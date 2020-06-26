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Истории

Кипр или Португалия: в каких странах Европы легче всего получить вид на жительство

Истории
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Некоторые страны Европы предлагают вид на жительство в обмен на инвестиции или покупку недвижимости. Специально для Rusbase автор блога о путешествиях и эмиграции Visasam.ru Борис Соколов составил подборку самых дружественных стран для переезда. 

Кипр или Португалия: в каких странах Европы легче всего получить вид на жительство

Греция

Один из самых дешевых вариантов для переезда за инвестиции в ЕС и страны шенгенской зоны. Греция автоматически дает вид на жительство на пять лет при покупке недвижимости от €250 тысяч. Находиться в стране необязательно. 

Если проживать в стране не менее 183 дней в году в течение семи лет, можно подать заявку на ПМЖ, а потом и на гражданство.

Цены в Греции на 20-30% ниже, чем в развитых странах ЕС и шенгенской зоны. ВНЖ дает безвизовый въезд во все страны шенгенской зоны. 

Источник: Фотодженика

Кипр

Страна входит в Евросоюз. Получить вид на жительство (ВНЖ) можно при инвестициях или покупке недвижимости от €300 тысяч. Через пять лет проживания по ВНЖ можно претендовать на постоянный вид на жительство (ПМЖ), а затем и на гражданство Кипра. 

Преимущество Кипра — налоговые льготы. В стране отсутствует ряд налогов: на недвижимость, на дивиденды, от продажи ценных бумаг, на дарение и наследство.

Ставка подоходного налога на Кипре зависит от размера доходов. Если доход меньше €19,5 тысяч в год, ставка подоходного налога составляет 0%. 

Цены в среднем дешевле чем в других странах ЕС на 30%. На Кипре работает много русскоязычных компаний и специалистов, особенно в сфере IT. 

Болгария 

Оформить ВНЖ на год в Болгарии могут люди, которые получают пенсию в другой стране.

Размер пенсии не важен, но у заявителя на счету в банке Болгарии должна быть сумма, равная 12 минимальным болгарским пенсиям. На момент публикации статьи это примерно €1400 на человека. 

Еще ВНЖ в Болгарии можно получить за покупку недвижимости на сумму от €300 тысяч или при открытии бизнеса. Распространенный вариант — открытие представительства иностранной компании, которая должна быть зарегистрирована в Болгарской торгово-промышленной палате (БТПП). Регистрацией бизнеса занимаются юристы, собственник должен вести финансовую и налоговую отчетность.

Черногория

Россияне могут находиться без визы в Черногории в течение 90 дней летом и 30 дней зимой. 

Вид на жительство в Черногории можно получить при покупке недвижимости на любую сумму или открытии бизнеса

Если жить в стране 11 месяцев в году по ВНЖ, можно претендовать на постоянный вид на жительство. Через пять лет можно подавать на гражданство.

Еще гражданство можно получить за инвестиции на сумму от €350 тысяч. При инвестировании можно не отказываться от российского гражданства и иметь два паспорта. В других случаях двойное гражданство запрещено.

Черногория — кандидат на вступление в ЕС. Гражданство страны дает безвизовый въезд в страны шенгенской зоны. 

Цены в Черногории в 1.5-2 раза ниже, чем в странах ЕС и шенгенской зоны.

Источник: Фотодженика

Португалия

Вид на жительство в Португалии можно получить при покупке недвижимости на сумму от €350 тысяч. После пяти лет владения недвижимость можно продать. Еще получить вид на жительство можно через трудоустройство. Особенно в стране ценятся IT-специалисты. 

На ПМЖ в Португалии можно подать документы, если находиться в стране не меньше недели в году в течение пяти лет. Еще через год можно подать заявку на гражданство. Страна признает двойное гражданство. 

Одна из самых теплых стран Европы — в феврале температура может достигать 20-22 градусов.

ВНЖ дает безвизовый въезд во все страны шенгенской зоны. 

Источник: Фотодженика

Испания

Получить вид на жительство в Испании можно при покупке недвижимости на сумму от €500 тысяч. Через пять лет недвижимость можно продать, но ВНЖ останется. Покупатель недвижимости на любую сумму автоматически получает шенгенскую мультивизу на год, которая регулярно продлевается. 

Можно получить ВНЖ в Испании без права на работу. Для этого надо подтвердить регулярные доходы в других странах в течение трех лет — например, от бизнеса или сдачи недвижимости в аренду в России. 

Кроме того, необходим первоначальный взнос на счетах в Испании. Размер взноса — от €40 тысяч на семью из трех человек. 

Много выходцев из России живет в Аликанте и находящейся рядом Торревьехе. В Торревьехе небольшую студию можно купить от €30 тысяч.

Испания входит в ЕС и шенгенскую зону. ВНЖ дает безвизовый въезд во все страны шенгенской зоны. 

Фото на обложке: bagiuiani / Фотодженика

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