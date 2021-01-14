Опасный дефект: Tesla попросили отозвать 158 тысяч автомобилей

Национальное управление США по безопасности движения (NHTSA) потребовало от компании Tesla отозвать почти 158 тысяч электрокаров из-за неисправного оборудования. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на письмо регулятора.

Проблемы были обнаружены в работе главного блока управления Media Control Unit. После того, как на блоках некоторых автомобилей закончилась память (её заполнение происходит в среднем через 5-6 лет, уточняет NHTSA), начались сбои с резервной камерой, настройками обогрева, системой автопилота и сигналами поворота.

Отозвать необходимо автомобили Model S (2012–2018 годов) и Model X (2016–2018 годов) с установленным устройством флэш-памяти NVIDIA. В компании Tesla информацию пока не комментируют. Американские СМИ подчеркивают, что регулятор редко применяет подобные меры.

В прошлом году Tesla поставила покупателям 499 550 электромобилей (не выполнила свой план на 450 машин). Самыми продаваемыми стали бюджетные Model 3 и Model Y, их купили 442,5 тысяч штук. Обладателями более дорогих Model S и Model X в 2020 году стали около 57 тысяч покупателей.

Ранее NHTSA провело расследование инцидентов внезапного ускорения электромобилей Tesla.

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