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Истории

Volkswagen запустил новый проект для автомобильных стартапов

Истории
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Volkswagen запустил новую платформу StartUp Rally, направленную на поиск инноваций в автоиндустрии. Лучшие стартапы смогут внедрить свой продукт и стать партнерами концерна. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе Volkswagen.

Volkswagen запустил новый проект для автомобильных стартапов

Платформа StartUp Rally предназначена для компаний с новыми продуктами, технологиями или сервисом для автоотрасли. Предлагается несколько основных направлений участия:

  • новая мобильность;
  • обработка данных и связь;
  • логистика и транспортные услуги;
  • бизнес-услуги и услуги поддержки;
  • продажи и послепродажное обслуживание;
  • индустрия 4.0.

Оценка заявки осуществляется экспертами Volkswagen в течение 20 дней. После этого успешные проекты могут быть представлены топ-менеджменту автоконцерна.

«Основная цель проекта — создать интерфейс между стартапами и устоявшейся автомобильной промышленностью», — комментирует генеральный директор «Фольксваген Груп Рус» Маркус Озегович.

На сегодняшний день «Фольксваген Груп Рус» объединяет в России работу семи марок концерна: легковые и коммерческие автомобили Volkswagen, Audi, Skoda, Bentley, Lamborghini, Ducati. В компании также отметили, что представители отобранных стартапов смогут пообщаться с экспертами рынка или стать партнерами указанных брендов.

Фото: Konstantin Yolshin / Shutterstock

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