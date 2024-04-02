«Яндекс Плюс» — полное руководство

Экосистема «Яндекса» предлагает широкий набор инструментов и услуг, от голосового ассистента до такси и собственной платежной системы.
Подписка «Яндекс Плюс» открывает доступ к разным сервисам, скидкам и кешбэку. Разбираемся, как подключить «Яндекс Плюс» и получить максимальную выгоду от подписки в России и за рубежом.
Содержание
- Что такое «Яндекс Плюс»
- Что даёт подписка «Яндекс Плюс»
- Как активировать подписку на «Яндекс Плюс»
- Стоимость подписки «Яндекс Плюс»
- Можно ли использовать Яндекс Плюс на нескольких устройствах?
- Как посмотреть подключенные устройства к «Яндекс Плюс»
- Как подключить «Яндекс Плюс» без привязки карты?
- Как отключить подписку на «Яндекс Плюс»?
- Можно ли вернуть деньги за подписку«Яндекс Плюс»?
- Как получить баллы «Яндекс Плюс»
- Где и как потратить баллы «Яндекс Плюса»
- Как подарить «Яндекс Плюс» другому человеку
- Дополнительные возможности «Яндекс Плюс»: для детей и не только
- Работает ли «Яндекс Плюс» за границей
Что такое «Яндекс Плюс»
«Яндекс Плюс» — это подписка, которая позволяет использовать стриминговые сервисы «Яндекса» без рекламы, а также участвовать в программе кешбэка — то есть получать баллы за часть расходов внутри экосистемы. «Яндекс Плюс» могут подключить только зарегистрированные пользователи Яндекса.
Что даёт подписка «Яндекс Плюс»
Подключив подписку, пользователь получает доступ к расширенным возможностям экосистемы. Рассмотрим, что входит в подписку «Яндекс Плюс».
«Яндекс Музыка»
Прослушивание треков онлайн и офлайн в хорошем качестве и без рекламы, музыкальные подборки, свежие релизы, плейлисты по настроению и жанрам, подкасты на разные темы, аудиокниги, пользовательские плейлисты.
- Умная система рекомендаций «Моя волна» может подстроиться под настроение пользователя, посоветовать ему любимые, популярные или незнакомые треки.
- Нейромузыка — бесконечная мелодия от нейросети, которая поможет сконцентрироваться, получить заряд бодрости или расслабиться.
- Также доступны видеоклипы, тексты песен, видеошоты, комментарии самих музыкантов и их подборки любимых произведений.
- В подписку не входит библиотека аудиокниг «Букмейт» (подключается за дополнительную плату).
Сегодня «Яндекс Музыка» — самый популярный музыкальный стриминг в России с каталогом более 75 млн композиций. Однако стоит отметить, что значительная часть западной музыки на платформе недоступна.
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«Кинопоиск»
Подключение на «Яндекс Плюс» открывает доступ к коллекции фильмов на сайте. Здесь можно найти кино без рекламы, в хорошем качестве, с озвучкой или в оригинале, спортивные трансляции и больше 100 телеканалов, а также эксклюзивы, снятые по заказу «Кинопоиска».
За дополнительную плату можно открыть еще больше фильмов и новинок кино, трансляции и детские разделы.
Дополнительное пространство на «Яндекс Диске»
При регистрации в Яндексе каждому предоставляется 5 Гб, с «Яндекс Плюсом» общая емкость Диска увеличивается до 15 Гб.
Кешбэк в сервисах «Яндекса»
Баллы можно получить за покупки, игры и активности и потратить внутри экосистемы. Один балл равен одному рублю.
Мобильная игра «Плюс Сити»
Пользователь с подпиской получает повышенные бонусы за квесты и может зарабатывать баллы за игру.
Подключение аккаунтов
К основной учетной записи можно добавить еще троих людей. Все возможности доступны на 10 гаджетах.
Таким образом, в стоимость одной подписки «Яндекс Плюс» входит четыре аккаунта, у каждого из них свой кешбэк, профили в «Музыке», «Кинопоиске» и прочие возможности.
Детский режим
В рамках подписки можно бесплатно добавить ребенка, который будет иметь доступ лишь к безопасному контенту. За доплату подключаются специальные детские опции.
Как активировать подписку на «Яндекс Плюс»
Чтобы подключить «Плюс», выполните следующие шаги.
Если есть почта «Яндекса»/«Яндекс ID»:
- зайти в личный кабинет (в приложении или на сайте) и выбрать раздел «Подключить Плюс»;
- выбрать один из вариантов оплаты: ежемесячно или раз в год;
- указать реквизиты банковской карты и нажать кнопку «Подключить».
