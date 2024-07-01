История Yahoo: от короля интернета до аутсайдера

Разбираемся, что случилось с Yahoo и чем она занимается сейчас.

В первые годы Yahoo была как ребенок в кондитерской: она обладала неограниченными ресурсами и возможностями, и ей было сложно остановиться. Но, похоже, именно отсутствие видения погубило компанию.

Запуск компании

Будущие основатели Yahoo Джерри Янг и Дэвид Фило познакомились в 1989 году, когда учились в Стэнфорде. Фило был помощником преподавателя на курсе компьютерной архитектуры, который посещал Янг.

На первом экзамене на курсе Янг, который называет себя отличником, получил оценку B (в американской системе — «хорошо»). Он удивился и захотел оспорить оценку, для чего отправился в офис ассистента. «Фило поставил мне мою первую B. Вот так я с ним и познакомился», — рассказал Янг в интервью 2017 года.

Фило и Янг сдружились во время научной поездки в Японию в 1992 году. Когда они вернулись, их однокурсники постоянно говорили о Mosaic — первом популярном графическом веб-браузере. Программа открыла им совершенно новый мир и помогла при работе над докторскими степенями.

В 1994 году они создали Jerry’s Guide to the World Wide Web («Путеводитель Джерри и Дэвида по Всемирной паутине») — иерархический онлайн-каталог сайтов, который в дальнейшем изменил ход развития интернета. Фило и Янг находили сайты и размещали их в слоях подкатегорий. Интернет был довольно скудным, но новые сайты появлялись каждый день.

«Путеводитель» оказался чрезвычайно популярным. К сентябрю 1994 года в каталоге было более 2 тыс. сайтов, а число поисковых запросов составляло 50 тыс. в день. К концу 1994 года этот показатель достиг миллиона.

Янг и Фило поняли, что нужно придумать лучшее название. Они сошлись на Yahoo!, что означало Yet Another Hierarchical Officious Oracle («Еще один иерархический назойливый оракул»). Yahoo.com был запущен в 1995 году и зарегистрирован в Саннивейле, Калифорния.

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Компания быстро стала хитом. «Будто Янг и Фило открыли лимонадный киоск на сенокосе, а год спустя оказались в окружении небоскребов, — говорится в статье Newsweek за 1995 год. — Они оказались в правильном месте в год интернета».

В 1996 году Yahoo вышла на биржу. Изначально компания установила цену в $13 за акцию, но в первый же день торгов она взлетела до $24,5 за штуку, а к концу дня была на 154% выше цены размещения. Рыночная капитализация составила $848 млн.

Yahoo начала быстро приобретать компании — она хотела быть не просто поисковой системой, а полноценным поставщиком интернет-услуг. Не все приобретения были удачными. С одной стороны, Yahoo заполучила Four11, который стал основой для Yahoo Mail. С другой, в 1999 году она потратила $4,58 млрд на сервис Geocities, который закрылся через 10 лет.

Тем не менее Yahoo продолжала расти, и в январе 2000 года стоимость ее акций достигла $118,75. В один момент Yahoo стоила вдвое больше, чем Disney.

Но многие не осознавали: высокие оценки интернет-компаний, не приносивших денег, и крупные инвестиции в них формировали «пузырь». И он был готов лопнуть.

Неудачные бизнес-решения

В конце 1990-х годов интернет-компании одна за другой совершали IPO. Большинство из них не приносили прибыли и не получали дохода. И как только финансирование закончилось, стало ясно: у этих компаний нет денег, чтобы продолжать работать.

В 2000 году пузырь лопнул. Биржа NASDAQ, где размещалось много интернет-компаний, потеряла почти все доходы от пика технологического пузыря. Стоимость акций Yahoo упала до $4,06.

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Yahoo пережила взрыв пузыря, но все было не так как прежде. В мае 2001 года компания привлекла Терри Семела на должность CEO, что помогло ей немного восстановиться. Однако компания приняла несколько неудачных бизнес-решений, из-за которых ей было трудно двигаться дальше.

Янг занимал несколько руководящих должностей в Yahoo, в том числе CEO, но в 2008 году ушел в отставку, отказавшись продать компанию Microsoft. Спустя четыре года он покинул совет директоров Yahoo. Фило оставался членом совета директоров до 2017 года, когда компанию приобрела Verizon.

Yahoo сейчас

В начале Yahoo опережала других почти во всех категориях. Yahoo Briefcase предлагал облачное хранилище до Dropbox, а Yahoo Music работал по модели freemium до Spotify. Однако компания не смогла развиваться в этих сегментах, и долю рынка заняли небольшие стартапы.

«Yahoo распространилась по множеству областей, но затем отказалась от некоторых из них, прежде чем они заработали», — рассказал президент и генеральный менеджер Yahoo Finance Тапан Бхат. Он проработал в компании с 2005 по 2010 год, а затем вернулся в 2022 году.

Некоторые сегменты все же продолжают работать: Yahoo Finance позволяет отслеживать акции, Yahoo Sports — просматривать результаты спортивных соревнований, а Yahoo News — узнавать главные новости.

«Она всегда приносила пользу людям, и это легко принять как должное», — сказал Джим Ланзоне, который стал CEO Yahoo в сентябре 2021 года. В апреле он дал интервью Fast Company в новом офисе Yahoo в Сан-Франциско.

Ланзоне привел ряд статистических данных.

Yahoo Finance занимает первое место среди новостный сетей в области бизнеса и финансов.

Yahoo Mail — второй по популярности сервис электронной почты.

Yahoo News — главный с точки зрения охвата новостной ресурс.

Ланзоне сказал, что невозможно снова сделать бренд актуальным, но решение кроется в продуктах. По его словам, к концу года компания обновит все свои сервисы. Например, в начале этого месяца была представлена новая версия Yahoo Mail, где можно резюмировать сообщения с помощью ИИ.

«Если мы проделаем потрясающую работу и станем лучшими в каждой из этих категорий, вместе с этим переживет возрождение бренд Yahoo, — сказал Ланзоне. — Мы не просим людей снова обратить внимание на Yahoo, а призываем их обратить внимание на наши продукты».

Бхат сравнил ранний Yahoo с ребенком в кондитерской: компания обладала неограниченными ресурсами и возможностями, и ей было сложно остановиться. Сейчас она гораздо более сосредоточена. «Есть фокус, которого у компании не было», — сказал Бхат.

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