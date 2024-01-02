4 ошибки, которые мешают стартапу получить инвестиции

Большинству стартапов рано или поздно требуется провести раунд финансирования. Неспособность привлечь средства — одна из основных причин, почему проваливаются около 90% стартапов. Вот какие ошибки часто совершают фаундеры.

Не планируют бюджет

Когда компания собирается провести раунд, у нее, как правило, уже есть список потенциальных инвесторов, с которыми она контактирует. Основателю предстоит объяснить, сколько денег ему нужно, для каких целей и на какой срок. Инвесторы должны четко понимать, как их деньги будут использоваться и когда принесут отдачу.

С другой стороны, инвесторы не будут доверять фаундеру, который не знает, сколько денег ему нужно для развития проекта. Это говорит о том, что он плохо разбирается в финансовом планировании и не продумал должным образом то, как будет проходить сбор средств.

Например, если вам нужно $10 млн, то попросите эту сумму и объясните, почему требуется именно столько. По возможности предоставьте соответствующие данные и прогнозируемые темпы роста, а также предыдущие результаты.

Рассчитывают только на одного инвестора и торопятся

Рассматривая лишь пару вариантов, компания подвергает себя ненужным рискам в случае, если сделка не состоится. С другой стороны, если основатель будет обращаться к более широкому кругу инвесторов, он с большей вероятностью получит необходимое финансирование.

Помимо этого, не стоит пытаться ускорить переговоры. Это может создать впечатление, что бизнес испытывает трудности и с помощью раунда пытается лишь остаться на плаву, а не обеспечить дальнейший рост.

Переговоры нужно тщательно планировать. Вносите в список ожидания инвесторов, которые к вам обращаются, и согласуйте с ними встречи за определенное время до раунда. А пока инвесторы ожидают, покажите им свою комнату данных и познакомьте их с бизнесом и показателями.

Выбирают неподходящих инвесторов

Инвестор будет вкладываться только в ту компанию, чей продукт его интересует и обладает потенциалом роста. Опросы показывают: более 40% стартапов терпят неудачу из-за того, что на рынке нет потребности в их продукте.

Вот почему так важно обеспечить product-market fit. Стартап должен знать, кто его клиенты и какую ценность он может им предложить.

Читайте по теме:

Эти слайды принесли стартапам $15+ млрд инвестиций

Как питчить стартапы российским инвесторам

Если презентовать компанию случайным инвесторам, скорее всего, никто из них не захочет участвовать в раунде. Найдите известных инвесторов в своей сфере и изучите их портфели. Определите, соответствует ли ваша компания той категории, в которую они обычно вкладываются. А когда вы обратитесь к ним, подчеркните то, как инвестирование в вас соответствует их интересам.

Не готовятся к презентации

Переговоры ложатся на плечи руководства. Фаундер несет ответственность за идею своей компании и за то, чтобы продвигать ее вперед. И именно с ним предпочтут пообщаться инвесторы в первую очередь.

Без должной подготовки переговоры могут обернуться провалом. Основатель должен презентовать компанию так, чтобы подчеркнуть все ее преимущества. Более того, ему нужно подумать, какие неудобные вопросы могут задать инвесторы и как на них ответить.

В этом деле потребуются не только реальные данные, но и харизма. Цель — убедить инвесторов поверить в вас и ваше видение, ведь только тогда они смогут доверить вам свои деньги.

Источник.

Фото на обложке: Life and Times / Shutterstock