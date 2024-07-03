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Истории

Как восстановить удаленные сообщения в WhatsApp

Истории
Елена Лиханова
Елена Лиханова

Старший редактор RB.RU

Елена Лиханова

WhatsApp — один из самых популярных мессенджеров для личных и профессиональных коммуникаций. Тем обиднее потерять доступ к важным сообщениям, которые были удалены по ошибке. К счастью, есть несколько способ вернуть переписку.

Как восстановить удаленные сообщения в WhatsApp
  1. Истории

Содержание

Восстановите переписку в WhatsApp на Android при помощи Google Диска

Для устройств на Андроид WhatsApp предлагает удобную функцию – сохранить архив чатов на Google Диске, чтобы восстановить их позже при переустановке приложения.

Вот как восстановить переписку:

  1. Откройте WhatsApp, нажмите на три точки в правом верхнем углу и выберите «Настройки».
  2. Перейдите в «Чаты».
  3. Пролистайте настройки вниз и выберите «Резервная копия чатов».
  4. Проверьте дату и время последнего резервного копирования.
  5. Удалить WhatsApp с телефона и установите его на устройство из Google Play.
  6. Откройте WhatsApp, подтвердите номер телефона и следуйте инструкциям на экране.
  7. Наконец, нажмите «Восстановить», чтобы вернуть доступ к переписке и медиафайлам.

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Восстановите переписку в WhatsApp на Android через локальное хранилище

Приложение также создает локальный бэкап на устройстве. Как правило, он хранится 7 дней.

Вот как восстановить сообщения через местный бэкап:

  1. Откройте приложение «Проводник» и перейдите в папку с данными WhatsApp (обычно располагается по адресу /sdcard/WhatsApp/Databases).
  2. Переименуйте файл с резервной копией, который хотите восстановить, из msgstore-ГГГГ-ММ-ДД.1.db.crypt14 в msgstore.db.crypt14. Убедитесь, что дата соответствует тому файлу, который требуется восстановить.
  3. Удалите WhatsApp и установите его на устройство из Google Play.
  4. Откройте WhatsApp, подтвердите номер телефона и нажмите «Восстановить».
  5. После восстановления нажмите «Далее», чтобы завершить настройку приложения.

Восстановите удаленные сообщения в WhatsApp на iPhone с iCloud

Приложение WhatsApp позволяет хранить переписку на iCloud и восстанавливать их позже при переустановке приложения. Однако делать бэкап придется вручную.

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Вот как восстановить переписку на айфоне:

  1. Убедитесь, что на гаджете есть резервная копия. Как правило, они расположены по адресу: WhatsApp > Настройки > Чаты > Резервная копия чатов. Не нажимайте «Создать резервную копию», иначе текущие чаты заменят предыдущую копию и вы не сможете восстановить удаленные сообщения.
  2. Удалите WhatsApp с iPhone. Для этого зажмите иконку на домашнем экране и выберите «Удалить приложение».
  3. Запустите App Store и переустановите WhatsApp.
  4. После установки запустите приложение, подтвердите номер телефона и следуйте инструкциям на экране.
  5. Когда появится подсказка, нажмите «Восстановить из копии».
  6. После нажмите «Далее» и завершите настройку учетной записи.

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Фото на обложке: Melnikov Dmitriy / Shutterstock

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