают действовать с момента получения государственной аккредитации. Например, если аккредитация была получена в июне 2023 года, нулевая ставка налога на прибыль может применяться к доходам с начала года, при условии выполнения требований о 70% IT-доходов. Льготы по страховым взносам доступны с месяца получения аккредитации.

Какие есть ограничения:

Новые компании, созданные после 1 июля 2022 года в результате любых форм реорганизации, кроме изменения организационно-правовой формы, или организации, в которых доля РФ превышает 50%, не могут воспользоваться льготами.

Если компания получила аккредитацию до 1 июля 2022 года и уже использовала налоговые льготы, она может продолжать пользоваться нулевой ставкой налога на прибыль и льготными ставками по страховым взносам до конца 2024 года.

Льготная ипотека для сотрудников

Льготная ипотека стала стимулом для тех, кто работает в IT-секторе, мотивируя их оставаться и развиваться в этой области. Чтобы подать заявку на программу, сотруднику нужна справка о доходах (форма 2-НДФЛ), подтверждающая факт работы в IT и сумму его заработка.



Основные условия программы:

Годовая процентная ставка до 5%;

Необходимый первый взнос — от 20%;

Квартиру можно купить только на первичном рынке;

Возраст заёмщика — до 50 лет;

Доходы заёмщика зависят от региона проживания.

В последней версии документа Правительство расширило параметры программы льготной ипотеки для IT-специалистов. Теперь льготная ипотека доступна большему числу сотрудников, включая тех, кто работает во всех аккредитованных IT-компаниях, а не только в тех, которые имеют налоговые льготы. Это расширяет круг заемщиков более чем в полтора раза.

Также стали мягче условия по минимальной заработной плате: в городах-миллионниках теперь достаточно зарабатывать от 120 тысяч рублей (ранее было 150 тысяч), а в других местах — от 70 тысяч (вместо 100 тысяч). В Москве условия остались без изменений — минимум 150 тысяч рублей.

Изменения коснулись и требований к стажу работы: чтобы сохранить льготную ставку, нужно отработать в компании минимум пять лет после взятия ипотеки, а не весь период кредита. Если сотрудник уйдёт раньше, льготная ставка сохранится ещё на полгода.

Мера по введению льготной ипотеки для IT-специалистов стартовала в 2022 году по предложению Президента и была предназначена поддержать отрасль и сделать работу в ней более привлекательной. Ставка по льготной ипотеке составляет до 5% годовых, при этом максимальный размер кредита равен 18 млн рублей для жителей крупных городов и 9 млн для остальных, с первоначальным взносом в 15%.

Отсрочка от армии

Согласно решению Правительства №490 от 28 марта 2022 года, были определены правила предоставления отсрочки от воинской службы для молодых специалистов в области интернет-технологий.

Для получения отсрочки молодой человек должен соответствовать таким условиям:

Мужчины, граждане РФ в возрасте от 18 до 30 лет (рожденные с 1 апреля 1994 г. по 15 июля 2006 г.);

Наличие высшего образования по специальностям, утвержденным в списке;

Опыт работы в сфере IT не менее 11 месяцев, или же если срок работы меньше года, то начало трудовой деятельности в IT-сфере должно следовать сразу после получения высшего образования.

В постановлении также указан список специальностей и направлений подготовки в вузах, которые дают право на отсрочку. Среди них — математика, прикладная информатика, картография и геоинформатика, радиотехника, электроника и наноэлектроника, робототехника, авиационная и корабельная инженерия и многие другие, всего более 60 направлений.

Как подать заявление на отсрочку

Только аккредитованные IT-компании могут подавать заявки на отсрочку для своих сотрудников.

С 22 января начинается сбор данных о сотрудниках. До 10 февраля компании должны сформировать и отправить списки в Министерство цифрового развития. До 2 марта данные будут направлены в Министерство обороны. С 1 апреля по 15 июля призывная комиссия принимает решения о предоставлении отсрочки.

Сейчас подача списков на отсрочку в 2024 году уже завершена, но информация остается актуальной для тех, кто планирует воспользоваться этой возможностью в следующем году.

Другие льготы в IT-сфере

Для IT-компаний доступные и иные меры поддержки, включая упрощение процесса найма иностранных специалистов, выгодные условия кредитования, мораторий на проверки и финансовую поддержку через гранты.

Прием работников из-за рубежа

Теперь стало проще нанимать иностранных специалистов: можно заключать с ними официальные контракты без необходимости оформлять патент или специальное разрешение на работу в России.

Если иностранец работает в компании, зарегистрированной в России, он и его семья могут получить разрешение на РВП на срок до трех лет.

