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Истории

Что делать, если ваш коллега — трудоголик

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор отдела «Истории».

Дарья Сидорова

Этот человек приходит в офис первым и покидает его последним. Он берется за любую просьбу, отвечает на письма в течение пары минут и работает даже дома. И его пример часто бывает заразительным — через некоторое время коллегам неловко вовремя уходить из офиса и отказываться от дополнительных задач.

В материале — советы, которые помогут установить границы и переубедить даже коллегу-трудоголика.

Что делать, если ваш коллега — трудоголик

Что может произойти, если вы трудитесь вместе с тем, кто помешан на работе? Во-первых, дополнительные задачи, которые он берет на себя, ложатся на плечи и остальных членов команды. Во-вторых, такое поведение заразительно: всем начинает казаться, будто и они должны выкладываться по полной.

К счастью, есть способы ослабить негативное влияние трудоголика на вас лично и на команду в целом.

Не принимайте его поведение на свой счет

Может показаться, будто человек перегружает себя работой, поскольку пытается вас превзойти. Это — когнитивное искажение, известное как фундаментальная ошибка атрибуции. Дело в том, что мы склонны объяснять действия других людей особенностями их характера и личности. При этом свое поведение мы приписываем внешним, ситуативным факторам, которые не можем контролировать.

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Чтобы изменить это мышление, подумайте, что еще могло повлиять на вашего коллегу. Возможно, он переживает из-за личных проблем и пытается отвлечься. Это также может быть следствием травмы на предыдущей работе.

Не поощряйте такое поведение

Старайтесь не хвалить результат, достигнутый благодаря переработкам, например если коллега всю ночь трудился над презентацией. В таком случае комплимент лишь укрепляет «менталитет рабочей лошадки». 

Обращайте внимание и на свое поведение. Например, не стоит отвечать на входящие письма в субботу днем. Лучше поставить отложенную отправку на понедельник, иначе вы посвятите переписке все выходные. Стремитесь к балансу между работой и личной жизнью, чтобы дать положительный пример своему коллеге. 

Сопротивляйтесь давлению

В один момент может показаться, будто вы прилагаете недостаточно усилий. Но не спешите «наверстывать упущенное»: если, в отличие от коллеги, вы пропускаете звонок в 20:00, это не значит, что вы ленивы и безответственны. Отдых — необходимое условие для продуктивности.

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Трудоголик может делать другим пассивно-агрессивные замечания в духе: «Должно быть, здорово не делать этого». Не стоит с ним спорить. Расскажите, какие преимущества получаете, отказавшись от переработок.

Установите границы

Трудоголики, как правило, не имеют личных границ. Они изо всех сил стараются уследить за изменениями, внесенными в последнюю минуту, и с трудом отказываются от просьб. Подобного они ожидают и от других, поэтому важно установить реалистичные ожидания.

Например, если коллега просит вас составить краткое описание проекта менее чем за сутки, в ответ можно объяснить, что это слишком короткий срок и о таких задачах нужно сообщать заранее.

Поначалу можно столкнуться с недовольством и возражениями. Это нормально и означает, что усилия приносят результаты. Не сдавайтесь и отстаивайте свою позицию.  

И наконец, измените собственный взгляд на продуктивность. Кажется заманчивым оценивать работу по количеству часов. Однако быть мастером своего дела значит не трудиться больше, а добиваться результатов.

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Фото на обложке: Tero Vesalainen / Shutterstock

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