Если нет регистрации в «Яндексе»/«Яндекс ID»:
- зайти на главную страницу «Яндекса» и в правом верхнем углу нажать на иконку с тремя полосками;
- в открывшемся окне выбрать «Подключить Плюс»;
- выбрать один из вариантов оплаты подписки и нажать «Создать ID»;
- указать номер телефона, ввести проверочный код из СМС.
Стоимость подписки «Яндекс Плюс»
На момент подготовки материала доступны два тарифа с бесплатным 30-дневным периодом.
- «Плюс Больше кино»: оплата ежегодно, 2490 рублей за первый год обслуживания и 2990 в последующие (208 руб. в месяц).
- «Яндекс Плюс»: оплата ежемесячно, 299 руб. в месяц.
Есть подключить дополнительные опции, сумма списания будет выше.
Узнать, сколько стоит подписка «Яндекс Плюс», можно в разделе «Яндекс Плюс» > «Управление подпиской».
Можно ли использовать Яндекс Плюс на нескольких устройствах?
К «Плюсу» можно подключить 4 аккаунта, до 10 устройств для каждого. Таким образом, подписка поддерживает до 40 устройств.
Как посмотреть подключенные устройства к «Яндекс Плюс»
Чтобы увидеть, какие гаджеты привязаны к учетной записи, выполните следующие действия:
- войдите в личный кабинет (в правом верхнем углу сайта или приложения) и нажмите на кнопку «Плюс»;
- перейдите в раздел «Управлять подпиской» > «Устройства» > «Управлять»;
- в кружочках появятся привязанные устройства.
Как подключить «Яндекс Плюс» без привязки карты?
При оформлении подписки пользователь указывает данные банковской карты. В течение пробного периода действует бесплатная подписка «Яндекс Плюс». Когда он истекает, деньги автоматически списываются с банковской карты.
Сразу после подключения подписки карту можно отвязать. Есть два способа это сделать:
- добавить реквизиты другой карты и удалить первую,
- отменить подписку и отвязать карту.
Доступ к «Яндекс Плюс» сохранится на весь оставшийся бесплатный период, который предусмотрен при подключении.
Как отключить подписку на «Яндекс Плюс»?
Для этого выполните следующие шаги:
- зайдите в личный кабинет,
- выберите «Плюс» > «Управлять подпиской» > «Отменить подписку».
При этом у подписки должен быть статус «действующий». Если подписка приостановлена, сначала необходимо активировать ее. Приостановить подписку можно раз в полгода, не более чем на месяц.
Можно ли вернуть деньги за подписку«Яндекс Плюс»?
Оплата за «Яндекс Плюс» снимается автоматически, что может стать неприятным сюрпризом для невнимательного пользователя. Поэтому первый шаг — отменить подписку. Как отключить подписку «Яндекс Плюс», смотрите выше.
Вернуть деньги за «Плюс» непросто: если подписка активна и условия использования приняты, подписка считается используемой, пусть даже фактически вы о ней давно забыли. Поэтому для возмещения потребуются более веские причины.
Есть три способа вернуть деньги за подписку на «Яндекс Плюс»:
- обратиться в службу поддержки и подробно описать ситуацию;
- связаться с банком, который обслуживает вашу карту, и составить заявление на возврат средств;
- отправить досудебную претензию в «Яндекс Плюс» (потребуется помощь юриста).
Как получить баллы «Яндекс Плюс»
Баллы «Плюса» начисляются за использование сервисов «Яндекса». Перечислим несколько простых способов получить больше кешбэка:
- Оформите виртуальную карту Пэй. Она открывает дополнительный кешбэк до 15% от покупок. Для этого нужно скачать приложение «Яндекс Пэй» и нажать на кнопку «активировать кэшбек». В месяц можно получить до 10 тыс. баллами.
- Обращайте внимание на спецпредложения. Например, на некоторые товары на «Маркете» будет повышенный кешбэк.
- Играйте в «Плюс Сити». Баллы начисляются за выполнение заданий и миссий, а также за строительство зданий.
Где и как потратить баллы «Яндекс Плюса»
Полученные баллы можно использовать для оплаты в сервисах «Яндекса» и у партнеров-участников программы лояльности, например заказать такси в «Яндекс Go», оплатить доставку в «Лавке», забронировать жилье в «Яндекс Афише» или приобрести отчет и продвижение в «Авто.ру».
Как подарить «Яндекс Плюс» другому человеку
Сразу после подключения «Плюса» платформа предложит добавить в подписку пользователей. Можно выбрать троих людей на этом этапе или в любое время позже.
Как включить пользователей в семейную группу «Яндекс Плюса»:
- для этого зайдите в личный кабинет (Яндекс ID) > «Управлять подпиской» > «Пригласить близкого».
