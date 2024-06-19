«Лаборатория Касперского» проанализировала 193 млн слитых паролей в открытом виде. 45% из них могут быть взломаны умными алгоритмами менее чем за одну минуту, 59% — за один час, а 67% — менее чем за месяц. И для этого злоумышленникам понадобятся лишь современная видеокарта и немного знаний. С результатами исследования ознакомился RB.RU.

Почти 60% паролей могут быть взломаны менее чем за час

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