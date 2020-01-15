3 ситуации, в которых лучше работать одному, а не в команде

Человечество доминирует на Земле не из-за своего физического превосходства, а из-за умения сотрудничать. Хотя почти за каждым серьезным достижением стоит команда, это не значит, что вы всегда должны работать в группе. Вот три ситуации, в которых с задачей удастся быстрее разобраться в одиночку.

Генерация новых идей

Пожалуй, важнее всего поработать в одиночестве в тот момент, когда вам нужно найти творческое решение проблемы. В этих ситуациях часто собирают команду для проведения мозгового штурма, но есть доказательства того, что предоставление людям возможности обмениваться идеями на самом деле снижает общую креативность группы.

Причина этого проста: как только один член команды что-то произносит, все остальные начинают подбирать информацию, связанную с его словами. После того, как идеями поделятся несколько человек, все начинают думают о проблеме схожим образом. В итоге, для творческого решения задачи нужно работать в одиночку — по крайней мере, это позволит получить большее разнообразие среди вариантов.

Однако важно согласовать финальное решение. После самостоятельной генерации идей нужно собрать команду вместе, чтобы обсудить предложения и выбрать наиболее подходящие из них.

Развитие отношений

Многие аспекты бизнеса требуют устанавливать и поддерживать отношения с клиентами. У лучших продавцов есть база людей, которые доверяют им и их рекомендациям. Поставщики услуг должны знать потребности и предпочтения своих лучших клиентов.

Здорово иметь команду, которая может гарантировать, что кто-то всегда будет доступен для работы с ключевыми клиентами. Но всегда должен быть один человек, который несет основную ответственность за это. На самом деле, люди не строят отношения с брендами или компаниями — они строят отношения с другими людьми. Если вы хотите, чтобы ваша организация была привлекательной для сотрудничества, то один член команды должен взять на себя ответственность за отношения с ключевыми клиентами.

С организационной точки зрения это чревато проблемами в будущем. В частности, у компании должен быть план по сохранению отношений с клиентами после увольнения ответственного сотрудника. Хороший способ справиться с этой задачей — сделать так, чтобы один человек был центральным контактным лицом для клиентов и при этом представлял им других членов команды. На совещаниях должны обсуждаться важные события, связанные с клиентами. Если ответственный за коммуникацию с ними сотрудник уходит, то нужно сразу же сообщить о произошедших изменениях.

Обеспечение единого голоса

Создавать документы в команде сложно, но часто для этого все же требуется несколько человек, разбирающихся в разных аспектах проекта. Однако финальный результат не должен выглядеть как коллективное творчество нескольких авторов.

Чтобы создать связную бумагу, один сотрудник должен разобраться во всем проекте, а затем внимательно просмотреть отчет (или презентацию, или сайт) и убедиться, что он ясен и понятен. Это ответственная задача, потому что иногда бывает сложно вникнуть во все части крупного проекта. Но без этих усилий в документе могут остаться внутренние противоречия, которые снизят его общую ценность.

К тому же, после того как один человек разберется в ключевых элементах отчета, у него могут появиться вопросы, которыми не задавался ни один другой сотрудник, работавший над проектом. Дело в том, что пробелы становятся очевидными только для того, кто видит всю картину. Таким образом, наличие (хотя бы) одного человека, который разбирается во всех аспектах проекта, повышает качество работы в целом.

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