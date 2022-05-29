Почему инвестировать в стартап на раннем этапе — не всегда лучшее решение

Считается, что вложения на ранней этапе развития стартапа приносят наибольшую прибыль. Однако это не всегда верно — так показывает новый отчет Manhattan Venture Partners (MVP), которая инвестирует в частные компании на поздней стадии.

MVP проанализировала среднегодовую доходность инвестиций до и во время IPO за последнее десятилетие и пришла к выводу, что вложения на поздней стадии более рентабельны, чем на ранней. Также выяснилось, что инвестиции в раунды технологических компаний, проходящие до IPO, дают большую прибыль, чем во время IPO.

Примечание. MVP включила в отчет все IPO стартапов из сферы технологий, средств массовой информации и телекоммуникаций, прошедшие в 2011-2021 годах. В анализе не учитывались 147 компаний, вышедшие на биржу посредством слияния со SPAC.

Как утверждает генеральный партнер MVP Андреа Уолн, результаты анализа «противоположны общепринятым ожиданиям». По ее словам, компании на поздней стадии с большей вероятностью приносят прибыль, поскольку к тому моменту они несут за собой меньше рисков по сравнению с молодыми стартапами.

Раунд серии D — тот самый переломный момент, когда рискованность вложений снижается. MVP отмечает, что отчет не содержит «ошибку выжившего», поскольку учитывает лишь компании, прошедшие через IPO (для которого, разумеется, нужно добиться определенного успеха).

Ниже приведена среднегодовая доходность от инвестиций на различных стадиях развития стартапа при шестимесячном закрытии.

Серии G и H — более 80%.

Серии A — около 63%.

Серии B — 53%.

Серии C — 55,3%.

Серии D — 54,6%.

По цене предложения — 39,8% (это худший результат, согласно проанализированным данным).

Как сообщила Уолн, инвестиции на поздней стадии лишены риска, что «фактически ведет к стратегии выхода».

Теперь компании также дольше остаются частными: средний возраст тех, что провели IPO в период с 2011 по 2021 года, достигает 12 лет. Для сравнения, средний возраст компаний, вышедших на биржу в 1997-2001 годах, составляет примерно 5,5 года.

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Как пишет в своем отчете MVP: «Поскольку компании дольше остаются частными, количество сделок на позднем этапе резко выросло, а их сумма увеличилась, параллельно с растущим спросом».

Таким образом, увеличение частного капитала означает, что компании могут не спешить с выходом на биржу. Это, в свою очередь, говорит о том, что в эти компании может быть направлено больше частного капитала, что приводит в увеличению частного капитала, получаемого фондами.

А поскольку в этом году рынок IPO практически бездействует, компании, похоже, будут оставаться частными еще дольше.

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Фото на обложке: Brian A Jackson / Shutterstock