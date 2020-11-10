Как вовремя отказаться от убыточного проекта

Один из сооснователей Imagine Easy Solutions Нил Тапария рассказывает, какой опыт вынес из ситуации, и как вовремя распознать провальный проект.

Компания Imagine Easy Solutions разрабатывает образовательные программы. Успех на старте побудил сооснователей запустить новый продукт, который оказался убыточным. Однако в него было вложено слишком много сил, и в результате от него отказались слишком поздно.

За последние несколько месяцев крупный и малый бизнес был вынужден адаптироваться и искать новые продукты и услуги, востребованные в мире после пандемии. Вопрос в том, как определить, какие из них будут недолговечны и когда настанет время отказаться от проекта, в который вложены время, деньги и энергия.

Ответы мы узнали на собственном горьком опыте. Несколько лет назад мы запустили свой первый стартап для учащихся. Через некоторое время школы начали запрашивать корпоративную версию программы, что вдохновило нас на создание нового продукта. Однако выяснилось, что несмотря на запросы покупателей, выручки было совсем недостаточно, чтобы поддерживать операции и содержать персонал. Три года спустя бизнес по-прежнему был убыточным.

Принять решение о закрытии проекта было сложно, ведь над ним работала половина сотрудников компании. В итоге нам пришлось от него отказаться, и единственное, о чем я сожалею, — что мы не сделали это раньше. Владельцу бизнеса стоит научиться определять, когда идея уже не сработает, и как этого избежать.

Установите четкие сроки

Для бизнеса разумно думать о новых областях развития. Чтобы оценивать их жизнеспособность, потребуется дисциплина.

Важно понимать, каких результатов вы хотите достичь и к какому сроку, даже если со временем цели могут измениться.

Работая над тем стартапом, мы должны были установить четкие сроки с конкретными целями по доходам и прибыльности. Этот временной лимит заставил бы нас действовать решительнее. Возможно, нам не стоило формировать отдел продаж, или так сильно раздувать его, а вместо этого использовать вовлекающий маркетинг, который требует меньше ресурсов. Или нам нужно было отказаться от этой идеи раньше, что приводит нас ко второму совету.

Рассмотрите альтернативные варианты

Иногда самый выгодный вариант — не запускать новые проекты, а инвестировать в существующие.

После быстрого роста на старте стартапы часто переходят в период медленного, постепенного роста. Так случилось и с нами, и мы не стали раздумывать, стоит ли вместо инвестиций в новый продукт искать способы удвоить или утроить уже действующий бизнес. Однако позже, когда мы сфокусировались на первоначальном продукте, выяснилось, что это возможно.

Примите свои чувства

Отказаться от проекта трудно, потому что мы думаем о тех, кто на нас работает. Это люди, которых мы уважаем, часть компании. Если мы их отпустим, то разрушим культуру, над созданием которой так упорно трудились.

Когда мы подсчитали цифры, то поняли, что тратим деньги на сохранение рабочих мест, тогда как могли бы вложить их в наш основной бизнес и создать новые возможности для людей, которых пытаемся защитить.

Эмоции важны, но не стоит руководствоваться только ими. Возможно, в краткосрочной перспективе решение будет трудным, но подумайте, что это сделает вас ближе к долгосрочной цели.

Будьте открыты для новых возможностей

Несмотря на то, что это было болезненно, этот опыт повлиял на мое отношение к любому новому бизнесу, продукту или сотрудничеству.

Старайтесь не тратить месяцы на разработку идеи — ищите простые и быстрые способы ее протестировать.

Прежде чем начать крупную маркетинговую кампанию, в качестве теста можно разместить несколько платных объявлений на Facebook. Вместо того чтобы создавать новый продукт, можно разместить макет функции на сайте и посмотреть, сколько пользователей будет с ней взаимодействовать.

Это может многому научить вас. Если ваша идея потерпит неудачу, это хорошо — можно переключиться на следующую или ее итерацию. Вы можете уверенно двигаться дальше, зная, что сэкономили при этом массу времени и денег.

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Фото на обложке: Air Images / Shutterstock