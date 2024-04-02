«Яндекс Плюс» — полное руководство

Подписка «Яндекс Плюс» открывает доступ к разным сервисам, скидкам и кешбэку. Разбираемся, как подключить «Яндекс Плюс» и получить максимальную выгоду от подписки в России и за рубежом.

Экосистема «Яндекса» предлагает широкий набор инструментов и услуг, от голосового ассистента до такси и собственной платежной системы.

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Что такое «Яндекс Плюс»

«Яндекс Плюс» — это подписка, которая позволяет использовать стриминговые сервисы «Яндекса» без рекламы, а также участвовать в программе кешбэка — то есть получать баллы за часть расходов внутри экосистемы. «Яндекс Плюс» могут подключить только зарегистрированные пользователи Яндекса.

Что даёт подписка «Яндекс Плюс»

Подключив подписку, пользователь получает доступ к расширенным возможностям экосистемы. Рассмотрим, что входит в подписку «Яндекс Плюс».

«Яндекс Музыка»

Прослушивание треков онлайн и офлайн в хорошем качестве и без рекламы, музыкальные подборки, свежие релизы, плейлисты по настроению и жанрам, подкасты на разные темы, аудиокниги, пользовательские плейлисты.

Умная система рекомендаций «Моя волна» может подстроиться под настроение пользователя, посоветовать ему любимые, популярные или незнакомые треки.

может подстроиться под настроение пользователя, посоветовать ему любимые, популярные или незнакомые треки. Нейромузыка — бесконечная мелодия от нейросети, которая поможет сконцентрироваться, получить заряд бодрости или расслабиться.

— бесконечная мелодия от нейросети, которая поможет сконцентрироваться, получить заряд бодрости или расслабиться. Также доступны видеоклипы, тексты песен, видеошоты, комментарии самих музыкантов и их подборки любимых произведений.

В подписку не входит библиотека аудиокниг «Букмейт» (подключается за дополнительную плату).

Сегодня «Яндекс Музыка» — самый популярный музыкальный стриминг в России с каталогом более 75 млн композиций. Однако стоит отметить, что значительная часть западной музыки на платформе недоступна.

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«Кинопоиск»

Подключение на «Яндекс Плюс» открывает доступ к коллекции фильмов на сайте. Здесь можно найти кино без рекламы, в хорошем качестве, с озвучкой или в оригинале, спортивные трансляции и больше 100 телеканалов, а также эксклюзивы, снятые по заказу «Кинопоиска».

За дополнительную плату можно открыть еще больше фильмов и новинок кино, трансляции и детские разделы.

Дополнительное пространство на «Яндекс Диске»

При регистрации в Яндексе каждому предоставляется 5 Гб, с «Яндекс Плюсом» общая емкость Диска увеличивается до 15 Гб.

Кешбэк в сервисах «Яндекса»

Баллы можно получить за покупки, игры и активности и потратить внутри экосистемы. Один балл равен одному рублю.

Мобильная игра «Плюс Сити»

Пользователь с подпиской получает повышенные бонусы за квесты и может зарабатывать баллы за игру.

Подключение аккаунтов

К основной учетной записи можно добавить еще троих людей. Все возможности доступны на 10 гаджетах.

Таким образом, в стоимость одной подписки «Яндекс Плюс» входит четыре аккаунта, у каждого из них свой кешбэк, профили в «Музыке», «Кинопоиске» и прочие возможности.

Детский режим

В рамках подписки можно бесплатно добавить ребенка, который будет иметь доступ лишь к безопасному контенту. За доплату подключаются специальные детские опции.

Как активировать подписку на «Яндекс Плюс»

Чтобы подключить «Плюс», выполните следующие шаги.

Если есть почта «Яндекса»/«Яндекс ID»:

зайти в личный кабинет (в приложении или на сайте) и выбрать раздел «Подключить Плюс»;

выбрать один из вариантов оплаты: ежемесячно или раз в год;

указать реквизиты банковской карты и нажать кнопку «Подключить».

Если нет регистрации в «Яндексе»/«Яндекс ID»:

зайти на главную страницу «Яндекса» и в правом верхнем углу нажать на иконку с тремя полосками;

в открывшемся окне выбрать «Подключить Плюс»;

выбрать один из вариантов оплаты подписки и нажать «Создать ID»;

указать номер телефона, ввести проверочный код из СМС.

Стоимость подписки «Яндекс Плюс»

На момент подготовки материала доступны два тарифа с бесплатным 30-дневным периодом.

«Плюс Больше кино»: оплата ежегодно, 2490 рублей за первый год обслуживания и 2990 в последующие (208 руб. в месяц).

оплата ежегодно, 2490 рублей за первый год обслуживания и 2990 в последующие (208 руб. в месяц). «Яндекс Плюс»: оплата ежемесячно, 299 руб. в месяц.

Есть подключить дополнительные опции, сумма списания будет выше.

Узнать, сколько стоит подписка «Яндекс Плюс», можно в разделе «Яндекс Плюс» > «Управление подпиской».

