Упрекаете себя за недостаточную продуктивность? Вот как это побороть

Эти восемь советов помогут изменить отношение к продуктивности и улучшить качество своей работы, чтобы создать основу для здоровой культуры в компании.

В худшем случае это приводит к «токсичной продуктивности», когда человек посвящает каждую минуту своего времени работе в ущерб физическому и психическому здоровью. Это распространенная проблема среди предпринимателей: согласно опросу The Hustle, 63% из них испытывают выгорание, а 59% — тревогу.

Иногда нам не удается выполнить все пункты в списке дел, но при этом кажется, будто другие люди совсем не устают и успевают гораздо больше. Это может вызывать чувство вины за недостаточную продуктивность.

Определите причину возникновения вины

Это поможет решить, в каком направлении действовать. Вину могут вызывать как внутренние, так и внешние источники.

В первом случае человек сам убеждает себя в том, что он недостаточно усердно работает и слишком медленно движется к поставленным целям. Если это про вас, то побеседуйте с самим собой, проявляя больше сочувствия и избегая критики.

Давление также могут оказывать внешние источники, например партнеры по бизнесу, инвесторы и руководство. Обратитесь к ним, чтобы пересмотреть цели и найти формат общения, который устроит обе стороны.

Не сравнивайте себя с другими

Сопоставлять показатели вашей компании и ваших конкурентов может быть полезно. Однако в один момент эта практика начинает приносить больше вреда, чем пользы.

Сравнивая себя с другими, мы начинаем испытывать зависть, сосредотачиваемся лишь на своих недостатках, а наша самооценка снижается. Вместо этого лучше сопоставлять свою текущую производительность с прошлой. Это создает образ мышления, построенный на самомотивации, и побуждает работать лучше, чем раньше.

Фокус на личном росте и достижениях дает более стабильные результаты и восстанавливает уверенность в своих силах.

Будьте «продуктивным», а не просто «занятым»

Подумайте, действительно ли вы продуктивны или лишь пытаетесь казаться занятым. В первом случае вы создаете нечто новое, а во втором — просто все время что-то делаете.

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Составляя список дел, сосредоточьтесь на целях и итогах, а не на самих задачах. Ведь главное — получить определенный результат, а не просто выполнить большой объем работы.

Заботьтесь о своем здоровье

Считается, что для построения компании-единорога основатель должен пережить множество бессонных ночей, питаясь лишь лапшой быстрого приготовления. Однако на деле плохое самочувствие мешает продуктивности. Вот почему так важно уделять приоритетное внимание физическому и психическому здоровью.

Высыпайтесь, хорошо питайтесь и регулярно занимайтесь спортом — и вашему примеру последуют сотрудники, что поможет сформировать здоровую корпоративную культуру в компании по мере ее роста.

Выберите удобный способ планировать время

Выполнить все пункты в списке дел удается далеко не всегда. Чтобы сосредоточиться на самых важных, воспользуйтесь техниками тайм-менеджмента. Например, матрицей Эйзенхауэра, которая предлагает распределить задачи по четырем категориям в зависимости от их срочности и важности.

Не менее эффективен и метод «помидора». Он заключается в том, чтобы чередовать рабочие интервалы с короткими перерывами — это помогает сосредоточиться на одной задаче и побороть перфекционизм. Попробуйте несколько подходов, чтобы выбрать наиболее подходящий для вас.

Установите реалистичные ожидания

Чувства вины и стыда часто возникают из-за завышенных требований к себе. Поэтому убедитесь, что ваши цели помогают вам развиваться, но при этом остаются в рамках возможного. Попробуйте планировать по три задачи в день и старайтесь не винить себя, если удалось сделать только две из трех.

Разделите большие задачи на несколько частей

Чтобы достичь крупных целей, требуется время. Если ожидать лишь конечного результата, может показаться, будто вы ничего не делаете. Поэтому большие задачи лучше разделять на несколько частей (на каждый месяц, неделю и день) — так вы будете совершать «маленькие победы», и прогресс будет более очевиден.

Научитесь отдыхать

Здоровый баланс между работой и личной жизнью позволяет восстанавливать силы. Однако полноценно расслабиться не получится, если в свободное время постоянно винить себя за недостаточную продуктивность.

Умение расслабляться можно рассматривать как приобретенный навык или мышцу, которую необходимо тренировать. Регулярная практика поможет легче относиться к тому, чтобы взять выходной. Найдите хобби, которое приносит вам удовольствие и никак не связано с работой.

Поделитесь своими хобби с сотрудниками и попросите их рассказать о своих увлечениях. Так ваша компания станет местом, где уделять время себе и изучать интересы окружающих — норма, а не исключение.

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Фото на обложке: LightField Studios / Shutterstock