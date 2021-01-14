Почему Waymo отказалась называть свои автомобили «самоуправляемыми»

Компания Waymo больше не будет использовать термин «самоуправляемый» для описания технологии, которую она разрабатывает более десяти лет. Теперь она будет называться «автономной». Это решение вызвало противоречивые отзывы со стороны других представителей индустрии. Тем не менее путаница в используемых терминах является давней проблемой зарождающейся отрасли.

Дочерняя компания холдинга Alphabet утверждает, что новое название позволит прояснить, на что именно способна технология. Этот шаг также рассматривается как попытка отделиться от формулировки «полная самоуправляемость», с помощью которой Tesla описывает свою продвинутую систему помощи водителю.

«В прошлом году мы поняли, насколько важен язык, и осознали, что такие термины, как "самоуправляемый автомобиль", неверно описывают разработки производителей, подобных Waymo», — написала компания в своем блоге.

По словам Waymo, ее автомобили не ездят сами, а лишь автоматизируют процесс управления, поэтому формулировка «автономное вождение» будет более корректной. Компания считает, что смешение терминов, описывающих совершенно разные разработки, такие как продвинутые системы помощи водителю и технология автономного вождения, может серьезно повлиять на безопасность дорожного движения. Причина в том, что люди часто переоценивают возможности функций-помощников в управлении автомобилем.

Как отреагировала индустрия

Другие производители электромобилей рассматривают решение Waymo как призыв к действию. И хотя компании согласны с тем, что нужно установить точные термины и просвещать общественность, не все поддержали выбранное название.

Несколько инсайдеров и основателей отрасли задумываются над тем, не приведет ли решение Waymo к непреднамеренной передаче этого термина Tesla. Другие посчитали, что усилия лучше направить на средства обучения.

«Мы продолжим рассказывать общественности о преимуществах технологии с помощью языка, демонстрирующего четкое различие между разработками, которые управляют грузовиком или автомобилем, и теми, что лишь помогают водителю, — заявил CEO Aurora Крис Урмсон. — Мы считаем, что вместо того, чтобы менять название, основываясь на вводящих в заблуждение маркетинговых приемах других компаний, индустрии нужно выработать четкий язык для определения создаваемых технологий».

Реакция на решение Waymo говорит о признании положения, которое компания занимает в индустрии. Бывший проект Google является одним из лидеров по разработке коммерческих автономных автомобилей. Его действия имеют вес и влияние в зарождающейся отрасли.

В рамках нововведения Waymo также изменила название своей образовательной программы с Let’s Talk Self-Driving на Let’s Talk Autonomous Driving. Компания считает, что рекламирование и продажа автомобилей с продвинутыми системами помощи водителю как самоуправляемых и полуавтономных создает путаницу.

Waymo так и не указала, что одним из факторов смены названия стали действия Tesla. Тем не менее ряд автомобильных компаний и организаций по вопросам безопасности, а также производителей электромобилей, уже высказали критику по поводу использования Tesla таких терминов, как «автопилот» и «полностью самоуправляемый».

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Waymo приводит исследование, в котором было обнаружено, что водители, управляющие машинами, грузовиками и внедорожниками, рекламируемыми как самоуправляемые, не понимают ограниченных возможностей технологии. Это может привести к неправильному использованию. Компания упомянула опрос 2019 года, половина респондентов которого была уверена в том, что функция помощи водителю позволяет управлять автомобилем без рук. На деле же для корректной работы этих систем руки водителя должны постоянно находиться на руле.

Как компании пытаются устранить терминологическую путаницу

Способ описания технологии, которая позволяет автомобилю передвигаться без помощи человека, вызывал вопросы и путаницу многие годы. В течение десятилетия такие термины, как «автономный», «автоматизированное вождение», «беспилотный» и «самоуправляемый» использовались как синонимы. Временами некоторые из них пропадали, а затем снова становились популярны.

«Полностью автономное вождение» — еще одна новинка в терминологии индустрии. Даже Waymo несколько раз упоминает слова «автономный» и «полностью автономный» в своем объявлении о решении отказаться от вызывающей заблуждение формулировки.

Термин «самоуправляемый» активно используется компаниями, которые занимаются разработкой и продажей технологии для беспилотных автомобилей. Другие лидеры индустрии — Argo AI, Aurora, Cruise, Motional, Nuro и Voyage — с его помощью описывают свою деятельность. Zoox, пожалуй, единственный, кто называет свои разработки «автономными».

Некоторые компании прибегают к иному подходу. Например, в ноябре 2019 года Argo AI, доля владения которой принадлежит Ford и VW, запустила обучающий подкаст. На данный момент вышло уже около трех десятков эпизодов. Помимо этого, компания запустила Ground Truth — сторителлинг-платформу, позволяющую погрузиться в процесс разработки технологии автономного вождения.

«Поскольку самоуправляемые автомобили привлекают много шумихи и спекуляций, людям нужно место, где они смогут получить реалистичное понимание этой революционной технологии и узнать, как она однажды повлияет на их жизнь», — рассказал сооснователь и CEO Argo AI Брайан Салекски. По его словам, Ground Truth будет рассказывать не только о самой технологии, но и о работающих над ней людях и городах, в которых она реализуется, а также о ее возможностях для бизнеса.

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