Можно ли использовать Яндекс Плюс на нескольких устройствах?

К «Плюсу» можно подключить 4 аккаунта, до 10 устройств для каждого. Таким образом, подписка поддерживает до 40 устройств.

Как посмотреть подключенные устройства к «Яндекс Плюс»

Чтобы увидеть, какие гаджеты привязаны к учетной записи, выполните следующие действия:

войдите в личный кабинет (в правом верхнем углу сайта или приложения) и нажмите на кнопку «Плюс»;

перейдите в раздел «Управлять подпиской» > «Устройства» > «Управлять»;

в кружочках появятся привязанные устройства.

Как подключить «Яндекс Плюс» без привязки карты?

При оформлении подписки пользователь указывает данные банковской карты. В течение пробного периода действует бесплатная подписка «Яндекс Плюс». Когда он истекает, деньги автоматически списываются с банковской карты.

Сразу после подключения подписки карту можно отвязать. Есть два способа это сделать:

добавить реквизиты другой карты и удалить первую,

отменить подписку и отвязать карту.

Доступ к «Яндекс Плюс» сохранится на весь оставшийся бесплатный период, который предусмотрен при подключении.

Как отключить подписку на «Яндекс Плюс»?

Для этого выполните следующие шаги:

зайдите в личный кабинет,

выберите «Плюс» > «Управлять подпиской» > «Отменить подписку».

При этом у подписки должен быть статус «действующий». Если подписка приостановлена, сначала необходимо активировать ее. Приостановить подписку можно раз в полгода, не более чем на месяц.

Можно ли вернуть деньги за подписку«Яндекс Плюс»?

Оплата за «Яндекс Плюс» снимается автоматически, что может стать неприятным сюрпризом для невнимательного пользователя. Поэтому первый шаг — отменить подписку. Как отключить подписку «Яндекс Плюс», смотрите выше.

Вернуть деньги за «Плюс» непросто: если подписка активна и условия использования приняты, подписка считается используемой, пусть даже фактически вы о ней давно забыли. Поэтому для возмещения потребуются более веские причины.

Есть три способа вернуть деньги за подписку на «Яндекс Плюс»:

обратиться в службу поддержки и подробно описать ситуацию;

связаться с банком, который обслуживает вашу карту, и составить заявление на возврат средств;

отправить досудебную претензию в «Яндекс Плюс» (потребуется помощь юриста).

Как получить баллы «Яндекс Плюс»

Баллы «Плюса» начисляются за использование сервисов «Яндекса». Перечислим несколько простых способов получить больше кешбэка:

Оформите виртуальную карту Пэй. Она открывает дополнительный кешбэк до 15% от покупок. Для этого нужно скачать приложение «Яндекс Пэй» и нажать на кнопку «активировать кэшбек». В месяц можно получить до 10 тыс. баллами.

Обращайте внимание на спецпредложения. Например, на некоторые товары на «Маркете» будет повышенный кешбэк.

Играйте в «Плюс Сити». Баллы начисляются за выполнение заданий и миссий, а также за строительство зданий.

Где и как потратить баллы «Яндекс Плюса»

Полученные баллы можно использовать для оплаты в сервисах «Яндекса» и у партнеров-участников программы лояльности, например заказать такси в «Яндекс Go», оплатить доставку в «Лавке», забронировать жилье в «Яндекс Афише» или приобрести отчет и продвижение в «Авто.ру».

Как подарить «Яндекс Плюс» другому человеку

Сразу после подключения «Плюса» платформа предложит добавить в подписку пользователей. Можно выбрать троих людей на этом этапе или в любое время позже.

Как включить пользователей в семейную группу «Яндекс Плюса»:

для этого зайдите в личный кабинет (Яндекс ID) > «Управлять подпиской» > «Пригласить близкого».

Ссылку с приглашением можно будет отправить любым мессенджером. В случае необходимости человека можно удалить из подписки без его согласия.

Как подарить подписку на «Яндекс Плюс»:

на «Маркете» перейдите в раздел «Досуг и развлечения» > «Онлайн-подписки и карты оплаты» > «Яндекс»;

выберите подходящий тариф, оплатите покупку и отправьте промокод другому человеку.

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Дополнительные возможности «Яндекс Плюс»: для детей и не только

Рассмотрим, какие преимущества дает подписка «Яндекс Плюс» при подключении дополнительных опций.

«Букмейт» — библиотека электронных книг, аудиокниг и комиксов. Более 200 тыс. наименований, издания регулярно пополняются новинками и эксклюзивом. Аудиокниги можно слушать в приложении «Яндекс Музыка» и через «Яндекс Станцию» с Алисой. Стоимость: 100 рублей в месяц , первые 30 дней бесплатно.

