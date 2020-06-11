Volkswagen запустил новый проект для автомобильных стартапов
Volkswagen запустил новую платформу StartUp Rally, направленную на поиск инноваций в автоиндустрии. Лучшие стартапы смогут внедрить свой продукт и стать партнерами концерна. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе Volkswagen.
Платформа StartUp Rally предназначена для компаний с новыми продуктами, технологиями или сервисом для автоотрасли. Предлагается несколько основных направлений участия:
- новая мобильность;
- обработка данных и связь;
- логистика и транспортные услуги;
- бизнес-услуги и услуги поддержки;
- продажи и послепродажное обслуживание;
- индустрия 4.0.
Оценка заявки осуществляется экспертами Volkswagen в течение 20 дней. После этого успешные проекты могут быть представлены топ-менеджменту автоконцерна.
«Основная цель проекта — создать интерфейс между стартапами и устоявшейся автомобильной промышленностью», — комментирует генеральный директор «Фольксваген Груп Рус» Маркус Озегович.
На сегодняшний день «Фольксваген Груп Рус» объединяет в России работу семи марок концерна: легковые и коммерческие автомобили Volkswagen, Audi, Skoda, Bentley, Lamborghini, Ducati. В компании также отметили, что представители отобранных стартапов смогут пообщаться с экспертами рынка или стать партнерами указанных брендов.
Фото: Konstantin Yolshin / Shutterstock
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