Кредитование

IT-компании могут воспользоваться кредитами на выгодных условиях в рамках программы. Более 150 компаний уже получили одобрение на такие кредиты под 3% годовых. Эти условия доступны для компаний, которые не пользуются льготами на акцизы.

Прочие изменения:

Компании могут использовать кредиты для возмещения уже понесенных расходов (до 180 дней до подписания договора).

Отменена обязанность индексировать зарплаты сотрудников.

Разрешено использовать средства кредита на выплату премий.

Разработанное программное обеспечение должно быть зарегистрировано в течение шести месяцев после завершения проекта.

Сейчас поддержано более 150 проектов с общим кредитным портфелем в 76,9 млрд рублей, на рассмотрении в банках ещё находятся проекты на общую сумму свыше 20 млрд рублей.

Мораторий на проверки

Для стимулирования отрасли отменены многие проверки, включая налоговые. Согласно письму Федеральной налоговой службы (ФНС) России от 24 марта 2022 года №СД-4-2/3586@, аккредитованные IT-компании будут освобождены от выездных проверок до 3 марта 2025 года. Это означает, что налоговые органы не смогут назначить выездную проверку для таких компаний без специального разрешения от руководства или заместителя руководителя вышестоящего налогового органа, включая ФНС России и её территориальные подразделения.

Некоторый контроль за соблюдением валютного, таможенного, банковского законодательства, а также за страховыми взносами и платёжными операциями сохранится.

Гранты

Поддержка IT-бизнеса также предполагает финансирование на разработку и внедрение новых технологий. Предприниматели могут получить гранты на разные цели: открытие бизнеса, внедрение инноваций, развитие крупных проектов. За это отвечают несколько организаций:

РФРИТ поддерживает проекты по разработке и внедрению инноваций, включая импортозамещение в IT.

«Сколково» фокусируется на цифровых решениях для бизнеса.

Фонд содействия инновациям ориентирован на помощь стартапам и малому бизнесу.

Также существует программа поддержки цифровизации бизнеса, предлагающая приобрести отечественное ПО со скидкой 50%.

Какой бизнес попадает под льготы

Чтобы получить государственные льготы, нужно соответствовать определённым требованиям.



Кто считается IT-компанией: это организации, которые создают программное обеспечение (ПО), проектируют и поддерживают компьютерные системы, базы данных и другие IT-ресурсы.

Компания должна зарабатывать на IT-продуктах. Это значит, что 70% доходов за год должны приходиться на продажу ПО и ИТ-услуг, включая рекламу на своих платформах. Организация должна быть зарегистрирована в Минцифры и в специальном российском реестре. Льготы начнут действовать с момента регистрации в реестре, а не с получения аккредитации.

Важно: льготы доступны только юридическим лицам, индивидуальные предприниматели их использовать не могут.

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Что считается IT-доходами:

Продажа и лицензирование ПО и баз данных, включая рекламу и через посредников.

Заказное создание ПО и баз данных.

Установка, тестирование и поддержка ПО и баз данных.

Работа с программно-аппаратными комплексами из специального реестра.

Услуги, связанные с использованием собственного ПО и баз данных, например, стриминг, доступ к музыке или образовательным материалам.

Что не считается IT-доходами:

Услуги платформ, даже если они связаны с лицензированным ПО или базами данных из реестра.

Услуги такси, доставки еды, госзакупки, банковские и финансовые услуги, операции с недвижимостью, маркировка товаров, хранение данных.

Когда можно потерять льготы:

Если доходы от IT ниже 70%.

Если компания лишается аккредитации в Минцифры. Льготы прекращают действовать с начала отчетного периода.

Требования для получения аккредитации:

Деятельность по ОКВЭД из утвержденного списка.

IT-доходы выше 30% от всех доходов.

Налоговая задолженность не выше 3000 рублей.

Зарплаты не ниже среднего уровня по региону или России.

Руководитель без судимостей.

Государственная доля не более 50%.

Наличие сайта с информацией об IT-деятельности.

Согласие на раскрытие налоговой информации.

Организация не должна быть банком, страховой компанией или оператором связи.

Для IT-стартапов, малого бизнеса и разработчиков отечественного ПО существуют специальные требования. Стартапам необходимо обратить внимание на среднюю зарплату в компании, возраст фирмы и общий доход с момента её регистрации. Перед подачей заявки на аккредитацию стартап должен зарегистрироваться в региональном реестре стартапов, если такой имеется в вашем регионе.

Для остальных IT-компаний важны общий годовой доход и доля доходов от IT-деятельности.

Заявление на аккредитацию подается через портал «Госуслуги» и рассматривается до 15 рабочих дней.

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