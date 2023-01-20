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Истории

Эти слайды принесли стартапам $15+ млрд инвестиций

Истории
Елена Лиханова
Елена Лиханова

Старший редактор RB.RU

Елена Лиханова

Предприниматель и основатель Figure Бретт Адкок поделился в Twitter подборкой питчей стартапов (на английском). Среди них — Archer Aviation, SoFi, Clover Health и другие.

Эти слайды принесли стартапам $15+ млрд инвестиций

слайд из презентации Archer Aviation для инвесторов

Скриншот: Archer Aviation

Презентации доступны бесплатно, без регистрации.

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Фото на обложке: Unsplash

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