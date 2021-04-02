Пять привычек выходного дня, которые помогут добиться результатов

Во время пандемии привычный нам распорядок был нарушен. Границы между работой и личной жизнью оказались настолько размыты, что выходные потеряли свое значение. Однако в этих условиях еще важнее поддерживать рутину. Конец недели — отличное время для планирования и расстановки приоритетов. В этом помогут эти пять привычек.

Подготовить план и график работы над ним

Большинство людей предпочитают посвящать выходные отдыху или развлечениям. Коуч и писатель Джули Делукка-Коллинс советует использовать это время рационально.

«Много лет я предпочитала быть спонтанной, но без планирования и понимания, что ждет меня впереди, я теряю гибкость, — говорит она. — Недостаток планирования был причиной, по которой я выбивалась из ритма, и мне приходилось делать то, к чему я не готовилась».

Она рекомендует формулировать цели и продумывать, сколько времени на них потребуется. Например, чтобы написать книгу, стоит выделить по часу в субботу и воскресенье на вычитку и редактуру.

Пересматривать свои цели

Важно помнить о своих приоритетах и о том, почему они так важны. Многие из нас ставят перед собой цели, но не все возвращаются к ним, чтобы оценить прогресс. В результате цель просто теряет актуальность.

«Создавая цели, мы понимаем, чего хотим достичь, и представляем как это будет, — отмечает автор. — Если не запланировать их пересмотр, в ваши планы постоянно будет что-то вмешиваться».

Если перед вами стоит слишком амбициозная задача, стоит установить промежуточные цели. По выходным оценивайте прогресс.

Создать иллюзию контроля

Чтобы достичь цели, нужно время и постоянство. Один из лучших способов сохранить мотивацию — поделиться планами с другими.

Американское общество профессионального обучения и развития выяснило, что если рассказать кому-то о своей цели, то шанс достичь ее составит 65%. Делукка-Коллинс предлагает выбрать для этого супруга, надежного друга или нескольких друзей, сообщить им о планах и объяснить, почему они так важны.

Смотреть в будущее

Это может послужить дополнительным источником мотивации. В пятницу попробуйте спросить себя: «Как я хочу чувствовать себя после выходных?».

Таким образом будет легче сохранять контроль. «Определите три приоритета, которые помогут достичь цели. Представьте, что выходные заканчиваются, и вы подводите итоги. Это упражнение поможет выработать чувство гордости из-за выполненных планов», — советует коуч.

Искать способы совершенствоваться

Далеко не каждая неделя будет успешной, но то, что выходит из-под контроля, может дать нам ценные уроки. В конце выходных постарайтесь проанализировать, как они прошли, и определите, что стоило бы изменить.

«Чем больше мы учимся на своих ошибках и растем, тем выше шансы достичь целей, — отмечает эксперт. — Неудача — отличный учитель».

Делукка-Коллинс утверждает: получив контроль над выходными, можно изменить мышление.

«Принято считать, что рабочие дни — это борьба, и нам нужно от нее отдохнуть, — говорит она. Поэтому мы ничего не планируем. Но из-за этого в наше расписание вмешивается кто-то другой. В воскресенье вечером нас охватывает ужас при мысли о работе, потому что мы не строим планы. Используйте выходные осознанно, и сможете придерживаться своих целей».

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