Не храните в облаке эти 5 типов файлов

Хранить файлы в облаке удобно, поскольку к ним можно получить доступ с любого устройства. Однако хранилище могут взломать — в таком случае будет лучше, если там не окажется этих пяти типов файлов.
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Безопасно ли хранить данные в облаке?
Степень защищенности зависит от облачного хранилища. Если использовать ведущие сервисы, например Google Диск, то можно почти не беспокоиться за свои данные, хотя риски все равно есть.
Поставщики облачных сервисов — привлекательные цели для хакеров и мошенников. В большинстве случаев беспокоиться не о чем: облачные хранилища используют надежные системы безопасности, которые защищают от киберугроз. Но иногда случаются сбои, что приводит к утечкам данных. Например, недавно был взломан Dropbox, и хакеры получили доступ к адресам электронной почты, номерам телефонов и паролям его клиентов.
К тому же не у всех облачных хранилищ есть строгая политика конфиденциальности. Некоторые из них не исключают возможность того, что компания и ее сотрудники имеют доступ к вашим файлам.
Иногда пользователи сами ставят под угрозу свой аккаунт: используют слабый пароль или становятся жертвой фишинг-атаки.
В целом облачное хранилище безопасно, но из-за его уязвимостей некоторые типы информации лучше хранить локально.
Что не стоит хранить в облаке?
Откровенные фото и видео
Мошенники могут взломать ваш аккаунт, украсть эти изображения и угрожать выложить их в интернет.
Например, в 2014 году злоумышленники получили доступ к учетным записям iCloud нескольких знаменитостей и распространили их откровенные фотографии в сети.
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Зачем нужна двухфакторная аутентификация
Недавно iOS также столкнулась с ошибкой, из-за которой на iPhone и iPad появлялись фотографии, удаленные пользователями месяцы и даже годы назад. Как объяснила Apple, проблема была не в iCloud, а в поврежденной записи в базе данных, которая хранится локально на устройстве. Этот инцидент напомнил о том, что удаленные файлы не исчезают, пока не будут перезаписаны.
Таким образом, даже если вы удалили откровенные фото из облака, есть вероятность, что они остались где-то на сервере и их можно восстановить спустя долгое время. Шансы невелики, но лучше не рисковать и хранить такие фото в другом месте.
Документы
Злоумышленники могут использовать ваши данные для кражи личности, фишинга и атак социальной инженерии. Более того, они могут узнать ответы на частые вопросы безопасности, например в каком городе вы родились и где учились, и сбросить пароли от других ваших аккаунтов.
Финансовые данные
К ним относятся налоговые декларации, номера кредитных карт и банковские реквизиты. Эта информация позволит киберпреступникам оформить кредит на ваше имя и получить доступ к вашим счетам. Вы можете потерять деньги и даже остаться с долгами.
Пароли
Невозможно запомнить имена и пароли для всех аккаунтов. Поэтому некоторые пользователи создают текстовый файл с этими данными и для удобства сохраняют его в облаке.
Это можно сравнить с тем, чтобы передать мошенникам ключи от всей вашей цифровой жизни. Если они взломают один уровень защиты, то получат доступ ко всем вашим учетным записям.
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Гораздо безопаснее использовать менеджер паролей. С ним нужно запомнить всего один пароль. Этот сервис генерирует надежные уникальные пароли для каждого аккаунта, автоматически заполняет их при входе в систему и уведомляет, если какой-либо из них вломают.
Интеллектуальная собственность
Эту информацию лучше хранить локально, а не в облаке. Если облачное хранилище взломают и ваша работа будет украдена, восстановить контроль будет практически невозможно.
Где же хранить конфиденциальные файлы? Лучше создать резервную копию на внешнем жестком диске и зашифровать ее, а диск положить в безопасное место. Так будет сложнее обращаться к данным при необходимости, но они точно будут в безопасности.
Фото на обложке: Inside Creative House /
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