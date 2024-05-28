Какую отчетность сдавать ООО в 2024 году?

В 2024 году каждое Общество с ограниченной ответственностью обязано предоставлять налоговым органам и государственным инстанциям установленную отчетность. Отчетность ООО в 2024 году включает в себя множество форм и документов, которые нужно сдавать в строго определенные сроки. Важно понимать, что отчетность ООО на УСН имеет свои особенности и отличается от стандартной системы налогообложения. Кроме того, ООО отчетность за год охватывает не только финансовые показатели, но и бухгалтерские отчеты, декларации и другие обязательные формы. В этой статье узнаете, как сдавать отчетность ООО в 2024 году, как подается налоговая отчетность ООО и как правильно ее подавать, чтобы избежать штрафов и проблем с налоговыми органами.

Содержание

Отчетность ООО по сотрудникам

Любое ООО обязано сдавать отчетность по сотрудникам. Количество отчетов одинаково для всех компаний, независимо от их размера, будь то крупная фирма или стартап с одним сотрудником.

При этом с работником должен быть заключен трудовой договор или договор гражданско-правового характера (ГПХ).

Отчет в налоговую службу (ФНС) Отчет в социальный фонд (СФР) вид периодичность отчета вид периодичность отчета 6-НДФЛ раз в квартал ЕФС-1, раздел 1 - при приеме, увольнении, переводе и т.д. следующий рабочий день после события Расчет страховых взносов (РСВ) раз в квартал ЕФС-1, раздел 2 - страховые взносы, если предусмотрены договором раз в квартал Персонифицированные сведения о физлицах (ПСФ) раз в месяц ЕФС-1 льготный стаж раз в год

Отчет по форме ЕФС-1 появился в 2024 году вместо устаревшего бланка С3В-СТАЖ.

Отчеты ООО каждый месяц

вид периодичность отчета НДФЛ 25 числа текущего и 3 числа последующего месяца Персонифицированные сведения о физлицах (ПСФ) За первый и второй месяц квартала. До 25 числа месяца, следующего за отчетным Уведомление о списаниях с единого налогового счета (ЕСН) страховых взносов За первый и второй месяц каждого квартала. До 25 числа месяца уплаты налога

С 2024 года отчеты по НДФЛ нужно сдавать два раза в месяц, то есть 24 раза в год вместо 13. Компания должна сдавать НДФЛ 3 и 25 числа каждого месяца.

Отчеты ООО каждый квартал

Каждое ООО должно регулярно подавать квартальные отчеты. Вот основные из них:

6-НДФЛ : отчет по удержанному и уплаченному НДФЛ.

: отчет по удержанному и уплаченному НДФЛ. Расчет страховых взносов (РСВ) : расчет по взносам на обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование.

: расчет по взносам на обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование. Уведомление о списании с единого налогового счета (ЕНС): о начисленных налогах и взносах.

К примеру, ООО сдает 6-НДФЛ за первый квартал до 25 апреля, РСВ до 30 апреля и уведомление о списании с ЕНС до 25 апреля.

Отчеты ООО каждый год

Ежегодно ООО должны подавать:

бухгалтерский баланс,

отчет о расходах и доходах,

отчет о движении денежных средств,

пояснительная записка,

декларацию по налогу на прибыль.

К примеру, сдать отчетность ООО по годовым отчетам нужно за 2024 год до 31 марта 2025 года. Утверждение отчетности ООО обычно происходит не раньше двух месяцев после окончания года.

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Нулевые отчеты ООО

Нулевая отчетность ООО подразумевает, что нужно сдавать:

нулевую декларацию по налогу на прибыль,

нулевую декларацию по НДС,

нулевую бухгалтерскую отчетность.

Бухгалтерская отчетность

Все ООО сдавать следующую отчетность:

бухгалтерский баланс,

отчет о финансовых результатах,

отчет о движении денежных средств,

пояснительную записку.

К примеру, финансовая отчетность ООО за 2024 год должна быть сдана до 31 марта 2025 года.

