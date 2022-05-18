Почему инвестиции в робототехнику становятся мейнстримом

Совсем недавно роботы казались технологией из отдаленного будущего. Однако сегодня они окружают нас повсюду — от складов и строек до больниц и торговых центров . Инвестиции в робототехнику льются рекой: в прошлом году стартапы в этой области получили более $17 млрд, что втрое больше, чем в 2020 году.

В 2022 году объем вложений немного снизился по сравнению с прошлым годом, но сектор все же привлек свыше $5 млрд. Ниже представлены одни из крупнейших инвестиционных раундов.

В марте производитель автономных автомобилей Cruise (Сан-Франциско) получил $1,35 млрд от General Motors.

Разработчик мобильных роботов Exotec (Франция) собрал около $306 млн в серии D.

В феврале компания по разработке строительных технологий Icon (Остин, Техас) привлекла почти $185 млн в серии B.

По словам партнера True Ventures Рохита Шарма, инвестирующего в робототехнику многие годы, компании в этой сфере перестали быть «специализированными», а интерес к ним «определенно вырос».

Теперь робототехника привлекает не только инвесторов, сосредоточенных на самых передовых технологиях: в апреле Amazon объявила о создании фонда Amazon Industrial Innovation Fund в размере $1 млрд, который инвестирует в компании из таких областей, как выполнение клиентских заказов, логистика и организация цепочек поставок.

Первые инвестиции от нового фонда Amazon получили стартапы из области складской робототехники, в том числе Agility Robotics (Олбани, Орегон), BionicHive (Израиль) и Mantis Robotics (Сан-Франциско).

Почему все начали инвестировать в робототехнику

Рост популярности обусловлен несколькими факторами.

Оправдание обещаний. «Технология становится лучше, сейчас доступны компоненты, которые два года назад еще не существовали», — утверждает Ной Рэди Кэмпбелл, основатель и CEO Built Robotics (Сан-Франциско). В апреле его стартап привлек $64 млн в раунде серии C, который возглавил Tiger Global.

Платформа Built Robotics превращает экскаваторы в автономных «траншейных роботов». Она стала реальностью благодаря развитию и удешевлению технологии дистанционного зондирования (Light Detection and Ranging, LIDAR).

Привыкание к роботам. Если раньше работа бок о бок с автономной машиной казалась странным явлением, то сейчас многие свыклись с этой мыслью. По мнению Шарма, этому способствовало появление автономных автомобилей.

Коронавирус. Шарма считает, что оказал влияние и COVID-19. Он инвестировал в Diligent Robotics (Остин), которая разрабатывает роботов для больниц и сферы здравоохранения. В прошлом месяце компания привлекла более $30 млн в раунде серии B, возглавленном Tiger Global.

Пандемия коронавируса показала необходимость в подобных технологиях, когда медсестры перерабатывали, а работникам приходилось соблюдать дистанцию.

Робот станет помощником человека, а не его заменой

Представители индустрии подчеркивают, что не стремятся отнять рабочие места у людей. Соосновательница и CEO Diligent Robotics Андреа Томаз сообщает, что роботы, разрабатываемые ее компанией, освобождают медсестер и других медицинских работников от более рутинных задач, чтобы они могли сосредоточиться на важных обязанностях.

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Томаз занимается изучением и разработкой робототехнических технологий более 20 лет. Ее не удивляет текущий интерес инвесторов к этой сфере: люди изучают новые подходы к работе, и робототехника является частью этого процесса.

Развитие ПО может стать следующим «магнитом» для инвесторов

Задачи, связанные с техническим оснащением роботов, уже решаются. Как считает Шарма, развитие ПО привлечет следующую волну инвестиций. Программный слой поможет управлять роботами и обучать их, чтобы непрерывно расширять их обязанности и менять трудовые ресурсы.

В области робототехники уже было заключено несколько сделок, и Шарма ожидает, что их станет еще больше. К примеру, в прошлом году машиностроительная компания John Deere приобрела стартап Bear Flag Robotics за $250 млн.

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