Volkswagen Tiguan: Лучшее — враг хорошего

Бестселлер немецкой марки Volkswagen — кроссовер Tiguan — даже после рестайлинга так и остался без столь любимого в наших широтах дизельного мотора. Зато у модели обновился «костюмчик» и появился целый список современных опций, которые, по мнению автороизводителя, сделают машину более конкурентоспособной и популярной.

Даже без этих изменений калужский «немец» считался едва ли не самым совершенным игроком среди одноклассников. Пропустив вперед лишь бюджетные «Ниву», Hyundai Creta и Renault Duster, Tiguan уверенно сокращал отрыв от своего главного конкурента — Toyota RAV4. Но в погоне за лучшим главное — не перейти грань, когда лучшее становится врагом хорошего. Поэтому мы решили проверить, все ли обновки пошли на пользу самому продаваемому кроссоверу марки. Чтобы ничего не упустить, для теста был выбран самый мощный Tiguan в максимальной комплектации — R-Line.

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Красота в деталях

Tiguan второго поколения получился настолько хорош собой, что не было смысла что-то быстро в нем менять. Дебют прошел на автосалоне во Франкфурте в 2015 году, а рестайлинговую модель показали лишь летом прошлого года.

Внешность рестайлингового Tiguan получилась удачной, автомобиль выглядит стильно и современно

Основным нововведением во внешности стала светодиодная оптика. Начальная комплектация Respect оснащается обычными рефлекторными фарами, а в топовых версиях кроссовера уже стоят IQ.Light. Благодаря интеллектуальному управлению световым пучком такие фары не слепят встречных водителей, но при этом выполняют свою работу на все 100% — освещенность объектов в темноте и при плохих погодных условиях отличная. Особенно эта обновка понравится тем, кто любит путешествовать и часто переезжает из города в город в ночи. Тем более, что автомобиль отлично подходит для дальних поездок, но об этом позже.

Оптика IQ.Light умеет подсвечивать повороты и переключать «ближний» и «дальний» свет

Кстати, фары у обновленного Tiguan в стиле восьмого «гольфа» — с диодной начинкой, задние фонари полностью диодные. Кроме этого, у рестайлингового автомобиля новые бамперы, также изменилась форма передних крыльев и капота, другая решетка радиатора с логотипом марки. Работы по улучшению коснулись и кормы машины: теперь название Tiguan написано более крупным хромированным шрифтом и размещено по центру пятой двери прямо под лого Volkswagen.

Как и у дорестайлинговой версии Tiguan, внешность модели в различных исполнениях и комплектациях будет отличаться. Тестовый автомобиль в топовой спортивной версии R-Line выгодно выделяется в потоке. На него засматриваются не только водители других марок, но и обладатели Tiguan. В этом варианте у машины более агрессивный аэродинамический обвес с другим бампером, накладками на порогах и спойлером на задней двери. На драйвовый характер машины намекают также 19-дюймовые колеса на красивых черных дисках.

Сенсорная революция

В салоне Tiguan случилась настоящая сенсорная революция. Именно так можно оценить изменения, которые получил обновленный кроссовер. У автомобиля новое рулевое колесо с сенсорными кнопками управления вместо обычных, мультимедийная система MIB3 последнего поколения, тоже без физических «крутилок» и клавиш — сенсорная, как вы уже поняли, и непривычный сенсорный блок настроек климата.

Салон внешне так и остался достаточно аскетичным, хотя многим нравится этот минимализм

Скорее всего, упор на сенсорное управление в компании решили сделать с расчетом на молодое поколение, которое уже не представляет свою жизнь без смартфона и привыкло к управлению «в один клик» по экрану, а не через кнопоки. И вот здесь, на мой взгляд, мы переходим через тонкую грань — от «лучшего» на вражескую сторону.

Одно из самых рискованных и необычных изменений в салоне — сенсорный климат-контроль

Я всегда приветствую любые нововведения и нестандартные решения, даже к «зеркалам-камерам» с экранами на Аudi E-tron я привыкла быстро и в конце теста спокойно ориентировалась по ним на дороге. Но совладать с сенсорным климатом мне так и не удалось. Кнопки и «крутилки» все же для меня понятнее. А здесь приходится отвлекаться от дороги и смотреть, насколько ты сделал поток воздуха теплее или холоднее. Потому что, если просто провести пальцем по дисплею, непонятно, в каком месте будет та нужная идеальная температура. К тому же я пару раз, проведя пальцем до максимальной температуры, умудрилась, убирая палец, увести регулировку обратно в холод. В общем, сенсорный климат-контроль — не моя тема.

Подогрев руля доступен уже в базе, а вот сенсорные кнопки вместо обычных — опция

Та же история с сенсорным управлением на руле. Во время перестроений и активной езды я периодически задевала клавишу обогрева руля — то включая, то выключая его. А когда играл любимый трек, я могла, отстукивая в такт пальцами по рулю, взять и нечаянно уменьшить звук. Так что, в моем случае физические кнопки все же удобнее. И это еще один камешек в огород «лучшее — враг хорошего».

