Как реагировать на просьбу о повышении зарплаты

Если ценность сотрудника сопоставима с его зарплатными ожиданиями или превосходит их, воспользуйтесь этими рекомендациями. Они помогут избежать негатива и вдохновить сотрудника.

«Можно повысить мне зарплату?» — один из самых страшных вопросов для руководителя. Часто проблема не в том, что он не хочет вознаграждать сотрудников за добросовестный труд. Тема заработной платы остается непростой для обсуждения, а начальник не всегда контролирует этот вопрос.

Правило 1: Будьте готовы

«Конечно, мы можем это обсудить»

Прежде чем обсуждать с сотрудником заработную плату, убедитесь, что у вас есть четкое представление о подходе вашей компании к компенсации.

Например, платит ли ваша организация на уровне рынка, выше или ниже? Насколько это применимо к функциям и людям, которыми вы руководите? Когда и как часто обычно повышают зарплату? Известен ли вам допустимый диапазон зарплат?

Правило 2: Будьте открыты

«Хорошо, что мы это обсуждаем. Для меня важно знать, что вы чувствуете, что вас ценят, и я знаю, что заработная плата на это влияет»

Эти простые слова продемонстрируют эмпатию и будут способствовать укреплению отношений с сотрудником. Кроме того, это создает психологически безопасную ситуацию.

Согласно исследованиям Google, такой подход приносит значительные преимущества: психологическая безопасность названа главным фактором, необходимым для высокоэффективных команд. Среди прочих важных факторов выделяют надежность, структуру и ясность, смысл и вклад в общее дело.

Правило 3: Будьте честны

«Я знаю, что это не полностью в моей власти, но я буду вас поддерживать»

Для руководителя очень важно использовать свои полномочия, чтобы помогать в продвижении сотрудникам. Это отличается от роли ментора: поскольку требует не просто делиться советами, но и продвигать сотрудника в разговорах с окружающими. Кроме того, так можно укрепить доверие, к которому вы стремились.

Необходимо также проявить честность, рассказывая, почему повышение зарплаты не зависит исключительно от воли руководителя или от результатов сотрудника.

Открыто расскажите, как устроен процесс оплаты в компании (см. Правило 1: Будьте готовы).

Сообщите о доступных возможностях получить прибавку.

Напомните сотруднику о его роли в компании и допустимом диапазоне оплаты.

Это положительно скажется на уверенности и мотивации, а также поможет сотруднику лучше справляться с ежедневными обязанностями.

Правило 4: Проявите понимание

«Я знаю, что разговор о деньгах — не самая легкая тема. Как я могу помочь?»

Как правило, на рабочем месте интроверты медленнее продвигаются по карьерной лестнице, получают меньше внимания и даже денег. Хороший руководитель помогает устранить этот пробел и предоставляет все необходимые данные, которые помогают лучше разобраться в системе оплаты труда и позиции на переговорах.

Например, сотрудники могут найти основную информацию о заработной плате, основанную на названии должности и местоположении, или ознакомиться с результатами опросника об оплате труда внутри компании. Такие инструменты не только позволяют больше узнать о конкретных должностях, но и рекомендуют навыки, которые могут положительно повлиять на зарплату.

Достижение полной прозрачности оплаты труда в компании — это масштабное изменение, которое пугает многие организации и руководителей. Пока этот день не наступил, поощряйте сотрудников самостоятельно проводить исследования.

Помните: путь к успешному обсуждению такой непростой темы, как зарплата, начинается с подготовки и работы над собственной уверенностью. Если вы дочитали до этого места, скорее всего, вы уже установили достаточный уровень доверия с сотрудниками. Они знают, что могут рассчитывать на вас, прислушаетесь к их сомнениям и дадите ценный совет. Все это подтверждает, что их работа имеет значение, а компания ценит их вклад, и все это приводит к повышению производительности.

Как только член вашей команды достигнет желаемого уровня, не забудьте поздравить его — ведь хорошая работа принесла ему финансовое вознаграждение — и себя — ведь вы помогли ему в этом непростом вопросе.

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