Статистическая отчетность

ООО обязаны сдавать статистическую отчетность в Росстат:

Форма П-4 : ежемесячный отчет о численности и заработной плате.

: ежемесячный отчет о численности и заработной плате. Форма П-5 : ежеквартальный отчет о финансово-хозяйственной деятельности.

: ежеквартальный отчет о финансово-хозяйственной деятельности. Форма 1-предприятие: ежегодный отчет о деятельности компании.

Компания должна сдать форму П-4 за январь до 15 февраля, форму П-5 за первый квартал до 30 апреля и форму 1-предприятие за 2024 год до 31 марта 2025 года.

Отчетность ООО по используемой системе налогообложения

Сдача отчетности ООО зависит от системы налогообложения:

ОСН : общая система налогообложения.

: общая система налогообложения. УСН : упрощенная система налогообложения.

: упрощенная система налогообложения. АУСН : автоматизированная упрощенная система налогообложения.

: автоматизированная упрощенная система налогообложения. ЕСХН: единый сельскохозяйственный налог.

Компания на ОСН должна подавать декларацию по налогу на прибыль ежеквартально и декларацию по НДС ежеквартально.

Отчетность ООО на ОСН

Компании на ОСН должны подавать:

отчет о прибыли,

отчет о налоге на добавленную стоимость,

финансовые отчеты.

Например, компания должна отправить декларацию по налогу на прибыль за первый квартал до 25 апреля и декларацию по НДС до 25 июля.

Отчетность ООО на ОСН, каждый квартал

Ежеквартальная отчетность на ОСН включает:

декларацию по налогу на прибыль,

декларацию по НДС.

Каждое ООО должно сдавать квартальные декларации за первый квартал до 25 апреля.

Отчетность ООО на ОСН, каждый год

Годовая отчетность ООО на ОСН включает:

бухгалтерский баланс,

отчет о финансовых результатах,

отчет о движении денежных средств.

ООО должно сдавать годовую бухгалтерскую отчетность за 2024 год до 31 марта 2025 года.

Единая упрощенная налоговая декларация

ООО, которое не работает, может подать единую упрощенную налоговую декларацию раз в год, например, нужно сдать единую упрощенную налоговую декларацию за 2024 год до 31 марта 2025 года.

Отчетность нулевого ООО, каждый квартал

Компаниям без деятельности в 2024 году нужно сдавать нулевые отчеты каждый квартал, в них входит:

нулевая декларация по налогу на прибыль,

нулевая декларация по НДС.

Отчетность ООО на УСН

После завершения финансового года, ООО должно составить отчетность по результатам своей работы, учитывая требования законодательства. Сдача отчетности ООО на УСН включает налоговую декларацию о доходах и расходах по УСН. ООО отчетность год нужно сдать до 31 марта 2025 года.

Сдача нулевой отчетности ООО на УСН включает:

Упрощенную декларацию: отчет о доходах и расходах.

Отчетность ООО на УСН в 2024 году нужно сдать до 31 марта 2025 года.

Сдача дополнительной отчетности по налогам

Если ООО владеет имуществом или транспортными средствами, оно обязано сдавать:

декларацию по налогу на имущество,

декларацию по транспортному налогу.

Отчетность при работе с компаниями из ЕАЭС, каждый месяц

Если ООО ведет торговлю с компаниями из Евразийского экономического союза, оно обязано подавать:

Декларацию по НДС на товары из стран ЕАЭС : ежемесячно.

: ежемесячно. Отчетность по взаимной торговле (СФТ): ежемесячно.

Отчетность налоговых агентов по НДС

Если ООО является налоговым агентом по НДС, оно обязано ежеквартально подавать:

Декларацию по НДС : с указанием удержанных и перечисленных сумм НДС

: с указанием удержанных и перечисленных сумм НДС Отчетность по НДС: по сделкам с нерезидентами.

