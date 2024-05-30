Виды IT-консалтинга и кому необходимы услуги ИТ-консультанта

ИТ-консультанты хорошо разбираются сразу в двух направлениях: и бизнес, и информатика. И у такого сложного понятия нет установленных границ. В статье подробно узнаете, что это такое, какие есть основные виды и кому это вообще будет полезно.

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Что такое ИТ-консалтинг?

Это консультационные услуги в сфере IT. Они могут предоставляться от лица консалтинговых или IT-компаний и помогают эффективно использовать информационные технологии в бизнесе.

Важно: главная задача IT-консалтинга заключается во всестороннем анализе ИТ-инфраструктуры компании и построении сценария изменений. Задача консалтинга кроется не в сокращении затрат на информационные технологии, а в увеличении показателей от инвестиций, связанных с этой сферой. То есть по итогу заказчик хочет увидеть приобретенный опыт, знания, которые позже можно будет использовать для грамотного решения задач.

IT-консалтинг точно нужен компании, если она обладает одним из следующих признаков:

Стартап. В этом случае руководитель пока не знает, с какими трудностями он сможет столкнуться, на чем именно нужно сконцентрировать внимание, поэтому использование ИТ-консалтинга будет грамотным решением.

Когда компания только начала развиваться и не хватает навыков. Для роста компании нужно прибегать к продвижению личного бренда, созданию корпоративного сайта.

Руководители часто попадают в трудные ситуации, когда собираются масштабировать бизнес. В результате компания может столкнуться с кучей проблем.

Если компании понадобилось новое оборудование (те же компьютеры для сотрудников или дополнительное ПО) или у руководителя возникли вопросы в этой области, то грамотный консультант поможет в решении проблемы.

Необходимость в защите корпоративных данных.

ИТ-консультанты — команда специалистов, которые разбираются в технологиях и бизнесе. Они приходят на помощь, когда у самого заказчика не хватает знаний для решения какой-либо проблемы, которая связана со сферой информационных технологий. Кейсы таких специалистов обычно связаны и с IT, и с бизнесом одновременно.

Все рядовые задачи, которые связаны только с IT, могут быть решены и на аутсорсе. Например, для компании нужно написать код — эта задача может быть решена и без помощи специалиста. При этом таким специалистам нужно готовое техническое задание, по которому они будут ориентироваться. IT-консультанту ТЗ не нужно, он проводит подробный анализ.

Повышением рентабельности, формированием стратегии бизнеса ИТ-консультанты тоже не занимаются. Для решения этой проблемы можно обратиться и в обычную консалтинговую компанию. ИТ-консалтинг применяется только в случае, когда задействованы две сферы бизнеса: и IT, и сам бизнес.

Перед специалистом ставят цель, а он анализирует всю ситуацию, используя различные способы: обращается к целевой аудитории, смотрит на ситуацию с рынком, проводит анализ конкурентов.

Отличия ИТ-консалтинга от обычного

К обычным консалтинговым компаниям обращаются с различными вопросами, например, как увеличить прибыль, повысить рентабельность, что делать, если упали продажи.

ИТ-услуги внедряют решения, которые улучшают процессы и оптимизируют работу бизнеса. ИТ-консалтинг — стратегический совет по IT-инфраструктуре. Он поможет понять руководителю, какие изменения или улучшения нужны для достижения корпоративных целей.

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IT-консультанты объяснят, какое программное обеспечение нужно применить, как его развить, чтобы воспользоваться особенностями рынка и изменить положение компании в лучшую сторону. Иногда к ИТ-консалтингу приходят и компании IT, это объясняется тем, что они больше доверяют людям, которые разбираются в их сфере.

Основные виды ИТ-консалтинга

Первый уровень IT-консалтинга — аудит. Консультанты подробно анализируют состояние программ, продуктов, приложений и ищут слабые места, которые можно улучшить. Главная задача эксперта на этом этапе — проанализировать всю ситуацию и найти, что можно улучшить, а не внедрять изменения.

Консалтинг IT значительно отличается от ИТ-аудита, так как он предполагает достижение каких-то конечных результатов в компании. Условно консультантов можно разделить на две группы:

Специалисты консалтинга IT, которые дают рекомендации и прогнозы по всему предприятию. Консультанты, которые работают с информационными технологиями. Они оперативно помогут подобрать ПО, внедрят его и помогут интегрировать с корпоративными системами компании.

