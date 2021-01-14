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Опасный дефект: Tesla попросили отозвать 158 тысяч автомобилей

Новости
Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

Национальное управление США по безопасности движения (NHTSA) потребовало от компании Tesla отозвать почти 158 тысяч электрокаров из-за неисправного оборудования. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на письмо регулятора.

Опасный дефект: Tesla попросили отозвать 158 тысяч автомобилей

Проблемы были обнаружены в работе главного блока управления Media Control Unit. После того, как на блоках некоторых автомобилей закончилась память (её заполнение происходит в среднем через 5-6 лет, уточняет NHTSA), начались сбои с резервной камерой, настройками обогрева, системой автопилота и сигналами поворота.

Отозвать необходимо автомобили Model S (2012–2018 годов) и Model X (2016–2018 годов) с установленным устройством флэш-памяти NVIDIA. В компании Tesla информацию пока не комментируют. Американские СМИ подчеркивают, что регулятор редко применяет подобные меры.

В прошлом году Tesla поставила покупателям 499 550 электромобилей (не выполнила свой план на 450 машин). Самыми продаваемыми стали бюджетные Model 3 и Model Y, их купили 442,5 тысяч штук. Обладателями более дорогих Model S и Model X в 2020 году стали около 57 тысяч покупателей.

Ранее NHTSA провело расследование инцидентов внезапного ускорения электромобилей Tesla.

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Фото: Jonathan Weiss / Shutterstock

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