Ссылку с приглашением можно будет отправить любым мессенджером. В случае необходимости человека можно удалить из подписки без его согласия.
Как подарить подписку на «Яндекс Плюс»:
- на «Маркете» перейдите в раздел «Досуг и развлечения» > «Онлайн-подписки и карты оплаты» > «Яндекс»;
- выберите подходящий тариф, оплатите покупку и отправьте промокод другому человеку.
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Дополнительные возможности «Яндекс Плюс»: для детей и не только
Рассмотрим, какие преимущества дает подписка «Яндекс Плюс» при подключении дополнительных опций.
- «Букмейт» — библиотека электронных книг, аудиокниг и комиксов. Более 200 тыс. наименований, издания регулярно пополняются новинками и эксклюзивом. Аудиокниги можно слушать в приложении «Яндекс Музыка» и через «Яндекс Станцию» с Алисой. Стоимость: 100 рублей в месяц, первые 30 дней бесплатно.
- Покупки с пакетом от Х5 — подписка даёт преимущества при покупке в «Пятёрочке», «Перекрёстке», Vprok.ru: бесплатная доставка, кешбэк 5% за покупки в сетях, 20% кешбэка за выпечку и готовую еду, 50% за чашку кофе или чая. Стоимость: 100 рублей в месяц, 14 дней после подключения бесплатно.
- «Матч Премьер» — дополнительная опция «Кинопоиска»: матчи 24/7, обзоры, вещание и аналитика, все матчи Российской премьер-лиги. Стоимость: 299 рублей в месяц.
- «Матч! Футбол» — дополнительная опция «Кинопоиска»: три канала круглосуточной трансляции, обзоры, аналитика, авторское вещание. Чемпионаты Европы, Лига Чемпионов и другие европейские кубки. Стоимость: 380 рублей в месяц, первые 7 дней бесплатно.
- Путешественникам — закрытые распродажи авиабилетов, скидки на отели сервиса «Яндекс Путешествия», бесплатный выбор места в самолете S7, баллы Плюса за покупку билетов на рейсы S7. Стоимость: 200 рублей в месяц.
Также к подписке можно подключить дополнительные опции, которые будут действовать для всех четырех пользователей:
- Детям — детские разделы в «Яндекс Музыке» и «Кинопоиске», колыбельные и сказки, обучающие и развивающие приложения, рекомендации для детей и родителей, возврат до 40% стоимости билетов на детские мероприятия в «Яндекс Афише». Стоимость: 100 рублей в месяц, первые 60 дней бесплатно.
- «Больше кино» — открывает дополнительный контент на «Кинопоиске»: телеканалы с фильмами, бонусную коллекцию фильмов и сериалов от viju, премиумные телеканалы. Стоимость: 100 рублей в месяц, первый месяц за 1 рубль. Эту опцию можно получить в подарок при оплате «Плюса» сразу на год.
- «Амедиатека» — дополнительная опция «Кинопоиска» — открывает коллекцию фильмов и сериалов «Амедиатеки». Стоимость: 400 рублей в месяц, первые 7 дней бесплатно.
Работает ли «Яндекс Плюс» за границей
Все вышеописанные преимущества Плюса действуют на территории России. Исключение — территория АР Крым. Здесь работают только виртуальные сервисы, физические — например, такси, каршеринг, доставка — недоступны.
Также подписка на «Яндекс Плюс» действует на территории следующих стран:
Австралии, Австрии, Азербайджана, Аргентины, Армении, Беларуси, Болгарии, Великобритании, Вьетнама, Германии, Греции, Грузии, Египта, Израиля, Индии, Индонезии, Испании, Италии, Казахстана, Канады, Кипра, Киргизии, Латвии, Литвы, Молдовы, Монголии, Норвегии, ОАЭ, Польши, Португалии, Румынии, Словакии, Словении, США, Таджикистана, Тайланда, Туниса, Турции, Туркменистана, Узбекистана, Финляндии, Франции, Чехии, Черногории, Эстонии, Южной Кореи, Японии.
Во всех этих странах есть доступ к «Яндекс Музыке» и фильмам «Кинопоиска», в некоторых также предоставляется дополнительное пространство на «Диске». А в Армении, Белоруссии, Казахстане, Молдове и Узбекистане с подпиской на «Яндекс Плюс» действует также 10% скидка на такси «Яндекс Go».
Пользователи сообщают, что «Плюс» можно использовать и в других странах, которых нет в списке, например Турции. Однако сервис поддерживает не все карты. В этом случае рекомендуется обратиться в службу поддержки «Яндекс Плюс».
Фото на обложке: Unsplash
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