— библиотека электронных книг, аудиокниг и комиксов. Более 200 тыс. наименований, издания регулярно пополняются новинками и эксклюзивом. Аудиокниги можно слушать в приложении «Яндекс Музыка» и через «Яндекс Станцию» с Алисой. Стоимость: , первые 30 дней бесплатно. Покупки с пакетом от Х5 — подписка даёт преимущества при покупке в «Пятёрочке», «Перекрёстке», Vprok.ru: бесплатная доставка, кешбэк 5% за покупки в сетях, 20% кешбэка за выпечку и готовую еду, 50% за чашку кофе или чая. Стоимость: 100 рублей в месяц , 14 дней после подключения бесплатно.

— подписка даёт преимущества при покупке в «Пятёрочке», «Перекрёстке», Vprok.ru: бесплатная доставка, кешбэк 5% за покупки в сетях, 20% кешбэка за выпечку и готовую еду, 50% за чашку кофе или чая. Стоимость: , 14 дней после подключения бесплатно. «Матч Премьер» — дополнительная опция «Кинопоиска»: матчи 24/7, обзоры, вещание и аналитика, все матчи Российской премьер-лиги. Стоимость: 299 рублей в месяц.

— дополнительная опция «Кинопоиска»: матчи 24/7, обзоры, вещание и аналитика, все матчи Российской премьер-лиги. Стоимость: «Матч! Футбол» — дополнительная опция «Кинопоиска»: три канала круглосуточной трансляции, обзоры, аналитика, авторское вещание. Чемпионаты Европы, Лига Чемпионов и другие европейские кубки. Стоимость: 380 рублей в месяц , первые 7 дней бесплатно.

— дополнительная опция «Кинопоиска»: три канала круглосуточной трансляции, обзоры, аналитика, авторское вещание. Чемпионаты Европы, Лига Чемпионов и другие европейские кубки. Стоимость: , первые 7 дней бесплатно. Путешественникам — закрытые распродажи авиабилетов, скидки на отели сервиса «Яндекс Путешествия», бесплатный выбор места в самолете S7, баллы Плюса за покупку билетов на рейсы S7. Стоимость: 200 рублей в месяц.

Также к подписке можно подключить дополнительные опции, которые будут действовать для всех четырех пользователей:

Детям — детские разделы в «Яндекс Музыке» и «Кинопоиске», колыбельные и сказки, обучающие и развивающие приложения, рекомендации для детей и родителей, возврат до 40% стоимости билетов на детские мероприятия в «Яндекс Афише». Стоимость: 100 рублей в месяц , первые 60 дней бесплатно.

— детские разделы в «Яндекс Музыке» и «Кинопоиске», колыбельные и сказки, обучающие и развивающие приложения, рекомендации для детей и родителей, возврат до 40% стоимости билетов на детские мероприятия в «Яндекс Афише». Стоимость: , первые 60 дней бесплатно. «Больше кино» — открывает дополнительный контент на «Кинопоиске»: телеканалы с фильмами, бонусную коллекцию фильмов и сериалов от viju, премиумные телеканалы. Стоимость: 100 рублей в месяц , первый месяц за 1 рубль. Эту опцию можно получить в подарок при оплате «Плюса» сразу на год.

— открывает дополнительный контент на «Кинопоиске»: телеканалы с фильмами, бонусную коллекцию фильмов и сериалов от viju, премиумные телеканалы. Стоимость: , первый месяц за 1 рубль. Эту опцию можно получить в подарок при оплате «Плюса» сразу на год. «Амедиатека» — дополнительная опция «Кинопоиска» — открывает коллекцию фильмов и сериалов «Амедиатеки». Стоимость: 400 рублей в месяц, первые 7 дней бесплатно.

Работает ли «Яндекс Плюс» за границей

Все вышеописанные преимущества Плюса действуют на территории России. Исключение — территория АР Крым. Здесь работают только виртуальные сервисы, физические — например, такси, каршеринг, доставка — недоступны.

Также подписка на «Яндекс Плюс» действует на территории следующих стран:

Австралии, Австрии, Азербайджана, Аргентины, Армении, Беларуси, Болгарии, Великобритании, Вьетнама, Германии, Греции, Грузии, Египта, Израиля, Индии, Индонезии, Испании, Италии, Казахстана, Канады, Кипра, Киргизии, Латвии, Литвы, Молдовы, Монголии, Норвегии, ОАЭ, Польши, Португалии, Румынии, Словакии, Словении, США, Таджикистана, Тайланда, Туниса, Турции, Туркменистана, Узбекистана, Финляндии, Франции, Чехии, Черногории, Эстонии, Южной Кореи, Японии.

Во всех этих странах есть доступ к «Яндекс Музыке» и фильмам «Кинопоиска», в некоторых также предоставляется дополнительное пространство на «Диске». А в Армении, Белоруссии, Казахстане, Молдове и Узбекистане с подпиской на «Яндекс Плюс» действует также 10% скидка на такси «Яндекс Go».

Пользователи сообщают, что «Плюс» можно использовать и в других странах, которых нет в списке, например Турции. Однако сервис поддерживает не все карты. В этом случае рекомендуется обратиться в службу поддержки «Яндекс Плюс».

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