Перед тем как выбрать специалиста консалтинга IT, нужно определить, какой спектр задач на него будет возложен в процессе работы. И только после формирования целей можно подыскивать специалиста. Стоит понимать, что консультанты различаются и по сферам работы.

Запрос компании, которая нуждается в помощи IT-консультанта, может быть разным. Одни дают четкую задачу, например, подготовить ПО к масштабированию бизнеса, другие же используют менее конкретные формулировки. ИТ-консультант поможет советом, даст понять, в каком направлении двигаться бизнесу дальше.

Кому полезен ИТ-консалтинг и когда его использовать

К ИТ-консультантам нужно обращаться, когда компания работает в сфере информационных технологий. Так вам в любом случае помогут в решении задач. А если компания обычная, никак не связана со сферой консалтинга IT, то можно обратиться и в обычный консалтинг.

Разберем частые вопросы, с которыми приходят к IT-консультантам:

Для поиска новой точки роста . Наибольшую экспертность в этой области вам смогут дать IT-консультанты, если обратитесь в IT-консалтинг. Если компания не лидер в своем сегменте и хочет догнать конкурентов, то специалисты помогут понять, в каком направлении нужно развиваться и двигаться дальше.

. Наибольшую экспертность в этой области вам смогут дать IT-консультанты, если обратитесь в IT-консалтинг. Если компания не лидер в своем сегменте и хочет догнать конкурентов, то специалисты помогут понять, в каком направлении нужно развиваться и двигаться дальше. Выход на другой уровень рынка . Например, с регионального уровня на федеральный или международный. Вам помогут понять, на рынок какой страны лучше выйти и как адаптировать свое ПО для нее.

. Например, с регионального уровня на федеральный или международный. Вам помогут понять, на рынок какой страны лучше выйти и как адаптировать свое ПО для нее. Решение бизнес-задачи с помощью приложения или системы . В IT-консалтинге помогут подобрать верное решение.

. В IT-консалтинге помогут подобрать верное решение. Оценка рынка . Консультант поможет выяснить, какой процент рынка занимает ваша компания и как его увеличить.

. Консультант поможет выяснить, какой процент рынка занимает ваша компания и как его увеличить. Инвестиции. Чаще всего с таким запросом приходят именно в обычную консалтинговую компанию, но для решения задачи в IT-компании сможет разобраться ИТ-консультант. Это связано с тем, что специалисты в IT-консалтинге лучше разбираются в этой области, поэтому помогут понять, что нужно использовать. Оказывая услугу, консультанты в IT-консалтинге способны построить финансовую модель, по которой можно ориентироваться для описания траектории развития компании. Дополнительно могут быть размещены данные о компании на специальных ресурсах или же руководителю дадут контакты потенциальных инвесторов, которые готовы вложиться в бизнес.

Дорого ли обойдется IT-консалтинг?

Конечная цена будет зависеть от запроса, объема работы, качества компании IT-консалтинга и экспертности самого специалиста. Минимальная цена — 100 тыс. рублей.

За один раз довольно сложно выяснить, чего именно хочет компания, также специалисту нужно понять, какие инструменты нужно использовать, какой объем данных проанализировать.

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Иногда подходит и краткосрочный консалтинг, который позволяет быстро решить проблему. В других же случаях консультации могут затянуться надолго. Нужно будет время, чтобы найти подходящее решение для компании.

Обязанности IT-консультанта

ИТ-консультант готов изучать ПО компании и анализировать результаты. Специалист поможет создать новое программное обеспечение, внедрить его в компанию, по необходимости интегрировать с корпоративными системами. Также на плечах консультанта может лежать аудит — отдельный процесс, в ходе которого выявляются проблемы в компании.

ИТ-консультант грамотно анализирует рынок, сравнивает ситуацию компании с рынком и конкурентами и предлагает конкретные решения для этой проблемы. Могут выполняться и другие задачи, в зависимости от подготовки специалиста.

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Для качественной и грамотной работы специалиста от IT-консалтинга нужно выполнить подготовку, главное — поставить четкую цель для него. Например, цель — повысить продажи до максимума — довольно абстрактная, так как нет четких цифр.

Лучше конкретизировать, например, перевыполнить план и повысить продажи на 15% от текущих показателей. Так консультанту будет понятнее, и вы не будете иметь ложных представлений о том, как это будет выполняться.

IT-консалтинг — полезная процедура, которая поможет многим компаниям решить вопросы, которые связаны с этой областью. Главное — поставить ясную цель и быть готовыми к изменениям.

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