Отчетность при торговле подакцизными товарами, каждый месяц

Если ООО торгует подакцизными товарами (алкоголь, табак, нефтепродукты), оно обязано подавать отчеты в следующие сроки:

Декларацию по акцизам : ежемесячно.

: ежемесячно. Отчетность по объемам реализации подакцизных товаров: ежемесячно.

Отчетность по имущественным налогам, каждый квартал

Компании, владеющие недвижимостью или транспортными средствами, обязаны подавать:

Декларацию по налогу на имущество : ежеквартально.

: ежеквартально. Декларацию по транспортному налогу: ежеквартально (иногда ежегодно).

Своевременная отчетность позволяет избежать штрафов и санкций. Важно помнить, что отчеты нужно подавать не только в налоговые органы, но и в другие контролирующие инстанции, такие как Социальный фонд и Росстат. Почему важно сдавать отчетность:

Невыполнение обязательств по отчетности может привести к административной ответственности, штрафам и санкциям. В некоторых случаях это может стать причиной блокировки счетов или приостановления работы компании. Регулярная и корректная отчетность позволяет создать прозрачную финансовую картину деятельности компании, что важно для инвесторов, партнеров и контрагентов. Корректная отчетность предоставляет руководству точную информацию о финансовом состоянии компании. Своевременная отчетность улучшает кредитный рейтинг компании. Компании, которые соблюдают требования по отчетности, пользуются большим доверием со стороны контрагентов и клиентов, что положительно сказывается на деловой репутации.

Основные типы и сроки сдачи отчетности ООО в 2024 году:

По сотрудникам . ЕФС-1, РСВ, 6-НДФЛ. ООО должно подавать отчеты по сотрудникам за январь 2024 года до 25 февраля.

. ЕФС-1, РСВ, 6-НДФЛ. ООО должно подавать отчеты по сотрудникам за январь 2024 года до 25 февраля. Ежемесячные отчеты . ЕФС-1, сведения о застрахованных лицах, НДФЛ, ПСФ, уведомление о списаниях с ЕСН страховых взносов.

. ЕФС-1, сведения о застрахованных лицах, НДФЛ, ПСФ, уведомление о списаниях с ЕСН страховых взносов. Квартальные отчеты . РСВ, 6-НДФЛ, уведомления о списании с ЕНС имущественных налогов, ЕФС-1 (разделы 2 и 3).

. РСВ, 6-НДФЛ, уведомления о списании с ЕНС имущественных налогов, ЕФС-1 (разделы 2 и 3). Годовые отчеты . Бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, декларация по налогу на прибыль, 6-НДФЛ, годовая расчетная ведомость по страховым взносам.

. Бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, декларация по налогу на прибыль, 6-НДФЛ, годовая расчетная ведомость по страховым взносам. Нулевые отчеты . Нулевая декларация по налогу на прибыль, НДС, бухгалтерская отчетность ООО.

. Нулевая декларация по налогу на прибыль, НДС, бухгалтерская отчетность ООО. Бухгалтерская отчетность . Баланс, отчет о финансовых результатах, отчет о движении денежных средств, пояснительная записка.

. Баланс, отчет о финансовых результатах, отчет о движении денежных средств, пояснительная записка. Статистическая отчетность . Формы П-4, П-5, 1-предприятие.

. Формы П-4, П-5, 1-предприятие. По системе налогообложения . ОСНО, УСН, АУСН, ЕСХН.

. ОСНО, УСН, АУСН, ЕСХН. Единая упрощенная налоговая декларация .

. Дополнительная отчетность по имуществу .

. При работе с ЕАЭС . Декларация по НДС, отчетность по взаимной торговле.

. Декларация по НДС, отчетность по взаимной торговле. Налоговых агентов по НДС . Например, ООО должно подавать отчетность по НДС за сделки с нерезидентами за первый квартал до 25 апреля.

. Например, ООО должно подавать отчетность по НДС за сделки с нерезидентами за первый квартал до 25 апреля. Декларация по акцизам .

. Налоги на имущество и транспорт.

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