Из стандартных плюсов: мультимедийная система есть уже в базовой версии — экран 6,5 дюйма, в более дорогих — 8 и 9,2 дюйма. Любая из систем поддерживает Android Auto и Apple Carplay. В нашем тестовом автомобиле вопросов к работе мультимедийки не было: хорошая графика, быстрый отклик, четкая работа. Еще в салоне можно настроить подсветку, в арсенале целых 30 цветов.

На выбор есть четыре режима вождения: «снег», «дорожный», «бездорожье», «бездорожье индивидуальный»

Эргономика, как всегда, на высоте, немцы все досконально продумали и сделали максимально удобным. На центральный тоннель сенсоры не распространились, здесь инженеры бренда разместили кнопку запуска двигателя, стояночного тормоза, автопарковки и кругового обзора, а также «шайбу» выбора режима движения.

Задний диван у новинки просторный, также есть регулировка по длине

Галерка лишилась откидных столиков, зато там появился порт для зарядки телефонов — USB-C. Вроде бы, и хорошо, но не у всех iPhone последних поколений, и мне старый USB-А очень бы пригодился. На мой взгляд, еще рано избавляться от таких портов. Но, благо, в автомобиле была еще и беспроводная зарядка, она и спасла ситуацию.

В остальном все по-прежнему. Удобные кресла, качественные материалы, выдержанный и узнаваемый стиль. Минимальный объем багажного отделения — 615 литров, максимальный — 1655 литров. Также есть двойной пол, докатка и электропривод двери.

Ничего нового

Что касается технической составляющей, турбодизель 2.0 TDI (150 л. с.) опять убрали из моторной линейки в России. Обновленный Volkswagen Tiguan остался без двигателя на тяжелом топливе. Бензиновые силовые агрегаты не изменились: 1,4 литра и 2,0 литра.

Машины в версии R-Line оснащают двухлитровой «турбочетверкой» мощностью 180 либо 220 лошадиных сил

Мощность первого — 125 л. с. и 150 л. с., второй выдает либо 180 л. с., либо 220 л. с. Коробки — 6-ступенчатая «механика», 6- и 7-ступенчатый «робот». Доступна как переднеприводная, так и полноприводная версии. В тестовом варианте был самый мощный мотор и, соответственно, 7-ступенчатая коробка передач.

Ощущения от комплектации R-Line с топовым двигателем на 220 «лошадок» самые приятные. Автомобиль быстрый, первую «сотню» набирает за 6,8 секунды, послушный и понятный. Рулится кроссовер почти по-легковому, руль точный и четкий — чуть больше двух оборотов от упора до упора. Tiguan охотно меняет направление и азартно пишет дугу. Если захочется поиграть, на провокацию тут же ответит система стабилизации. Ее нельзя полностью отключить, она лишь немного ослабляет контроль в спортивном режиме. Дорожный просвет у автомобиля от 191 до 201 мм в зависимости от версии.

Tiguan — чистюля: пороги защищены от грязи дверьми, а камера заднего вида оснащена омывателем

Если бы еще тестовый кроссовер не стоил больше 3,2 млн рублей, то вообще красота была бы. Понятно, что топовая версия Tiguan нацелена не на массовый выбор, ведь эту сумму можно потратить на машину уже другого класса. Но она определенно хороша.

Куда более логичным выглядит выбор в пользу мотора в 180 л. с. Разгон до 100 км/ч у него в пределах 8 секунд, неплохая динамика и расход топлива на уровне 9 литров, тогда как на R-Line у меня вышло около 12 литров.

Подводя итог, можно сказать, что обогнать Toyota у Tiguan, может, и не получится, больно сильные позиции у японского бренда в России, но остаться в топ-5 самых продаваемых кроссоверов есть все шансы. У модели приятная внешность, комфортный и напичканный электроникой салон, прекрасные ходовые характеристики и бодрые моторы, которые рестайлинг вовсе не затронул. Ну, и по соотношению цена/качество, за исключением самой дорогой комплектации, это по-прежнему одно из лучших предложений.

Полный видеообзор рестайлингового Volkswagen Tiguan смотрите в Instagram RB.ru.

Технические характеристики

Тип двигателя: бензиновый с турбонаддувом;

Объем двигателя (см³): 1984;

Максимальная мощность (л. с. при об./мин.): 220 (4500-6200);

Максимальный крутящий момент (Н*м при об./мин.): 350 (1500-4400);

Расход топлива город/трасса/смешанный (л): 12/ 7,7/ 9,2;

Тип привода: полный;

Коробка передач: 7DSG;

Дорожный просвет, мм: 191-201;

Объем топливного бака (л): 60;

Максимальная скорость (км/ч): 217;

Разгон 0–100 км/ч (с): 6,8.

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Фото: Volkswagen