Эти слайды принесли стартапам $15+ млрд инвестиций

Елена Лиханова
Предприниматель и основатель Figure Бретт Адкок поделился в Twitter подборкой питчей стартапов (на английском). Среди них — Archer Aviation, SoFi, Clover Health и другие.
Эти слайды принесли стартапам $15+ млрд инвестицийЕлена Лиханова
Скриншот: Archer Aviation
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Фото на обложке: Unsplash
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