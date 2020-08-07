Илон Маск объяснил, почему не собирается менять название «Автопилота» Tesla
Генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что изменение названия для системы полуавтоматического управления Tesla не улучшит безопасность вождения. Об этом Маск сообщил в своем интервью для Automotive News.
ПО для помощи водителю Tesla называется «Автопилот». Отмечается, что с его использованием было связано несколько автомобильных аварий в том числе со смертельными случаями. Эксперты и правительственные агентства безопасности указывают, что название ПО вводит в заблуждение водителей Tesla.
Илон Маск опроверг данное предположение. Он пояснил, что водители понимают функцию «Автопилота» и ее возможности.
«Если что-то идет не так с "Автопилотом", то это потому, что кто-то злоупотребляет им и использует его прямо вопреки инструкции», — комментирует Маск.
Национальное управление безопасности и дорожного движения США расследует роль «Автопилота» в 13 авариях с 2016 года. По меньшей мере три из них привели к летальному исходу.
В настоящее время «Автопилот» может поддерживать скорость на шоссе и управлять полосой движения. Tesla ставит перед собой цель совершенствования ПО до «полного самостоятельного вождения».
Фото: canadianPhotographer56 / Shutterstock
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