Россияне стали чаще интересоваться покупкой недвижимости в Турции

В 2021 году у россиян вырос интерес к покупке зарубежной недвижимости на 3,6% год к году. Однако это на 13,8% меньше, чем два года назад. Наиболее популярные направления — Турция, Болгария и Испания, на них приходится 49,4% запросов.

Покупатели также стали чаще интересоваться бонусами от покупки недвижимости в виде вида на жительства (ВНЖ) или паспорта, сообщил «Коммерсантъ».

Среди направлений, где есть возможность дистанционной покупки и получения гражданства или ВНЖ (Португалия, страны Карибского бассейна, Кипр, Греция),— около 70%, а по Италии, Великобритании, США — от 35% до 50%.

Спрос на Испанию за год сократился на 21% из-за сложностей с пересечением границы. Спрос на Грецию вырос на 107%, на Черногорию — на 134%, на Германию — на 153%, на Турцию — на 53%. В то же время Швейцария, Австрия, Канада и Латвия интересуют россиян меньше всего.

Эксперты Prian.ru отметили, что интерес россиян к покупке недвижимости в Турции вырос на фоне снижения стоимости лиры. Граждане стремятся заработать на разнице курсов, но такая нестабильность на практике чаще снижает активность квалифицированных инвесторов на рынке недвижимости. Эксперты подчеркнули, что покупать на падении рынка — хорошая идея, но здесь очень сложно предсказать, когда он вырастет вновь.

В Knight Frank рассчитывают, что в следующем году спрос на покупку зарубежной недвижимости со стороны россиян вырастет на 20% за счет полного открытия границ и реализации отложенного спроса.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: Unsplash