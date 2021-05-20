Как менеджер ресторана превратил ограбление в вирусную рекламу

В 2015 году грабители вынесли из ресторана в Лас-Вегасе две кассы. Менеджер смонтировал записи с камер и выложил их в интернет. Ролик стал вирусным и всего за неделю набрал миллион просмотров, а в ресторан начали приезжать посетители со всего города. Вот как это произошло.

Однажды Грег проснулся от сигнала. Он по привычке нажал кнопку будильника, но звук не прекращался. На часах было 03:33.

«Это сигнализация! — понял он. — Ресторан!»

Грег протер глаза, оделся и побежал к машине.

Еще до того, как он припарковался, он увидел заднюю дверь ресторана. Она лежала на траве и была разбита на части. Внутри не было признаков движения, и он зашел в Frijoles & Frescas Grilled Tacos и включил свет.

Обе кассы исчезли. Грег не мог удержаться от улыбки: денег в них не было. Он налил себе кофе и стал просматривать записи с четырех камер ресторана. На видео попали двое грабителей, которые ворвались в магазин и выскочили из него менее чем за пять минут.

«Я мог с тем же успехом превратить это в что-то, что вдохновит людей прийти и попробовать нашу еду», — подумал Грег.

Любительская реклама

Грег — непрофессиональный видеомонтажер и наскоро смонтировал ролик. На следующий день он уже разместил свое творение на YouTube.

Вот что у него получилось:

Видео было размещено 16 декабря 2015 года и распространялось быстрее, чем публикации Илона Маска о биткоинах. Всего за неделю оно набрало миллион просмотров. Люди со всего Лас-Вегаса приезжали в ресторан, чтобы понять, почему грабители так хотели в него попасть.

«Не думаю, что мы ожидали такой реакции, — рассказывал Грег CNN, — Это очень приятно и удивительно».

Контент без истории — просто информация

Представьте, что Грег опубликовал бы видео с камер с заголовком: «Нас ограбили! Пожалуйста, помогите нам компенсировать убытки, покупая наши тако». Никто не стал бы смотреть это, и уж тем более — что-то предпринимать.

Сама по себе информация никому не нужна. Людям важны эмоции, которые они испытывают из-за контента. Но многие маркетологи об этом забывают.

Вместо этого жалуются на низкую продолжительность внимания: «Люди больше не могут концентрироваться. Невозможно донести до них что-то, не говоря уж о вовлеченности».

Если это правда, почему мы можем все выходные смотреть Netflix, читать книги или сплетничать с друзьями по телефону?

Все дело в историях.

Они помогают установить эмоциональный контакт с аудиторией. Вы заметили, какое чувство испытали при просмотре видео Грега? Наверняка это было что-то вроде злости, веселья и напряжения. И это первая причина, почему мы обращаем внимание на истории.

Вторая причина в том, что истории дают нам возможность связаться с другими. Мы не знакомы с Грегом, но можем почувствовать к нему симпатию. Эта история заставила нас сопереживать ему. И эта эмоциональная связь провоцирует нас на действие — купить что-то, поделиться ссылкой или нажать кнопку «Подписаться».

В двух словах, маркетинг — это чувства, а чувства — это истории. Рассказывайте больше историй.

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