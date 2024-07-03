Как восстановить удаленные сообщения в WhatsApp

WhatsApp — один из самых популярных мессенджеров для личных и профессиональных коммуникаций. Тем обиднее потерять доступ к важным сообщениям, которые были удалены по ошибке. К счастью, есть несколько способ вернуть переписку.
- Истории
Содержание
- Восстановите переписку в WhatsApp на Android при помощи Google Диска
- Восстановите переписку в WhatsApp на Android через локальное хранилище
- Восстановите удаленные сообщения в WhatsApp на iPhone с iCloud
Восстановите переписку в WhatsApp на Android при помощи Google Диска
Для устройств на Андроид WhatsApp предлагает удобную функцию – сохранить архив чатов на Google Диске, чтобы восстановить их позже при переустановке приложения.
Вот как восстановить переписку:
- Откройте WhatsApp, нажмите на три точки в правом верхнем углу и выберите «Настройки».
- Перейдите в «Чаты».
- Пролистайте настройки вниз и выберите «Резервная копия чатов».
- Проверьте дату и время последнего резервного копирования.
- Удалить WhatsApp с телефона и установите его на устройство из Google Play.
- Откройте WhatsApp, подтвердите номер телефона и следуйте инструкциям на экране.
- Наконец, нажмите «Восстановить», чтобы вернуть доступ к переписке и медиафайлам.
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Восстановите переписку в WhatsApp на Android через локальное хранилище
Приложение также создает локальный бэкап на устройстве. Как правило, он хранится 7 дней.
Вот как восстановить сообщения через местный бэкап:
- Откройте приложение «Проводник» и перейдите в папку с данными WhatsApp (обычно располагается по адресу /sdcard/WhatsApp/Databases).
- Переименуйте файл с резервной копией, который хотите восстановить, из msgstore-ГГГГ-ММ-ДД.1.db.crypt14 в msgstore.db.crypt14. Убедитесь, что дата соответствует тому файлу, который требуется восстановить.
- Удалите WhatsApp и установите его на устройство из Google Play.
- Откройте WhatsApp, подтвердите номер телефона и нажмите «Восстановить».
- После восстановления нажмите «Далее», чтобы завершить настройку приложения.
Восстановите удаленные сообщения в WhatsApp на iPhone с iCloud
Приложение WhatsApp позволяет хранить переписку на iCloud и восстанавливать их позже при переустановке приложения. Однако делать бэкап придется вручную.
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Вот как восстановить переписку на айфоне:
- Убедитесь, что на гаджете есть резервная копия. Как правило, они расположены по адресу: WhatsApp > Настройки > Чаты > Резервная копия чатов. Не нажимайте «Создать резервную копию», иначе текущие чаты заменят предыдущую копию и вы не сможете восстановить удаленные сообщения.
- Удалите WhatsApp с iPhone. Для этого зажмите иконку на домашнем экране и выберите «Удалить приложение».
- Запустите App Store и переустановите WhatsApp.
- После установки запустите приложение, подтвердите номер телефона и следуйте инструкциям на экране.
- Когда появится подсказка, нажмите «Восстановить из копии».
- После нажмите «Далее» и завершите настройку учетной записи.
Фото на обложке: Melnikov Dmitriy /
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